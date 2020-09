Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03058f95-3726-4488-a662-c2ad7509615f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Akár 33 fok is lehet a jövő hét elején, de nem fogunk neki sokáig örülni.","shortLead":"Akár 33 fok is lehet a jövő hét elején, de nem fogunk neki sokáig örülni.","id":"20200913_Szek_kis_osz_var_rank_30_fokos_hoseggel_indul_es_1_fokos_zimnakoval_zarul_a_jovo_het","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03058f95-3726-4488-a662-c2ad7509615f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6c3e66-359e-4473-9dd2-9dbcb5f8910c","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Szek_kis_osz_var_rank_30_fokos_hoseggel_indul_es_1_fokos_zimnakoval_zarul_a_jovo_het","timestamp":"2020. szeptember. 13. 16:05","title":"Harminc fokos lehűlésre számíthatunk egyetlen hét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Október végéig kellene kiderülnie, hogy biztonságos-e az amerikai Pfizer és a német BioNTech közös fejlesztésű ellenanyaga. ","shortLead":"Október végéig kellene kiderülnie, hogy biztonságos-e az amerikai Pfizer és a német BioNTech közös fejlesztésű...","id":"20200914_Akar_az_ev_vegere_lehet_koronavirusvakcina_az_USAban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3db2828-9a97-46e7-a05a-5ce9fa143030","keywords":null,"link":"/kkv/20200914_Akar_az_ev_vegere_lehet_koronavirusvakcina_az_USAban","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:58","title":"Akár az év végére lehet koronavírus-vakcina az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sztankóczy András szerint Balogh Ákos Gergely „már nem tekinthető politikaközeli személynek”. ","shortLead":"Sztankóczy András szerint Balogh Ákos Gergely „már nem tekinthető politikaközeli személynek”. ","id":"20200914_index_sztankoczy_balogh_karpati_telex","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4b0992-7a9d-4c56-b18a-5e0071d48943","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_index_sztankoczy_balogh_karpati_telex","timestamp":"2020. szeptember. 14. 21:19","title":"„Ákos a Fidesz környékéről érkezett” – az Index új vezetője a főszerkesztő-helyettesről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b3d54b-1650-4483-b640-8f112a8939b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai nyílt teniszbajnokság győztese, Oszaka Naomi hétféle fekete maszkot viselt a mérkőzései előtt, a feketékkel szembeni rendőri erőszak áldozataira emlékezve. ","shortLead":"Az amerikai nyílt teniszbajnokság győztese, Oszaka Naomi hétféle fekete maszkot viselt a mérkőzései előtt, a feketékkel...","id":"20200913_Kik_ezek_a_nevek_Naomi_Oszaka_fekete_maszkjain","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2b3d54b-1650-4483-b640-8f112a8939b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49820137-1bec-4442-9407-d42c1afe0164","keywords":null,"link":"/elet/20200913_Kik_ezek_a_nevek_Naomi_Oszaka_fekete_maszkjain","timestamp":"2020. szeptember. 13. 21:30","title":"Kik ezek a nevek Ószaka Naomi fekete maszkjain?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pintér Sándor javaslatára küldik el a titkosszolgálat főigazgatóját.","shortLead":"Pintér Sándor javaslatára küldik el a titkosszolgálat főigazgatóját.","id":"20200915_Orban_menesztes_Alkotmanyvedelmi_Hivatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ece1024-f3ba-4b2d-8fd8-b64410758c89","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_Orban_menesztes_Alkotmanyvedelmi_Hivatal","timestamp":"2020. szeptember. 15. 05:45","title":"Orbán menesztette az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1efcbe-e768-4115-806a-95c502e9acfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétszer utazott Magyarországra a férfi, most hétrendbeli lopással vádolják.","shortLead":"Kétszer utazott Magyarországra a férfi, most hétrendbeli lopással vádolják.","id":"20200914_tihanyi_apatsag_lopas_paplak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e1efcbe-e768-4115-806a-95c502e9acfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d0b77d4-ac93-4ce5-87cd-b9b49a653351","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_tihanyi_apatsag_lopas_paplak","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:08","title":"A tihanyi apátságot és egy plébániát is kirámolt egy szlovén férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a24dd7-0008-4835-9597-ee648e60caf9","c_author":"Csányi Nikolett - Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói és oktatói vasárnap kivonultak az utcára, hogy megmutassák, ők nem egy zárt közösség.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói és oktatói vasárnap kivonultak az utcára, hogy megmutassák, ők nem...","id":"20200913_titkos_egyetem_szfe_hallgatok_egyetemfoglalas_nyilt_nap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3a24dd7-0008-4835-9597-ee648e60caf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a585bef9-79d4-4dda-aba5-d42f7dd70502","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_titkos_egyetem_szfe_hallgatok_egyetemfoglalas_nyilt_nap","timestamp":"2020. szeptember. 13. 18:37","title":"Nyílt napot tartottak a „Titkos Egyetemen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Android 11 kimondottan olcsóbb készülékekhez fejlesztett verziója az Android 11 Go. A Google ígéri: a szoftver jelentős sebességnövekedést hoz a telefonokra, melyekre továbbítják a mobilgyártók.","shortLead":"Az Android 11 kimondottan olcsóbb készülékekhez fejlesztett verziója az Android 11 Go. A Google ígéri: a szoftver...","id":"20200914_google_android_11_go_oprendszer_olcso_androidos_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a737246-0648-441a-ae96-47c0b643b848","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_google_android_11_go_oprendszer_olcso_androidos_telefon","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:03","title":"Jó hír, ha olcsó telefonja van: 20%-kal gyorsabb lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]