Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A töltő és fülhallgató nélkül érkező iPhone 12-szériát a Xiaomi sem tudta szó nélkül hagyni. A Twitter-oldalukon kreatívan üzentek az amerikai gyártónak.","shortLead":"A töltő és fülhallgató nélkül érkező iPhone 12-szériát a Xiaomi sem tudta szó nélkül hagyni. A Twitter-oldalukon...","id":"20201019_xiaomi_tolto_adapter_earpods_fulhallgato_iphone_12_trollkodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bfa2f2e-846e-44df-98bc-0aaa3ed060fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_xiaomi_tolto_adapter_earpods_fulhallgato_iphone_12_trollkodas","timestamp":"2020. október. 19. 09:03","title":"A Xiaomi megtrollkodta az Apple-t: ők semmit nem hagynak ki a dobozból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73354740-eaf8-4671-9400-68c0f55b5571","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Interfax jelentése szerint több mint 30 ezren demonstráltak a Lukasenka-rezsim ellen Belarusz fővárosában.","shortLead":"Az Interfax jelentése szerint több mint 30 ezren demonstráltak a Lukasenka-rezsim ellen Belarusz fővárosában.","id":"20201018_Feheroroszorszag_tuntetesek_orizetbe_vetel_Minszk_Lukasenka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73354740-eaf8-4671-9400-68c0f55b5571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149084a0-66f4-4e67-8f5e-46ae9a1efa0a","keywords":null,"link":"/vilag/20201018_Feheroroszorszag_tuntetesek_orizetbe_vetel_Minszk_Lukasenka","timestamp":"2020. október. 18. 19:00","title":"Hiába fenyegettek lövetéssel Lukasenkáék, vasárnap is tízezrek vonultak az utcára Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d72301-f541-4de3-aa55-96e60bbef57d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Zsolt András jelölését az Országos Bírói Tanács egyhangúlag utasította el, ennek ellenére valószínűleg megszavazza a parlament.","shortLead":"Varga Zsolt András jelölését az Országos Bírói Tanács egyhangúlag utasította el, ennek ellenére valószínűleg...","id":"20201019_ellenzek_parlament_varga_zsolt_andras_kuria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6d72301-f541-4de3-aa55-96e60bbef57d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e05184c-573b-4378-974c-7789301c7d2e","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_ellenzek_parlament_varga_zsolt_andras_kuria","timestamp":"2020. október. 19. 16:10","title":"Kivonultak az ellenzéki képviselők a teremből a Kúria új elnökéről szóló szavazás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több, az 5G-tornyok ellen elkövetett támadást regisztrálnak a hatóságok, részben dezinformációs kampányok miatt. Néhány uniós tagország úgy véli: haladéktalanul cselekedni kell.","shortLead":"Egyre több, az 5G-tornyok ellen elkövetett támadást regisztrálnak a hatóságok, részben dezinformációs kampányok miatt...","id":"20201020_unios_tagorszagok_5g_konteo_osszeeskuves_elmelet_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d52358-6b24-43cc-9a2d-c718c20747d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_unios_tagorszagok_5g_konteo_osszeeskuves_elmelet_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. október. 20. 09:33","title":"15 uniós országnak elege van az 5G-s konteókból, közös cselekvésre hívnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66a9df6-d76a-4df4-bf10-c2063f24b7a3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világon elsőként ültettek be indukált pluripotens őssejtekből (iPS) származó látósejteket pigmentáris retinadegenerációban szenvedő páciens szemébe egy japán kórházban.","shortLead":"A világon elsőként ültettek be indukált pluripotens őssejtekből (iPS) származó látósejteket pigmentáris...","id":"20201019_retinadegeneracio_ips_sejtekbol_szarmazo_latosejtek_beultetese_mutet_japan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f66a9df6-d76a-4df4-bf10-c2063f24b7a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f0515ea-b904-4096-8223-c93de2114249","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_retinadegeneracio_ips_sejtekbol_szarmazo_latosejtek_beultetese_mutet_japan","timestamp":"2020. október. 19. 05:33","title":"Világelső szemműtét Japánban: iPS-sejtekből származó látósejteket ültettek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A tűzoltók és a mentők is a helyszínre érkeztek.","shortLead":"A tűzoltók és a mentők is a helyszínre érkeztek.","id":"20201019_Negyes_karambol_az_M4esen_egy_savon_araszol_a_forgalom_Budapest_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d455c8-cb70-45d6-b6fa-bdee6776a817","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_Negyes_karambol_az_M4esen_egy_savon_araszol_a_forgalom_Budapest_fele","timestamp":"2020. október. 19. 06:23","title":"Négyes karambol az M4-esen, egy sávon araszol a forgalom Budapest felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőbeni Hold-missziók segítése érdekében jobb/gyorsabb kommunikációs csatornákat létesít a NASA. Az egyiket a Nokiával építik ki, odafönt.","shortLead":"A jövőbeni Hold-missziók segítése érdekében jobb/gyorsabb kommunikációs csatornákat létesít a NASA. Az egyiket...","id":"20201019_4g_lte_halozat_hold_nasa_nokia_artemis_misszio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60ca879-5583-4eec-996f-f08f4a213ec1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_4g_lte_halozat_hold_nasa_nokia_artemis_misszio","timestamp":"2020. október. 19. 09:33","title":"4G-s internet lesz a Holdon, a Nokia segít benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fdeb924-94e3-4be2-86aa-3791e69a8037","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Persze nem újak, használt járművekről van szó. De így is látszik, mennyire jól pörög a piac a koronavírus-járvány alatt.","shortLead":"Persze nem újak, használt járművekről van szó. De így is látszik, mennyire jól pörög a piac a koronavírus-járvány alatt.","id":"20201020_porsche_ferrari_lamborghini_hasznalt_auto_vasarlas_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fdeb924-94e3-4be2-86aa-3791e69a8037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52d97b6-197c-4c74-8b08-2c0cb524d0b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_porsche_ferrari_lamborghini_hasznalt_auto_vasarlas_magyarorszag","timestamp":"2020. október. 20. 07:20","title":"852 Porsche, 18 Ferrari és 3 Lamborghini talált gazdára a járvány alatt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]