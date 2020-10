Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d197139-f81b-4e9b-8063-3175ba6c1f9d","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Minden nappal csökken az esélye annak, hogy a britek rendezett körülmények között hagyják el az uniót. Ha nem lesz megállapodás, akkor olyan szabályok lépnek életbe, amelyek sokkal bonyolultabbá és drágábbá teszik az EU és Nagy-Britannia kapcsolatát. Tulajdonképpen mindenki rosszul jár, kivéve pár bruges-i halászt.","shortLead":"Minden nappal csökken az esélye annak, hogy a britek rendezett körülmények között hagyják el az uniót. Ha nem lesz...","id":"20201010_Brexit_brusszel_no_deal_halaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d197139-f81b-4e9b-8063-3175ba6c1f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"333a8166-2872-4198-af35-8a84735fd011","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201010_Brexit_brusszel_no_deal_halaszat","timestamp":"2020. október. 10. 07:30","title":"Brexit-tárgyalások Brüsszelből nézve: a remény hal meg utoljára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a8ab2a-bf6a-48f7-9af8-9c548862bc39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DDR5 a 2013 óta használatos DDR4 technológiát váltja majd a számítógép-memóriák piacán. Az első újfajta RAM-kártyát a dél-koreai SK Hynix mutatta be.","shortLead":"A DDR5 a 2013 óta használatos DDR4 technológiát váltja majd a számítógép-memóriák piacán. Az első újfajta RAM-kártyát...","id":"20201009_ddr5_ram_memoria_sk_hynix_64_gb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88a8ab2a-bf6a-48f7-9af8-9c548862bc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7b6db1-6664-4e89-814a-d20121363bb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_ddr5_ram_memoria_sk_hynix_64_gb","timestamp":"2020. október. 09. 20:03","title":"Újfajta memória jön a számítógépekbe, ez a RAM sokkal gyorsabb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e40f5d-21a0-4b8c-8fd0-7da94e8e8762","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár már szeptember elején elszíneződött és habzott a víz a kamcsatkai partoknál, a környezetvédelmi minisztérium szerint korábban semmi, a normálistól eltérő nem történt a térségben.","shortLead":"Bár már szeptember elején elszíneződött és habzott a víz a kamcsatkai partoknál, a környezetvédelmi minisztérium...","id":"20201009_A_feltetelezett_szennyezes_a_kamcsatkaifelsziget_szinte_teljes_elovilagat_elpusztitotta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20e40f5d-21a0-4b8c-8fd0-7da94e8e8762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20f73fce-1f8e-49af-81f1-e8cf6d380392","keywords":null,"link":"/zhvg/20201009_A_feltetelezett_szennyezes_a_kamcsatkaifelsziget_szinte_teljes_elovilagat_elpusztitotta","timestamp":"2020. október. 09. 16:14","title":"A Kamcsatka-félsziget tengeri élővilágában súlyos pusztítást okozott a feltételezett szennyezés ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradó szerint a gondozottak mellett tucatnyi dolgozó is megfertőződött Bátonyterenyén. Úgy tudják, egy somogyi idősotthonban is megjelent a járvány.","shortLead":"Az RTL Híradó szerint a gondozottak mellett tucatnyi dolgozó is megfertőződött Bátonyterenyén. Úgy tudják, egy somogyi...","id":"20201009_koronavirus_idosotthonok_batonyterenye_barcs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf81c6e-b54d-4501-a455-8a56e4c2ea81","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_koronavirus_idosotthonok_batonyterenye_barcs","timestamp":"2020. október. 09. 19:40","title":"66 gondozott koronavírusos egy nógrádi idősotthonban, családjuknak állítólag senki sem szólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bíróság lex-CEU-s döntése kapcsán vádolta meg a baloldalt a kormányfő idegenek támogatásával. Orbánt meglepte, hogy az ellenzék megszavazta az orvosi béremelésről szóló törvényt.","shortLead":"Az Európai Bíróság lex-CEU-s döntése kapcsán vádolta meg a baloldalt a kormányfő idegenek támogatásával. Orbánt...","id":"20201009_orban_baloldal_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8089b42-05f5-49ca-9270-3386fa67d7c3","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_orban_baloldal_ellenzek","timestamp":"2020. október. 09. 12:25","title":"Orbán: A baloldalnak van valami ősi ösztöne, hogy a saját fajtája ellen az idegenek oldalára áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világjárvány alakulása is befolyásolhatja a találkozót.","shortLead":"A világjárvány alakulása is befolyásolhatja a találkozót.","id":"20201009_Az_ev_vege_fele_talalkozhat_Putyin_Orbannal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ecb14ec-0c46-48b5-b902-bab4674b71f8","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_Az_ev_vege_fele_talalkozhat_Putyin_Orbannal","timestamp":"2020. október. 09. 11:06","title":"Az év vége felé találkozhat Putyin Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fdab4d1-716a-43db-a300-54ec2089734a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Adómentes lesz a főzés, évi 86 literig.","shortLead":"Adómentes lesz a főzés, évi 86 literig.","id":"20201011_Tallai_Gyozott_a_palinkaszabadsagharc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fdab4d1-716a-43db-a300-54ec2089734a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af56c95-03bd-4052-a8de-f5173e1c261a","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_Tallai_Gyozott_a_palinkaszabadsagharc","timestamp":"2020. október. 11. 08:31","title":"Tállai: Győzött a pálinka-szabadságharc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e328d8-f91f-478b-8a0f-2f342be9ee39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő héten a háziorvosok új szabályozásáról tárgyal majd a miniszterelnök szerint a Magyar Orvosi Kamara és az operatív törzs, de a magán- és közellátás viszonya is sorra kerül majd.","shortLead":"A jövő héten a háziorvosok új szabályozásáról tárgyal majd a miniszterelnök szerint a Magyar Orvosi Kamara és...","id":"20201010_orban_facebook_bejelentes_orvosi_kamara_haziorvosok_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66e328d8-f91f-478b-8a0f-2f342be9ee39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e379234-597f-4cbe-9e68-3ad341da26dc","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_orban_facebook_bejelentes_orvosi_kamara_haziorvosok_koronavirus","timestamp":"2020. október. 10. 21:26","title":"Orbán: A járvány felfutása jellemzi majd a következő heteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]