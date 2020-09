Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Júliusban az átlagosnál harmincezerrel többen haltak meg Oroszországban, és a legújabb halálozási adatok is arra utalnak, hogy a moszkvai hatóságok jelentősen alábecsülik a koronavírus-járvány következtében elhunytak számát.","shortLead":"Júliusban az átlagosnál harmincezerrel többen haltak meg Oroszországban, és a legújabb halálozási adatok is arra...","id":"20200905_A_halalozasi_statisztikak_azt_mutatjak_Moszkva_trukkozik_a_COVIDaldozatok_szamaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a923b3d-4412-4097-9764-e9aed09ae510","keywords":null,"link":"/vilag/20200905_A_halalozasi_statisztikak_azt_mutatjak_Moszkva_trukkozik_a_COVIDaldozatok_szamaval","timestamp":"2020. szeptember. 05. 21:39","title":"A halálozási statisztikák azt mutatják, Moszkva trükközik a COVID-áldozatok számával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340bda95-7c89-4b52-ae70-6b4336ddee2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pornográf videót és üzenetet posztolt a társainak egy WhatsApp-csoportban.","shortLead":"Pornográf videót és üzenetet posztolt a társainak egy WhatsApp-csoportban.","id":"20200905_Olcso_szexvicc_miatt_nem_jatszhat_Yaya_Toure_egy_jotekonysagi_meccsen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=340bda95-7c89-4b52-ae70-6b4336ddee2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b8b7ea-9df5-4022-9c15-e1bf805575fb","keywords":null,"link":"/elet/20200905_Olcso_szexvicc_miatt_nem_jatszhat_Yaya_Toure_egy_jotekonysagi_meccsen","timestamp":"2020. szeptember. 05. 15:12","title":"Olcsó szexvicc miatt nem játszhat Yaya Touré egy jótékonysági meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2b4e1b-f49f-4bda-8f3b-93a648b15c1b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egymilliárd felett már nem is korrupció, mi úgysem tudnánk ennyi pénzt elkölteni – jött rá a Duma Aktuál. A stand-uposok rámutatnak, hogy a lottómilliárdosok sem tudnak mit kezdeni a nagy nyereménnyel, nem úgy, mint Mészáros Lőrinc, aki viszont \"virágoztatja fölfele\" az országot.","shortLead":"Egymilliárd felett már nem is korrupció, mi úgysem tudnánk ennyi pénzt elkölteni – jött rá a Duma Aktuál...","id":"20200907_Duma_Aktual_Mikor_maganugy_a_korrupcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb2b4e1b-f49f-4bda-8f3b-93a648b15c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7dc6e2-3a11-421b-8691-9d7fbbc9147f","keywords":null,"link":"/360/20200907_Duma_Aktual_Mikor_maganugy_a_korrupcio","timestamp":"2020. szeptember. 07. 13:00","title":"Duma Aktuál: Mikor magánügy a korrupció? Itt van néhány alibi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f849e1-571b-4714-8e87-7029322071a8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Hiába olasz a szövetségi kapitányunk, a vereség megmagyarázásánál már átvette a legjobb magyar szokásokat.","shortLead":"Hiába olasz a szövetségi kapitányunk, a vereség megmagyarázásánál már átvette a legjobb magyar szokásokat.","id":"20200906_Rossi_magyar_orosz_foci_sport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58f849e1-571b-4714-8e87-7029322071a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad0c738-77ca-4a23-9c60-665bbd81de9e","keywords":null,"link":"/sport/20200906_Rossi_magyar_orosz_foci_sport","timestamp":"2020. szeptember. 06. 21:38","title":"Rossi: Majdnem mindenben felülmúltuk az oroszokat, csak gólt ők rúgtak többet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d591fcd9-f0f8-4282-8017-f62256ba9942","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdekes módszerrel vittek el egy járművet, amelynek nyomán ismeretlen tettes ellen indult nyomozás. ","shortLead":"Érdekes módszerrel vittek el egy járművet, amelynek nyomán ismeretlen tettes ellen indult nyomozás. ","id":"20200906_Egy_kormanyzott_egy_tolta__videon_egy_terezvarosi_robogolopas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d591fcd9-f0f8-4282-8017-f62256ba9942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb07894-61c9-4dc2-b2e9-5f49d0481ae2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200906_Egy_kormanyzott_egy_tolta__videon_egy_terezvarosi_robogolopas","timestamp":"2020. szeptember. 06. 08:28","title":"Egy kormányzott, egy tolta – videón egy terézvárosi robogólopás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lukasenka szerint a katolikus egyház az ellenzéket támogatja a fehérorosz tüntetéseken, ezért a minszki katolikus érseket augusztus 31-e óta nem engedik vissza hazájába Lengyelországból. Szijjártó Péter most tollat ragadott az érdekében.","shortLead":"Lukasenka szerint a katolikus egyház az ellenzéket támogatja a fehérorosz tüntetéseken, ezért a minszki katolikus...","id":"20200906_Szijjarto_Peter_levelet_irt_a_feherorosz_kulugyminiszternek_a_minszki_ersek_erdekeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68313b9-c3a9-4dbb-b7bb-0433d7a04351","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_Szijjarto_Peter_levelet_irt_a_feherorosz_kulugyminiszternek_a_minszki_ersek_erdekeben","timestamp":"2020. szeptember. 06. 09:16","title":"Szijjártó levelet írt barátjának, Lukasenka miniszterének, de senki ne higgye, hogy a balhékeltés a célja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d11c7dcc-21cd-47ad-98df-cfb72fb6a9a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több ezer ember vett részt a Budapesten a Színház- és Filmművészeti Egyetem bedarálása ellen szervezett élőláncos demonstráción, a résztvevők az egyetem épületétől a Parlamentig álltak, és így adták kézről-kézre az intézményi autonómiát követelő chartaszöveget. Percről percre frissülő cikkünkben követtük az eseményeket.","shortLead":"Több ezer ember vett részt a Budapesten a Színház- és Filmművészeti Egyetem bedarálása ellen szervezett élőláncos...","id":"20200906_elolanc_szinmuveszeti_szfe_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d11c7dcc-21cd-47ad-98df-cfb72fb6a9a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3152fdc1-ac80-49a8-a88e-e7e3072ed4a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_elolanc_szinmuveszeti_szfe_tuntetes","timestamp":"2020. szeptember. 06. 14:59","title":"Az egyetemtől a Parlamentig ért a Színművészetiért kiállók élőlánca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e9d5d87-d082-4eb9-820f-5f9fe1733e86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokan voltak a gépen, az utaskísérők pedig még nem nyitották ki a kijevi Boriszpil repülőtérre érkezett Boeing ajtaját. Az egyik utasnak viszont melege volt, és úgy vélte, az a legjobb megoldás, ha kinyitja a vészkijáratot és a szárnyra kiállva hűsíti magát. A mutatvány díja: örökös kitiltás az ukrán UIA légitársaság összes járatáról.","shortLead":"Sokan voltak a gépen, az utaskísérők pedig még nem nyitották ki a kijevi Boriszpil repülőtérre érkezett Boeing ajtaját...","id":"20200905_Melege_volt__a_repulogep_szarnyan_levegozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e9d5d87-d082-4eb9-820f-5f9fe1733e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3858e16f-3c3f-4a2f-a37c-be4c3881e0a0","keywords":null,"link":"/elet/20200905_Melege_volt__a_repulogep_szarnyan_levegozott","timestamp":"2020. szeptember. 05. 20:29","title":"Melege volt – kinyitotta a repülőgép vészkijáratát és a szárnyon levegőzött egy utas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]