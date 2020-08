Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee00ed56-ae55-424b-9399-69a8b0737b0a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Evita 19 éves és négy hónapos.","shortLead":"Evita 19 éves és négy hónapos.","id":"20200829_mhorr_gazella_fovarosi_allatkert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee00ed56-ae55-424b-9399-69a8b0737b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc937ad-521d-4f32-8cea-2732bf48b28f","keywords":null,"link":"/elet/20200829_mhorr_gazella_fovarosi_allatkert","timestamp":"2020. augusztus. 29. 16:39","title":"Gazellamatuzsálem lakik a fővárosi állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Nagy István agrárminiszter szombaton a Zala megyei Pölöskén tartott országos vadásznapon beszélt az 55 milliárdos vadászkiállításról, arról, hogy az acél esetleg veszélyesebb az ólomnál, és hogy a vadászokat megilleti az adókönnyítés, mert manapság nehéz idők járnak.","shortLead":"Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Nagy István agrárminiszter szombaton a Zala megyei Pölöskén tartott országos...","id":"20200830_A_vadaszok_megkoszontek_Semjennek_a_kistafirozast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a60034-a264-4db7-b6a2-26ab1be09b2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_A_vadaszok_megkoszontek_Semjennek_a_kistafirozast","timestamp":"2020. augusztus. 30. 15:14","title":"A vadászok megköszönték Semjénnek a kistafírozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894d74d3-4189-44f1-9464-fb59093eb21b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub azt állítja, hogy az első csapat tagjaival és a szakmai stábbal nem érintkezett a megfertőződött kollégájuk.","shortLead":"A klub azt állítja, hogy az első csapat tagjaival és a szakmai stábbal nem érintkezett a megfertőződött kollégájuk.","id":"20200831_koronavirus_diosgyor_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=894d74d3-4189-44f1-9464-fb59093eb21b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d564cf09-40ff-47ad-92aa-fbff1bf8851a","keywords":null,"link":"/sport/20200831_koronavirus_diosgyor_foci","timestamp":"2020. augusztus. 31. 10:42","title":"Koronavírusos a Diósgyőr egyik munkatársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e59a62-37f1-4bf6-8239-663b5ac6486c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Tüntetők menetoszlopai indultak el vasárnap délelőtt a Minszk központjában lévő Függetlenség tere felé, követelve Aljakszandr Lukasenka államfő lemondását, de helyszíni tudósítások szerint a rendőrök kordonokkal zárták le a tér felé vezető utcákat, és megkezdték a letartóztatásokat. Ezért a \"Béke és Igazságosság\" tiltakozó menet résztvevőinek egy része elindult az elnöki rezidenciához.","shortLead":"Tüntetők menetoszlopai indultak el vasárnap délelőtt a Minszk központjában lévő Függetlenség tere felé, követelve...","id":"20200830_Tuntetok_indultak_Minszk_kozpontja_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96e59a62-37f1-4bf6-8239-663b5ac6486c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1460964-622d-482a-bd9b-af9a7f70bb62","keywords":null,"link":"/vilag/20200830_Tuntetok_indultak_Minszk_kozpontja_fele","timestamp":"2020. augusztus. 30. 14:08","title":"Tüntetők indultak Minszk központja felé, az elnöki rezidenciához, a rendőrök közbeavatkoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b7bc0f-82e4-4da4-bee5-c7a6ca37401c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Helyette Pátkai Máté kapott lehetőséget Marco Rossi szövetségi kapitánytól.","shortLead":"Helyette Pátkai Máté kapott lehetőséget Marco Rossi szövetségi kapitánytól.","id":"20200829_Ujabb_valtozas_a_magyar_focivalogatott_kereteben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79b7bc0f-82e4-4da4-bee5-c7a6ca37401c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1046978-afba-4b09-b656-d48850fd822d","keywords":null,"link":"/sport/20200829_Ujabb_valtozas_a_magyar_focivalogatott_kereteben","timestamp":"2020. augusztus. 29. 13:40","title":"Negatív lett a koronavírustesztje, mégsem került be a válogatott keretbe Gazdag Dániel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b50346aa-1dfa-44a4-866a-2bd7f86c105b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ideje sem volt megelőzni a sort. ","shortLead":"Ideje sem volt megelőzni a sort. ","id":"20200829_McLaren_elozes_rendor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b50346aa-1dfa-44a4-866a-2bd7f86c105b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b66a35-d317-445e-b83e-a07b0105383d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200829_McLaren_elozes_rendor","timestamp":"2020. augusztus. 29. 16:07","title":"Záróvonalon előzőtt volna a McLaren, de ilyen gyors büntetésre még ő sem számított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a90fe8-ef0c-4d02-b4df-6f3370498e8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hurrikán miatti kényszerű leállások a térség kőolaj-felhozatalának a 82 százalékát, a földgázénak pedig az 59 százalékát bénította meg.","shortLead":"A hurrikán miatti kényszerű leállások a térség kőolaj-felhozatalának a 82 százalékát, a földgázénak pedig az 59...","id":"20200830_A_Laura_jelentosen_visszavetette_az_olaj_es_gaztermelest_a_Mexikoiobolben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09a90fe8-ef0c-4d02-b4df-6f3370498e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fff012e-642d-4462-bd91-eabce325854c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_A_Laura_jelentosen_visszavetette_az_olaj_es_gaztermelest_a_Mexikoiobolben","timestamp":"2020. augusztus. 30. 16:18","title":"A Laura jelentősen visszavetette az olaj- és gáztermelést a Mexikói-öbölben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhol 38 fok is lehet, délutántól viszont zivatarok is várhatók.\r

","shortLead":"Néhol 38 fok is lehet, délutántól viszont zivatarok is várhatók.\r

","id":"20200829_hoseg_meleg_figyelmeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d648d6dd-23cb-4106-8af2-14ca2b466717","keywords":null,"link":"/elet/20200829_hoseg_meleg_figyelmeztetes","timestamp":"2020. augusztus. 29. 20:57","title":"Akkora lesz holnap a hőség, hogy narancs figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]