Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5aa77356-9130-42c6-b157-7af58762c4ee","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Jó nagyot rúgott a kormány egy egyébként is padlón lévő szektorba, amikor elrendelte a szórakozóhelyek este 11 órai kötelező bezárását.","shortLead":"Jó nagyot rúgott a kormány egy egyébként is padlón lévő szektorba, amikor elrendelte a szórakozóhelyek este 11 órai...","id":"202039_bezar_abazar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5aa77356-9130-42c6-b157-7af58762c4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e66989e-3501-43d9-815d-2cc224c2b553","keywords":null,"link":"/360/202039_bezar_abazar","timestamp":"2020. szeptember. 29. 13:00","title":"Nem ördögtől való, de sokan nem fogják túlélni a kocsmazárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc0b7286-a17d-40dd-b219-b64365c314f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 91 éves emír az Egyesült Államokban volt kezelésen, amióta egy meg nem nevezett betegség miatt megműtötték júliusban.

","shortLead":"A 91 éves emír az Egyesült Államokban volt kezelésen, amióta egy meg nem nevezett betegség miatt megműtötték júliusban.

","id":"20200929_Elhunyt_a_kuvaiti_emir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc0b7286-a17d-40dd-b219-b64365c314f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1297e58c-11d6-4075-aba0-2753e9c324c2","keywords":null,"link":"/vilag/20200929_Elhunyt_a_kuvaiti_emir","timestamp":"2020. szeptember. 29. 17:06","title":"91 évesen elhunyt a kuvaiti emír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00cd145-43fc-4912-90ff-7a627a32795f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A műanyagfaló PETáz enzimet használva olyan anyagot alkottak brit szakemberek, amely a korábbiaknál is gyorsabban tünteti el a plasztikot. Ahhoz viszont még mindig túl lassú, hogy a laboratóriumon kívül is bevessék.","shortLead":"A műanyagfaló PETáz enzimet használva olyan anyagot alkottak brit szakemberek, amely a korábbiaknál is gyorsabban...","id":"20200930_szuperenzim_enzim_muanyag_plasztik_palack","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a00cd145-43fc-4912-90ff-7a627a32795f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de183b4-ff53-4b89-846a-ff0b56ec2dd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_szuperenzim_enzim_muanyag_plasztik_palack","timestamp":"2020. szeptember. 30. 16:03","title":"Elkészült az új anyag, hatszor gyorsabban bontja le a műanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8170ee9a-92e8-40ba-bf58-2d30fe97d134","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A koronavírus-járvány miatt gyakorlatilag megszűnt a hazai idegenforgalom egyik legjobban teljesítő ágazata, a konferenciaturizmus. A bevételek drasztikus csökkenése miatt már elkezdődtek a leépítések, az évi közel ezermilliárdos forgalmú rendezvényiparág csak komoly kormányzati segítséggel maradhat életben.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt gyakorlatilag megszűnt a hazai idegenforgalom egyik legjobban teljesítő ágazata...","id":"202039__hibernalt_konferenciak__egeszsegipar__mentoov__kenyszerleszallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8170ee9a-92e8-40ba-bf58-2d30fe97d134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a396727-f5f7-45ad-bc48-751e0658ea81","keywords":null,"link":"/360/202039__hibernalt_konferenciak__egeszsegipar__mentoov__kenyszerleszallas","timestamp":"2020. szeptember. 29. 17:00","title":"A konferenciaturizmusnak is kampó, és ezen az online rendezvények sem segítenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f85a84-11c5-422a-a83b-8e6718eaea25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség kiporciózott kokaint talált a házkutatások során.","shortLead":"A rendőrség kiporciózott kokaint talált a házkutatások során.","id":"20200929_Ferihegyi_dolgozok_arultak_kabitoszert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68f85a84-11c5-422a-a83b-8e6718eaea25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691b360e-28c6-4451-9b53-15edd93f80e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Ferihegyi_dolgozok_arultak_kabitoszert","timestamp":"2020. szeptember. 29. 08:21","title":"Ferihegyi dolgozók árulhattak kábítószert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29850dd3-1321-498c-9265-19751fb1ae59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyarországot nem tette a kockázatos országok listájára a szlovák Központi Válságstáb.","shortLead":"Magyarországot nem tette a kockázatos országok listájára a szlovák Központi Válságstáb.","id":"20200928_Ismet_veszhelyzet_kihirdetesere_keszul_a_kormany_Szlovakiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29850dd3-1321-498c-9265-19751fb1ae59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031ec831-04ce-4591-a684-2845b9bdc6f8","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_Ismet_veszhelyzet_kihirdetesere_keszul_a_kormany_Szlovakiaban","timestamp":"2020. szeptember. 28. 21:56","title":"Ismét vészhelyzet kihirdetésére készül a kormány Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"276a0435-6f0f-4e2c-94a8-b91bcbc65609","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diákok újabb kisfilmekre számíthatnak a jövőben.","shortLead":"A diákok újabb kisfilmekre számíthatnak a jövőben.","id":"20200929_Oktato_video_Orszaggyules_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=276a0435-6f0f-4e2c-94a8-b91bcbc65609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac20719-265b-43be-a875-8c13a5eb8af0","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Oktato_video_Orszaggyules_valasztas","timestamp":"2020. szeptember. 29. 12:20","title":"4,5 millió forintért készített oktatóvideót a magyar választási rendszerről az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc38a90-76a4-4d86-a7c8-918e341d98b0","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"cegauto","description":"Az újlipótvárosi átmenő autóforgalom lendületét visszafogó, közben akár száznál is több parkolóhelyet felszámoló javaslattal állt elő a főváros, olyasmivel, amelyhez hasonlót már a bulinegyedben is bevezettek. A XIII. kerületi önkormányzat ellenállásán azonban egyelőre elbukott a dolog. ","shortLead":"Az újlipótvárosi átmenő autóforgalom lendületét visszafogó, közben akár száznál is több parkolóhelyet felszámoló...","id":"20200929_Rendesen_felforgatna_Ujlipotvaros_autos_eletet_a_fovaros_uj_javaslata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cc38a90-76a4-4d86-a7c8-918e341d98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"602eceff-3066-46a2-84c4-9407ae83b7c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200929_Rendesen_felforgatna_Ujlipotvaros_autos_eletet_a_fovaros_uj_javaslata","timestamp":"2020. szeptember. 29. 05:05","title":"Felforgatta volna az újlipótvárosi autózást a főváros merész terve, de a kerület szétcincálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]