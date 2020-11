Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bbb7f18-80f0-4abb-9b9b-23a48225ffde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Omega együttes 1962-ben alakult, és számos tekintetben úttörő volt a magyar rocktörténetben. Benkő László halálával minden bizonnyal a zenekar is megszűnik közel 60 év után. Fotókkal és videofelvételekkel emlékezünk a zenészre.



","shortLead":"Az Omega együttes 1962-ben alakult, és számos tekintetben úttörő volt a magyar rocktörténetben. Benkő László halálával...","id":"20201118_Benko_Laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bbb7f18-80f0-4abb-9b9b-23a48225ffde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d350088f-7c36-4e9a-a016-636c8e3a55a5","keywords":null,"link":"/elet/20201118_Benko_Laszlo","timestamp":"2020. november. 18. 11:13","title":"„Szállj, csak szállj tovább!” – Benkő Lászlóra emlékezünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae7cda44-82e9-46a3-90d0-1ca733efc6c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Videóban üzen a vásárlóknak a Magyarországon is igen népszerű, mobilokat és más műszaki cikkeket forgalmazó Turbado alapítója.","shortLead":"Videóban üzen a vásárlóknak a Magyarországon is igen népszerű, mobilokat és más műszaki cikkeket forgalmazó Turbado...","id":"20201119_turbado_csod_penz_visszafizetese_stefan_durina_alapito_teumt_ltd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae7cda44-82e9-46a3-90d0-1ca733efc6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62fc80f-a7a8-4544-9f79-090ceb7cf21d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_turbado_csod_penz_visszafizetese_stefan_durina_alapito_teumt_ltd","timestamp":"2020. november. 19. 08:03","title":"Egyszerűen elfogyott a pénz a népszerű mobilboltnál – megszólalt a Turbado alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f33da7a4-d277-4382-9643-ebc22fa428e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Karácsony előtt ismét le akarják szűrni a lakosságot, de várhatóan nem ez lesz az utolsó ilyen akció Szlovákiában.","shortLead":"Karácsony előtt ismét le akarják szűrni a lakosságot, de várhatóan nem ez lesz az utolsó ilyen akció Szlovákiában.","id":"20201119_orszagos_teszteles_szlovakia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f33da7a4-d277-4382-9643-ebc22fa428e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409114ea-b919-4e60-b093-7ea82c593e84","keywords":null,"link":"/vilag/20201119_orszagos_teszteles_szlovakia","timestamp":"2020. november. 19. 15:42","title":"Újabb országos tesztelést tartanak Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0123fbdf-6f23-42b7-b3e9-7e1722f72042","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Ahogy arra számítani lehetett, nem közeledtek az álláspontok jogállamiság és költségvetés ügyében a tagállamok között az EU úgynevezett Általános Ügyek Tanácsában, amelyen az európaügyi miniszterek vettek részt. A vitában a jogállamisági feltételrendszer alkalmazása mellett 13, ellene pedig 2 tagállam érvelt.","shortLead":"Ahogy arra számítani lehetett, nem közeledtek az álláspontok jogállamiság és költségvetés ügyében a tagállamok között...","id":"20201117_Varga_Judit_Magyarorszagot_ki_akarjak_eheztetni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0123fbdf-6f23-42b7-b3e9-7e1722f72042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"943de5c7-66e9-4a89-82cd-3b7c38776150","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201117_Varga_Judit_Magyarorszagot_ki_akarjak_eheztetni","timestamp":"2020. november. 17. 18:47","title":"Varga Judit: Magyarországot ki akarják éheztetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kedden 38 ember halt meg a koronavírus okozta betegségek miatt Horvátországban, az új fertőzöttek száma pedig rekordot döntött. Mindeközben Vukovárban tízezres tömeg tartott megemlékezést a város ostromáról, holott a járványügyi szakemberek szerint új járványgóc lehet a térség.","shortLead":"Kedden 38 ember halt meg a koronavírus okozta betegségek miatt Horvátországban, az új fertőzöttek száma pedig rekordot...","id":"20201118_horvatorszag_szlovenia_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a14281-715a-410d-83ab-399c69ca848b","keywords":null,"link":"/vilag/20201118_horvatorszag_szlovenia_koronavirus","timestamp":"2020. november. 18. 15:28","title":"Horvátországban egy nap alatt 3251 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzatokkal való együttműködésre és arra kérte a miniszterelnököt a főpolgármester: tegyen meg mindent azért, hogy a magyar vétó miatt is függőben lévő európai támogatások mielőbb eljussanak az emberekhez.","shortLead":"Az önkormányzatokkal való együttműködésre és arra kérte a miniszterelnököt a főpolgármester: tegyen meg mindent azért...","id":"20201119_karacsony_orbannak_onkormanyzatok_koronavirus_unios_veto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72cbd3e0-c2cb-4a5b-9c1c-9485d6d37f0e","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_karacsony_orbannak_onkormanyzatok_koronavirus_unios_veto","timestamp":"2020. november. 19. 12:10","title":"Karácsony Orbánnak: Ne az önkormányzatok zsebében turkáljon, hanem csapjon a tenyerünkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0acb95-f8fa-4ce0-8e0a-863b214ed266","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető legalább orvosi szájmaszkot húzott.","shortLead":"Az elkövető legalább orvosi szájmaszkot húzott.","id":"20201118_ozd_trafik_kirablas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d0acb95-f8fa-4ce0-8e0a-863b214ed266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7545fc22-fed7-4a6b-a583-30dbec7deb8f","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_ozd_trafik_kirablas","timestamp":"2020. november. 18. 15:43","title":"Videón, ahogy késsel rabolnak ki egy ózdi trafikot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027d8f81-57d5-4c05-8c5e-e6d1ed9e35e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több dolgozó is karanténba került a veszprémi kórházban, ezért korlátozni kellett a szülész-nőgyógyászati osztály szolgáltatásait.","shortLead":"Több dolgozó is karanténba került a veszprémi kórházban, ezért korlátozni kellett a szülész-nőgyógyászati osztály...","id":"20201118_veszpremi_korhaz_kismama_vizsgalat_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=027d8f81-57d5-4c05-8c5e-e6d1ed9e35e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12316572-d5d7-48b0-8055-22648928d973","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_veszpremi_korhaz_kismama_vizsgalat_jarvany","timestamp":"2020. november. 18. 19:56","title":"RTL: Visszafordítják a nem sürgős és nem kötelező vizsgálatra érkező kismamákat a veszprémi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]