Jövő év elején már németországi ipari nagyfogyasztóknak értékesítene gázt a MET Csoport frissen alapított cége. Később villamosenergiát is kínálnak, 2022-től pedig lakossági ügyfeleket is kiszolgálnak. Mindehhez bőséges gáztárolói kapacitást vásároltak csütörtökön.

Nagy gáztároló kapacitást vásárolt a MET Csoport Németországban, amivel a német piacon is megjelenik a magyar gyökerű svájci vállalat. A csoport saját tulajdonában álló MET Germany GmbH nevű német leányvállalata kötött szerződést még csütörtökön a Gas-Union GmbH-val annak gáztároló üzletága megvásárlására – derül ki a cég pénteki közleményéből.

A várhatóan még az idén lezáruló tranzakcióval négy helyszínen összesen 3,4 terrawattóra tárolói kapacitást szereztek, ami támogatja majd a vállalat nagykereskedelmi pozícióit és közvetlen energia-értékesítési tevékenységét is Németországban.

Az október 30-án alakult németországi MET-vállalat 2021 elejétől lépne be a helyi energiapiacra, első körben gázt értékesít ipari nagyfogyasztóknak, majd ezt villamosenergiával is kiegészíti, de nem állnak meg a nagyfogyasztóknál: személyre szabott szolgáltatásokat kínálnak majd közműveknek, kis- és középvállalkozásoknak, 2022 elejétől pedig lakossági ügyfeleknek is – derül ki közleményükből. Az új német MET cég vezérigazgatója Jörg Selbach-Röntgen lesz, aki korábban a Gas-Union GmbH-nál dolgozott vezetőként.

A 2007-ben alapított MET Csoport leányvállalatai révén 14 országban van jelen, 22 nemzetközi kereskedelmi ponton és 25 ország gázpiacán aktív. Tevékenysége kiterjed a földgáz-, az áram- és a kőolajpiacra is, tavaly 11,7 milliárd eurós árbevételt ért el, többek között 50 milliárd köbméter gáz folyt át rajtuk. A cég ötöde tavaly év végétől a Keppel Corporation tulajdonában áll, a többi saját munkatársaié.

A MET Csoportban korábban tulajdonrésze volt több magyar üzletembernek is: Garancsi István, a Market Zrt. tulajdonosa, Nagy György, a Wallis alapítója, illetve a MET-et egykor alapító Mol Nyrt. 2018 májusban adta el tulajdonrészét a menedzsmentnek. A MET a második Orbán-kormány idején azzal ért el több mint 50 milliárd forintos nyereséget, hogy bár a versenytársaknál drágábban árulta a gázt, mégis vele kötött szerződést az állami tulajdonú MVM kereskedőcége.