Az Év Szaloncukra verseny első helyezettje idén a kiskunlacházi Demeter Chocolate sós karamellás édessége lett. A második helyen a gyulai Kézműves Cukrászda kókuszkrémes, a harmadikon pedig a maklári Stühmer pisztáciakrémes szaloncukra végzett.

A kézműves kategória győztese a gyulai Kézműves Cukrászda mogyorónugátos tejcsokis szaloncukra lett, mögötte a külföldön is több díjat besöprő Irsai Olivér szőlőpálinkás bonbon szaloncukor verziója zárt a Demeter Chocolate-tól, a harmadik helyen pedig a veresegyházi Sulyán Cukrászda sós tökmagos fehércsokoládés trüffelje zárt.

Az év cukormentes szaloncukrának a Sulyán Cukrászda mandulás-aszalt szilvás-diós étcsokoládé kreációját választották. Ez édesítőszert sem tartalmaz. A második helyezett a Stühmer mogyorókrémmel töltött tejcsokoládé szaloncukra, a harmadik pedig a Tesco Finest mandulás-csokoládés szaloncukra lett.

Az év laktózmentes szaloncukra a Damniczki Cukrászda vörösboros málnás finomsága lett. Az édességben, amely 2013-ban az Év Fagylaltja díjat is elnyerte, a szekszárdi Mészáros Pál Pincészet Merlot-ját használják. Ez vegánok számára is fogyasztható, ahogyan a második helyezett Lissé Fitt rumos-kakaós szaloncukor is. A harmadik helyen a legjobb zselés szaloncukrot gyártó Chocco Garden banánhabos terméke végzett.

Az év gluténmentes szaloncukra az Upper Bars belga étcsokiba mártott narancsos szaloncukra lett, míg a második helyen a Majomkenyér kókuszvirággal és rizssziruppal édesített mogyoróvajas szaloncukra végzett. A harmadik hely a Szerencsi Paleobon szaloncukrát illette.

Az olcsóbb, 100 grammonként legfeljebb 499 forintban kerülő szaloncukrok közül a legjobbnak a Tesco karamell krémes szaloncukrát választották, a második helyre a Dolcetta rumos-kakaós szaloncukra került, a harmadikra pedig az Auchan tejkaramellása. A zselés édességek között a Choco Garden meggyese lett a győztes, míg az idén először megjelenő ízek versenyét a Piros Mogyorós egész mogyorót tartalmazó kókuszos szaloncukra nyerte. A gyerekek kedvence a Tesco banános-ropogós és málnás-robbanócukorkás szaloncukra lett.

3500 tonna szaloncukrot ehetünk meg karácsonykor Háztartásonként egy kilót veszünk és még mindig a zselés a sláger.

Az Év Szaloncukra versenyt idén először rendezték meg civil kezdeményezésként – írták közleményükben a szervezők. A megmérettetésre az összes hazai gyártó meghívást kapott, és szabadon dönthettek, hogy részt vesznek-e, illetve, hogy a teljes szaloncukor kínálatukból hányat indítanak el a versenyben. A szervezők fontosnak tartották, hogy a nagy cégek mellett a kisebb hazai és kézműves gyártók is lehetőséget kapjanak, továbbá, hogy a különböző összetevőkre érzékeny fogyasztók, a kis pénzből gazdálkodók és az újdonságot keresők, valamint a gyermekeknek vásárlók számára is segítségül lehessenek a választásban.

A zsűrizésben az Év Szaloncukra Facebook- és Instagram-követői közül többeknek is lehetőséget biztosítottak a kóstolásra, de mellettük a Szeretem a csokit YouTube-csatorna videós párosa, a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége, a CÖLI lisztérzékenyeket képviselő egyesület és a Nagycsaládosok Kispesti Egyesületének tagjai és vezetői is segítségére voltak a csapatnak.