[{"available":true,"c_guid":"24d43223-d74d-4aca-95b7-39e818eeeaaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akciót szervező csoport szerint a kar vezetése küldette le az egyetemi gondnokot, hogy távolítsa el szolidaritásuk jeleit. ","shortLead":"Az akciót szervező csoport szerint a kar vezetése küldette le az egyetemi gondnokot, hogy távolítsa el szolidaritásuk...","id":"20200908_Egy_oran_belul_leszedettek_az_ELTE_AJK_epuleterol_a_Szinmuveszetit_tamogato_szalagokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24d43223-d74d-4aca-95b7-39e818eeeaaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9ee377-14b0-4b27-a065-c0538ef64599","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_Egy_oran_belul_leszedettek_az_ELTE_AJK_epuleterol_a_Szinmuveszetit_tamogato_szalagokat","timestamp":"2020. szeptember. 08. 12:55","title":"Egy órán belül leszedették az ELTE ÁJK épületéről a színművészetiseket támogató szalagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4011697-7d87-47c8-8864-11e09cd56d85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten tesztelik azokat, akik érintkeztek a fertőzöttekkel. Egyelőre nem rendelnek el iskolaszünetet.","shortLead":"A héten tesztelik azokat, akik érintkeztek a fertőzöttekkel. Egyelőre nem rendelnek el iskolaszünetet.","id":"20200907_kapuvar_koronavirusos_diakok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4011697-7d87-47c8-8864-11e09cd56d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d47f5d-2ac1-4ad6-b034-a2ae1f752e5f","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_kapuvar_koronavirusos_diakok","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:12","title":"103-an kerültek karanténba egy kapuvári iskolából, három koronavírusos diák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c065e76e-f8dc-46bb-9243-b675a9924f48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia PSA által a közelmúltban felvásárolt német gyártó friss információkat közölt az új szabadidő-autó kapcsán.","shortLead":"A francia PSA által a közelmúltban felvásárolt német gyártó friss információkat közölt az új szabadidő-autó kapcsán.","id":"20200907_nemcsak_elektromos_autokent_tamad_az_uj_opel_mokka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c065e76e-f8dc-46bb-9243-b675a9924f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69900e9c-9aa8-4894-8f8f-8369adcefc19","keywords":null,"link":"/cegauto/20200907_nemcsak_elektromos_autokent_tamad_az_uj_opel_mokka","timestamp":"2020. szeptember. 07. 09:21","title":"Nemcsak elektromos autóként támad az új Opel Mokka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4833ed0d-441a-4559-b8bb-6704922e3fff","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vásárlók 19 százaléka már ugyanannyit költ online, mint offline.","shortLead":"A vásárlók 19 százaléka már ugyanannyit költ online, mint offline.","id":"20200908_online_vasarlas_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4833ed0d-441a-4559-b8bb-6704922e3fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d298ce8f-0e04-4b75-835b-2f1ad6b0aaa3","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_online_vasarlas_kutatas","timestamp":"2020. szeptember. 08. 21:21","title":"Magyarországon 14 százalékkal nőhet idén az online üzletek forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főorvos szerint ugyanazt a kört veszélyezteti az influenza, mint a koronavírus, ezért lenne fontos az oltás.","shortLead":"A főorvos szerint ugyanazt a kört veszélyezteti az influenza, mint a koronavírus, ezért lenne fontos az oltás.","id":"20200907_szlavik_influenza_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09981bff-ff3d-4039-9874-c0922f303940","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_szlavik_influenza_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 07. 10:05","title":"Szlávik: Most különösen fontos, hogy influenza ellen oltassuk be magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5b5227-f5bf-4367-b54d-ad3317cb4d29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az esetről videó is készült, a rendőrség keresi a férfit.","shortLead":"Az esetről videó is készült, a rendőrség keresi a férfit.","id":"20200907_Dobozzal_egyutt_rejtette_nadragjaba_a_telefont_a_debreceni_tolvaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc5b5227-f5bf-4367-b54d-ad3317cb4d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a28fe9-ff4f-43b6-8c88-e68327673c3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_Dobozzal_egyutt_rejtette_nadragjaba_a_telefont_a_debreceni_tolvaj","timestamp":"2020. szeptember. 07. 17:25","title":"Dobozzal együtt rejtette nadrágjába a telefont a debreceni tolvaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Öt város lesz elérhető ezzel Cataniából a légitársaság gépeivel.","shortLead":"Öt város lesz elérhető ezzel Cataniából a légitársaság gépeivel.","id":"20200908_wizz_air_szicilia_catania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77869b21-7df9-4dc4-843d-f47c822ae1db","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_wizz_air_szicilia_catania","timestamp":"2020. szeptember. 08. 21:02","title":"Terjeszkedik a Wizz Air, Szicíliában nyitnak új bázist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c81c9d0-f4ac-4739-a59a-fedbeccd8b59","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Átverős hirdetéseket jelentetett meg a kormánypárti médiacsoport központi cége, a Mediaworks. A hirdetések gazdája 800 millió forintos bírságot kapott, a Mediaworks vállalta, hogy az egész cégcsoport hirdetési gyakorlatát rendbe szedi.","shortLead":"Átverős hirdetéseket jelentetett meg a kormánypárti médiacsoport központi cége, a Mediaworks. A hirdetések gazdája 800...","id":"20200908_Rendet_kell_tenni_a_fideszes_mediabirodalomban_atveros_hirdetesek_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c81c9d0-f4ac-4739-a59a-fedbeccd8b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71d52b1c-a1c3-4fbf-899f-24bed72fa8ad","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_Rendet_kell_tenni_a_fideszes_mediabirodalomban_atveros_hirdetesek_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 08. 14:19","title":"Rendet kell tenni a fideszes médiabirodalomban átverős hirdetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]