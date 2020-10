Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88cb1b36-e166-4c6c-a7bd-13dca4350f23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az őszi szünetet az első utasítással előrébb hozták, most ráhúznak pár napot. ","shortLead":"Az őszi szünetet az első utasítással előrébb hozták, most ráhúznak pár napot. ","id":"20201025_Meghosszabbitottak_az_oszi_szunetet_a_Szinmuveszetin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88cb1b36-e166-4c6c-a7bd-13dca4350f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1601c3a7-ef4c-4a0a-a901-dd7db7e48f4a","keywords":null,"link":"/kultura/20201025_Meghosszabbitottak_az_oszi_szunetet_a_Szinmuveszetin","timestamp":"2020. október. 25. 16:39","title":"Meghosszabbították az őszi szünetet a Színművészetin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc6758d-9427-4924-a03f-3c39a395f5f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutya még akkor is félig öntudatlan volt, amikor kiérkezett megvizsgálni egy állatorvos.","shortLead":"A kutya még akkor is félig öntudatlan volt, amikor kiérkezett megvizsgálni egy állatorvos.","id":"20201026_allatkinzas_apc_kutya_postas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fc6758d-9427-4924-a03f-3c39a395f5f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2dfd8e-38c5-475f-ace5-ee0205df41e1","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_allatkinzas_apc_kutya_postas","timestamp":"2020. október. 26. 12:05","title":"Láncra kötve vonszoltak egy félholt kutyát Apcon, a postás mentette meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20364da-9b71-47a5-acf5-4c4ced1415e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választáson is jól jött az ő szereplése a Fidesznek, miatta tudták bohócozni Karácsony Gergelyt.","shortLead":"Az önkormányzati választáson is jól jött az ő szereplése a Fidesznek, miatta tudták bohócozni Karácsony Gergelyt.","id":"20201025_Partot_alapitott_Berki_Krisztian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d20364da-9b71-47a5-acf5-4c4ced1415e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb4d77f-c7b5-4648-97ae-852e4f17a6ac","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_Partot_alapitott_Berki_Krisztian","timestamp":"2020. október. 25. 10:35","title":"Pártot alapított Berki Krisztián, indul a választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6454648e-38ac-473a-a60d-62c3ba87d768","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyi laptopot rendeltek az uniós tagországok, mint még soha. ","shortLead":"Annyi laptopot rendeltek az uniós tagországok, mint még soha. ","id":"20201026_Meg_egy_statisztikat_megbolonditott_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6454648e-38ac-473a-a60d-62c3ba87d768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de8b235d-0297-464c-a440-97d556d4afda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201026_Meg_egy_statisztikat_megbolonditott_a_koronavirus","timestamp":"2020. október. 26. 13:34","title":"Még egy statisztikát megbolondított a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5613bc2a-72ad-4e78-b955-70a76a20e0a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vass Eszter szerint törvényesen működő gazdasági társaságok gazdálkodásáról nem pont egy bulvárlapnak kell számot adniuk.","shortLead":"Vass Eszter szerint törvényesen működő gazdasági társaságok gazdálkodásáról nem pont egy bulvárlapnak kell számot...","id":"20201026_l_simon_laszlo_felesege_unios_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5613bc2a-72ad-4e78-b955-70a76a20e0a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5238c5-d477-4f0f-9f4d-c5941566079d","keywords":null,"link":"/kkv/20201026_l_simon_laszlo_felesege_unios_tamogatas","timestamp":"2020. október. 26. 13:22","title":"Blikk: L. Simon feleségének cégei 135 millió forintos uniós támogatást kaptak idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f6fd72e-58b8-4273-90d8-aee591cc69dc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Műsorának címe sokaknak ismerős lehet.","shortLead":"Műsorának címe sokaknak ismerős lehet.","id":"20201024_Podcaster_lesz_Ader_Janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f6fd72e-58b8-4273-90d8-aee591cc69dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f9826e-9829-409e-a86f-837bf8e9ff89","keywords":null,"link":"/zhvg/20201024_Podcaster_lesz_Ader_Janos","timestamp":"2020. október. 24. 21:07","title":"Podcaster lesz Áder János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17bbd89e-c1f3-41e8-aa85-8e20f87c88fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évekre szóló együttműködést kötött az Airbnb és Jony Ive, az Apple-nél kiteljesedett legendás formatervező. Azt még nem tudni, pontosan mit csinálnak majd együtt.","shortLead":"Évekre szóló együttműködést kötött az Airbnb és Jony Ive, az Apple-nél kiteljesedett legendás formatervező. Azt még nem...","id":"20201026_jony_ive_airbnb_ingatlan_dizajner_apple","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17bbd89e-c1f3-41e8-aa85-8e20f87c88fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82c2c839-a901-4c66-97d9-f50d231b1657","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_jony_ive_airbnb_ingatlan_dizajner_apple","timestamp":"2020. október. 26. 07:03","title":"Az Apple egykori tervezőzsenije, Jony Ive átszabja az Airbnb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deeff33b-be10-4e67-a267-6295cf2f3e88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már majdnem dobogós a keresett termékek között.","shortLead":"Már majdnem dobogós a keresett termékek között.","id":"20201024_A_Vateran_is_slager_a_maszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=deeff33b-be10-4e67-a267-6295cf2f3e88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb5db77-9b05-43da-99f4-032e401ac779","keywords":null,"link":"/kkv/20201024_A_Vateran_is_slager_a_maszk","timestamp":"2020. október. 24. 18:50","title":"A Vaterán is sláger a maszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]