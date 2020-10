Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világjárvány alakulása is befolyásolhatja a találkozót.","shortLead":"A világjárvány alakulása is befolyásolhatja a találkozót.","id":"20201009_Az_ev_vege_fele_talalkozhat_Putyin_Orbannal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ecb14ec-0c46-48b5-b902-bab4674b71f8","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_Az_ev_vege_fele_talalkozhat_Putyin_Orbannal","timestamp":"2020. október. 09. 11:06","title":"Az év vége felé találkozhat Putyin Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5fdeae7-a3ec-4ede-8344-6dff2c4530ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fradi Baráti Kör elnökségi tagja is volt – érvel a DK-s politikus a felügyelőbizottsági tagsága mellett.","shortLead":"A Fradi Baráti Kör elnökségi tagja is volt – érvel a DK-s politikus a felügyelőbizottsági tagsága mellett.","id":"20201009_Greczy_Zsolt_mogottem_a_ferencvarosi_tobbseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5fdeae7-a3ec-4ede-8344-6dff2c4530ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c4de76-9fd8-4111-9637-e85970d2eb78","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_Greczy_Zsolt_mogottem_a_ferencvarosi_tobbseg","timestamp":"2020. október. 09. 10:30","title":"Gréczy Zsolt: Mögöttem a ferencvárosi többség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6cbf92-f783-4587-b99e-b9a791f18678","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hajógerinc csillagképben lévő Carina-ködben most is aktívan zajlik a csillagképződés. A területről most minden korábbinál részletesebb kép készült.","shortLead":"A Hajógerinc csillagképben lévő Carina-ködben most is aktívan zajlik a csillagképződés. A területről most minden...","id":"20201007_carina_nebula_carina_kod_urkutatas_csillagaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c6cbf92-f783-4587-b99e-b9a791f18678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c996d8-bcd9-4fb5-a44a-8e4a32a1a00d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_carina_nebula_carina_kod_urkutatas_csillagaszat","timestamp":"2020. október. 07. 15:08","title":"Soha nem készült még ennyire részletes kép az égbolt egyik csodájáról, a Carina-ködről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4afd5b0-40be-4742-b297-c3670ae6d0c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átlépte a 35 ezret a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma az országban.","shortLead":"Átlépte a 35 ezret a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma az országban.","id":"20201009_koronavirus_Magyarorszag_adatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4afd5b0-40be-4742-b297-c3670ae6d0c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9563e4d3-7f99-4732-b51d-5198725cff85","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_koronavirus_Magyarorszag_adatok","timestamp":"2020. október. 09. 09:07","title":"1176 új fertőzöttet találtak egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6927c36f-a89a-40db-9c6e-5d75fb604da3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Időközi, persze. Az egyik településen nyolcan versenyeznek majd négy képviselői helyért.","shortLead":"Időközi, persze. Az egyik településen nyolcan versenyeznek majd négy képviselői helyért.","id":"20201008_idokozi_valasztas_magyarorszag_levelek_borsodi_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6927c36f-a89a-40db-9c6e-5d75fb604da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9e1e40-5576-4887-a93c-5b8b6d3ec907","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_idokozi_valasztas_magyarorszag_levelek_borsodi_laszlo","timestamp":"2020. október. 08. 05:59","title":"Négy magyar településen is választás lesz vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dda086-00c3-4eb1-b2c3-278648f2de3b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fideszes polgármestertől, Borbély Lénárdtól jött az utasítás: a csepeli ovikban tilos felolvasni a könyvből.","shortLead":"A fideszes polgármestertől, Borbély Lénárdtól jött az utasítás: a csepeli ovikban tilos felolvasni a könyvből.","id":"20201008_csepel_borbely_lenard_meseorszag_mindenkie","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75dda086-00c3-4eb1-b2c3-278648f2de3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f65dd41-0999-4302-a360-36935c57ecda","keywords":null,"link":"/elet/20201008_csepel_borbely_lenard_meseorszag_mindenkie","timestamp":"2020. október. 08. 11:08","title":"Csepel minden óvodájában betiltották a Meseország mindenkiét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1246e324-0f80-4ee8-8831-b6c929aefa4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok a panasz a nemrégiben debütált iOS 14-re, nem véletlen, hogy egymás után jönnek ki a javított verziók. Mindenesetre maga az Apple is elismeri, hogy nem alkotott tökéletest, és javaslata is van arra, hogy mit tegyen a felhasználó, amíg nem érkezik meg a megnyugtató frissítés.","shortLead":"Sok a panasz a nemrégiben debütált iOS 14-re, nem véletlen, hogy egymás után jönnek ki a javított verziók. Mindenesetre...","id":"20201007_apple_ios_14_problemak_uzemido_apple_watch","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1246e324-0f80-4ee8-8831-b6c929aefa4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec2e05a-d7c9-4f62-832d-e588370c61fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_apple_ios_14_problemak_uzemido_apple_watch","timestamp":"2020. október. 07. 13:03","title":"Gyorsan merül mostanában az iPhone-ja? Drasztikus lépést javasol az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7e1677-0427-4db0-aff2-f6494bc47875","c_author":"Kunetz Zsombor","category":"itthon","description":"Korai volt az öröm, az orvosok számára ugyan jelentős béremelés néz ki, ám számtalan jogkörük csorbult, és a látszat ellenére ebbe semmi beleszólásuk sem volt. Ugyanakkor remek bűnbak válhat belőlük – írja véleménycikkében a szakorvos, egészségügyi elemző.","shortLead":"Korai volt az öröm, az orvosok számára ugyan jelentős béremelés néz ki, ám számtalan jogkörük csorbult, és a látszat...","id":"20201007_kunetz_zsombor_bejott_orban_mesterterve_csunyan_atverte_az_orvosokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b7e1677-0427-4db0-aff2-f6494bc47875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b0ffbe-1bda-4812-b03a-0c4ec35aa1d4","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_kunetz_zsombor_bejott_orban_mesterterve_csunyan_atverte_az_orvosokat","timestamp":"2020. október. 07. 13:03","title":"Kunetz Zsombor: Orbán mesterterve és az átvert orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]