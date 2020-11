Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8476a45a-db82-434c-9561-e7df26544d9a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Diákszállónak épült, influenszerek törzshelye lett egy kúria Szabolcsban – a Duma Aktuál utánajárt, hogyan keveredtek cserediákok a giccses épületbe. De milyen lehet egy swinger esküvő?","shortLead":"Diákszállónak épült, influenszerek törzshelye lett egy kúria Szabolcsban – a Duma Aktuál utánajárt, hogyan keveredtek...","id":"20201116_Duma_Aktual_Kuria_Borsodban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8476a45a-db82-434c-9561-e7df26544d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098c3bea-6eb1-43cf-9130-b72b49766929","keywords":null,"link":"/360/20201116_Duma_Aktual_Kuria_Borsodban","timestamp":"2020. november. 16. 19:00","title":"Duma Aktuál: Kokainos szalonna adhatja a hipszter ízt a szabolcsi kúriában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42af6171-69ff-490d-9a71-4d0536282f8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen 14 milliót ért a két autó, amelyből az egyiket Franciaországban lopták, a másikat Németországban. ","shortLead":"Összesen 14 milliót ért a két autó, amelyből az egyiket Franciaországban lopták, a másikat Németországban. ","id":"20201116_luxusauto_fennakadt_a_hataron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42af6171-69ff-490d-9a71-4d0536282f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1cbcfdc-87d1-419b-a97e-5bc6fc73806b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_luxusauto_fennakadt_a_hataron","timestamp":"2020. november. 16. 08:57","title":"Nem jött össze az autótranszport, két nagy értékű kocsi akadt fenn a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4168707-2787-4f18-9404-b8ef0b757c47","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A milánói rákkutató intézet kutatása szerint már 2019 nyarán voltak koronavírusos betegek az országban. Kemenesi Gábor víruskutató szerint azonban ez nem nagyon valószínű.","shortLead":"A milánói rákkutató intézet kutatása szerint már 2019 nyarán voltak koronavírusos betegek az országban. Kemenesi Gábor...","id":"20201115_Mar_tavaly_nyaron_Olaszorszagban_keringhetett_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4168707-2787-4f18-9404-b8ef0b757c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb16c90-ef9b-46f0-a056-7edeeaa51f28","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Mar_tavaly_nyaron_Olaszorszagban_keringhetett_a_koronavirus","timestamp":"2020. november. 15. 17:22","title":"Egy kutatás szerint már tavaly nyáron Olaszországban keringhetett a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f853d0e-947b-4385-a5ff-4f366e9763b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humoristánál jobban kevesen foglalták össze jobban a lényeget.","shortLead":"A humoristánál jobban kevesen foglalták össze jobban a lényeget.","id":"20201115_John_Cleese_zsenialisan_figurazta_ki_Donald_Trumpot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f853d0e-947b-4385-a5ff-4f366e9763b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03dd26d-c29c-4b3e-b7c1-5a4a8261b1e7","keywords":null,"link":"/elet/20201115_John_Cleese_zsenialisan_figurazta_ki_Donald_Trumpot","timestamp":"2020. november. 15. 18:32","title":"John Cleese zseniálisan figurázta ki Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6922be4-7180-494b-ba03-35c4dc6692ac","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hét elején még többfelé 10 Celsius-fok felett, a hétvégén viszont már mindenütt az alatt alakulnak a maximumok. A hét közepétől mínuszokra is készülni hajnalban. Szombaton a hegyekben hózápor is lehet - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzésében.","shortLead":"A hét elején még többfelé 10 Celsius-fok felett, a hétvégén viszont már mindenütt az alatt alakulnak a maximumok. A hét...","id":"20201115_OMSZ_lehules_jon_szombaton_mar_havazhat_a_hegyekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6922be4-7180-494b-ba03-35c4dc6692ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32c6af9-a25b-4115-bb31-9ccf8430495f","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_OMSZ_lehules_jon_szombaton_mar_havazhat_a_hegyekben","timestamp":"2020. november. 15. 17:07","title":"OMSZ: lehülés jön, szombaton már havazhat a hegyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Hegyi Péter a világon elsőként létesített transzlációs medicina központot, Pécsen. Azon dolgozik, hogy a kutatási eredmények minél gyorsabban visszajussanak a betegellátásba. Erre soha nem volt még olyan égető szükség, mint most, koronavírus-járvány idején.","shortLead":"Hegyi Péter a világon elsőként létesített transzlációs medicina központot, Pécsen. Azon dolgozik, hogy a kutatási...","id":"20201116_hegyi_peter_pte_transzlacios_medicina_kozpont_Magyarorszag_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aacd6e2c-3ded-42e0-9624-40cce328b76d","keywords":null,"link":"/360/20201116_hegyi_peter_pte_transzlacios_medicina_kozpont_Magyarorszag_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 16. 11:00","title":"Egy magyar orvos tudja, hogyan lehetne itthon évente 60 ezer ember életét megmenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63789a3-ee2c-4de0-b742-c645d5016de5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Először indított a NASA magáncéggel együttműködve űrexpedíciót, a SpaceX űrhajója 27 óra repülés után érkezett meg a Nemzetközi Űrállomásra.","shortLead":"Először indított a NASA magáncéggel együttműködve űrexpedíciót, a SpaceX űrhajója 27 óra repülés után érkezett meg...","id":"20201117_Nemzetkozi_Urallomas_SpaceX_urhajo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e63789a3-ee2c-4de0-b742-c645d5016de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11369e78-3fab-49e5-b0f9-f21b4993155f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_Nemzetkozi_Urallomas_SpaceX_urhajo","timestamp":"2020. november. 17. 06:01","title":"Megérkezett a Nemzetközi Űrállomásra a SpaceX űrhajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3293e045-ae02-4ef0-bfee-b97734c367b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tavalyi évhez képest 46 százalékkal magasabb forgalmat generált Magyarországon az akció.","shortLead":"A tavalyi évhez képest 46 százalékkal magasabb forgalmat generált Magyarországon az akció.","id":"20201116_edigital_black_friday","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3293e045-ae02-4ef0-bfee-b97734c367b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a6b4c5-2a7f-4a51-b079-32d79d82c84f","keywords":null,"link":"/kkv/20201116_edigital_black_friday","timestamp":"2020. november. 16. 11:09","title":"Fúrógép és kávéfőző mellett a maszk volt a sláger az Extreme Digital fekete péntekén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]