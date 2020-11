Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sajnálják, hogy idén másodjára is el kellett búcsúzniuk a nézőktől. ","shortLead":"Sajnálják, hogy idén másodjára is el kellett búcsúzniuk a nézőktől. ","id":"20201111_Bezartak_a_mozik_de_mindenki_visszakapja_a_jegye_arat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13149e11-8cf7-4900-aeb0-5f1ef1cc2f09","keywords":null,"link":"/elet/20201111_Bezartak_a_mozik_de_mindenki_visszakapja_a_jegye_arat","timestamp":"2020. november. 11. 10:44","title":"Bezártak a mozik, de mindenki visszakapja a jegye árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb25c33-3373-484f-9bd4-6f03e527c352","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A parkok, zöldterületek kivételével több vidéki nagyváros teljes területére kötelezővé tették a maszkviselést a koronavírus-járvány terjedése miatt. Így döntött a polgármester többek között Sopronban, Kecskeméten és Szegeden is. ","shortLead":"A parkok, zöldterületek kivételével több vidéki nagyváros teljes területére kötelezővé tették a maszkviselést...","id":"20201111_videk_nagyvaros_maszkviseles_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddb25c33-3373-484f-9bd4-6f03e527c352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e07f4d-bd41-4355-a439-71754b375978","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_videk_nagyvaros_maszkviseles_koronavirus","timestamp":"2020. november. 11. 18:01","title":"A vidéki nagyvárosok többsége kötelezővé tette a maszkviselést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb71ccd8-4a37-4484-a6d3-f8c195813a35","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SARS-Cov-2 koronavírussal fertőzötteket gyorsan kiszűrő laboratóriumot adtak át Tel-Avivban, a Ben Gurion repülőtéren.","shortLead":"A SARS-Cov-2 koronavírussal fertőzötteket gyorsan kiszűrő laboratóriumot adtak át Tel-Avivban, a Ben Gurion repülőtéren.","id":"20201110_izrael_telaviv_ben_gurion_repuloter_koronavirus_covid_laboratorium_szures","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb71ccd8-4a37-4484-a6d3-f8c195813a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b30361-c543-4b2e-a846-1eaab27e3b7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_izrael_telaviv_ben_gurion_repuloter_koronavirus_covid_laboratorium_szures","timestamp":"2020. november. 10. 14:03","title":"Gyorsan szűrő Covid-labort állítottak fel a Tel-Aviv-i repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f04c0-d7a9-40f7-8ef1-f4894764ecd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A katasztrófavédelem elnézést kért az esetért, kivizsgálják, mi történhetett.","shortLead":"A katasztrófavédelem elnézést kért az esetért, kivizsgálják, mi történhetett.","id":"20201111_tiszaujvaros_tragarsag_molari_proba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f48f04c0-d7a9-40f7-8ef1-f4894764ecd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1daadd9a-a741-4da3-9a20-7e2351e76368","keywords":null,"link":"/elet/20201111_tiszaujvaros_tragarsag_molari_proba","timestamp":"2020. november. 11. 17:25","title":"Hatvanöt helyen szólt a trágárság Tiszaújvárosban a lakossági riasztórendszerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d977ec35-fc74-4c9e-90d0-586e0b124c8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási összegért válhat meg a főként fiatal felhasználókat célzó mobilmárkájától a Huawei. A Reuters úgy tudja, a Honor egy konzorciumé lesz, melynek a Digital China nevű mobilkereskedelmi vállalat mellett például Sencsen város is tagja.","shortLead":"Óriási összegért válhat meg a főként fiatal felhasználókat célzó mobilmárkájától a Huawei. A Reuters úgy tudja, a Honor...","id":"20201110_huawei_honor_almarka_eladas_digital_china_sencsen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d977ec35-fc74-4c9e-90d0-586e0b124c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7530a4-cd3f-48a5-8e2e-06af646e6240","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_huawei_honor_almarka_eladas_digital_china_sencsen","timestamp":"2020. november. 10. 13:15","title":"A Reuters úgy tudja, eldőlt: a Huawei 15 milliárd dollárért eladja a Honort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Citromsárga figyelmeztetést adtak ki.","shortLead":"Citromsárga figyelmeztetést adtak ki.","id":"20201110_kod_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daca74a3-1e7b-4181-9226-517c133d263f","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_kod_idojaras","timestamp":"2020. november. 10. 05:31","title":"Ködre figyelmeztetnek az egész országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f38e970-be50-4aed-b553-35187ce9f0d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Ha így mennek tovább a dolgok, akkor ötven százalék esélye van annak, hogy a kórházakban el tudjuk látni a betegeket. Nem lehetett tovább várni a döntéseket most kellett meghozni\" - mondta a miniszterelnök az M1-en.","shortLead":"“Ha így mennek tovább a dolgok, akkor ötven százalék esélye van annak, hogy a kórházakban el tudjuk látni a betegeket...","id":"20201110_Orban_jelenleg_50_szazalek_az_eselye_hogy_kitart_az_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f38e970-be50-4aed-b553-35187ce9f0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed65cd1-cc65-4eac-a6bd-0e838c77e87e","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_Orban_jelenleg_50_szazalek_az_eselye_hogy_kitart_az_egeszsegugy","timestamp":"2020. november. 10. 20:07","title":"Orbán: jelenleg 50 százalék az esélye, hogy kitart az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden vasútállomáson és megállóban kötelezően maszkot kell viselni.","shortLead":"Minden vasútállomáson és megállóban kötelezően maszkot kell viselni.","id":"20201111_MAV_Volanbusz_menetrend_kijarasi_tilalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a267f106-b16b-43ce-bbf4-d04f817bb1fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_MAV_Volanbusz_menetrend_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. november. 11. 18:44","title":"A vonatok és a távolsági buszok továbbra is az eredeti menetrend szerint közlekednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]