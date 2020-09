Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0cc38a90-76a4-4d86-a7c8-918e341d98b0","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"cegauto","description":"Az újlipótvárosi átmenő autóforgalom lendületét visszafogó, közben akár száznál is több parkolóhelyet felszámoló javaslattal állt elő a főváros, olyasmivel, amelyhez hasonlót már a bulinegyedben is bevezettek. A XIII. kerületi önkormányzat ellenállásán azonban egyelőre elbukott a dolog. ","shortLead":"Az újlipótvárosi átmenő autóforgalom lendületét visszafogó, közben akár száznál is több parkolóhelyet felszámoló...","id":"20200929_Rendesen_felforgatna_Ujlipotvaros_autos_eletet_a_fovaros_uj_javaslata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cc38a90-76a4-4d86-a7c8-918e341d98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"602eceff-3066-46a2-84c4-9407ae83b7c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200929_Rendesen_felforgatna_Ujlipotvaros_autos_eletet_a_fovaros_uj_javaslata","timestamp":"2020. szeptember. 29. 05:05","title":"Felforgatta volna az újlipótvárosi autózást a főváros merész terve, de a kerület szétcincálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Vera Jourová a Speigelnek arról beszélt, hogy Orbán Viktor beteg demokráciát épít, a magyar kormányfő emiatt Ursula von der Leyenhez fordult.","shortLead":"Vera Jourová a Speigelnek arról beszélt, hogy Orbán Viktor beteg demokráciát épít, a magyar kormányfő emiatt Ursula von...","id":"20200929_Orban_von_der_leyen_europai_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d84176-bfff-47d8-9bf6-d869c2a62ad8","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Orban_von_der_leyen_europai_bizottsag","timestamp":"2020. szeptember. 29. 07:56","title":"Orbán az Európai Bizottság alelnökének távozását követeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d800cd0-0bae-42ec-9fbc-e7fb69bc4f8e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Trump korábban két jelölést is kapott a Nobel-békedíjra, a mostani a harmadik.","shortLead":"Trump korábban két jelölést is kapott a Nobel-békedíjra, a mostani a harmadik.","id":"20200929_ausztralia_jogasz_donald_trump_nobel_bekedij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d800cd0-0bae-42ec-9fbc-e7fb69bc4f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42d94c8-637a-4e9a-82c9-4f77c4abca79","keywords":null,"link":"/elet/20200929_ausztralia_jogasz_donald_trump_nobel_bekedij","timestamp":"2020. szeptember. 29. 21:50","title":"Már az ausztrál jogászok is Nobel-békedíjat adnának Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49fb599-66e0-4623-8b4f-033f3206fa49","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A stabilitást választotta a japán kormánypárt, amikor az eddigi kabinetfőnökből csinált miniszterelnököt. Szuga Josihide egyszerű sorból kapaszkodott fel a csúcsra, és munkamániája még az erről ismert Japánban is kivételesnek számít.","shortLead":"A stabilitást választotta a japán kormánypárt, amikor az eddigi kabinetfőnökből csinált miniszterelnököt. Szuga...","id":"202039_szuga_josihide_hatteremberbol_japan_kormanyfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e49fb599-66e0-4623-8b4f-033f3206fa49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77cb234a-5807-40e3-aea4-5d180457bbb2","keywords":null,"link":"/360/202039_szuga_josihide_hatteremberbol_japan_kormanyfo","timestamp":"2020. szeptember. 28. 15:30","title":"Angolul tanult volna, de miniszterelnök lett a japán kabinetfőnökből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47f7f96-0891-49d0-9f6d-ded0cd674b5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Iványi által vezetett intézmények jelentős tartozásokat halmoztak föl, még a gázórákat is le akarták szerelni a Dankó utcai szeretetotthonban.","shortLead":"Az Iványi által vezetett intézmények jelentős tartozásokat halmoztak föl, még a gázórákat is le akarták szerelni...","id":"20200928_ivanyi_met_5_millios_tamogatas_karacsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a47f7f96-0891-49d0-9f6d-ded0cd674b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2d860b-2dbc-4b19-b4f7-65e2b299d8c9","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_ivanyi_met_5_millios_tamogatas_karacsony","timestamp":"2020. szeptember. 28. 15:39","title":"5 millióval támogatja Iványi Gáborék iskoláit a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b53880-abc3-455e-b950-86ae7c3678c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Külön-külön is ritkák azok az égi jelenségek, melyeket most egyszerre sikerült megfigyelni Skóciában.","shortLead":"Külön-külön is ritkák azok az égi jelenségek, melyeket most egyszerre sikerült megfigyelni Skóciában.","id":"20200929_holdszivarvany_moonbow_sarki_feny_skocia_aurora_borealis_egi_jelenseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30b53880-abc3-455e-b950-86ae7c3678c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71535ee6-c290-4d32-8566-44ceecf0a230","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_holdszivarvany_moonbow_sarki_feny_skocia_aurora_borealis_egi_jelenseg","timestamp":"2020. szeptember. 29. 17:08","title":"Egy este alakult ki sarki fény és holdszivárvány Skóciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az OMSZ három megyére adott ki veszélyjelzést.","shortLead":"Az OMSZ három megyére adott ki veszélyjelzést.","id":"20200929_idojaras_zivatar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3396146e-c271-4cbb-a34e-64b241b8a22e","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_idojaras_zivatar","timestamp":"2020. szeptember. 29. 05:29","title":"A jó időre még várni kell, kedden is jöhet egy zápor vagy egy zivatar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem használnak a munkások védőeszközöket, ezért mindegyikőjüket 50 ezer forintra büntette egy állítólagos ellenőr egy kerekegyházi építkezésen. Aztán kiderült, hogy a NAV-igazolványa hamisítvány, az építkezés vezetőjétől pedig kenőpénzt kért.","shortLead":"Nem használnak a munkások védőeszközöket, ezért mindegyikőjüket 50 ezer forintra büntette egy állítólagos ellenőr...","id":"20200930_nav_igazolvany_hamisitas_kecskemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a60dfeb-0c91-4315-b145-386213b5b28d","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_nav_igazolvany_hamisitas_kecskemet","timestamp":"2020. szeptember. 30. 08:21","title":"Megbírságolta egy férfi egy építkezés munkásait, majd kiderült, hogy hamisította a NAV-igazolványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]