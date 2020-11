Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67a3d108-bd80-4426-aa12-239fae8a7a58","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány végzetes próbára teszi az egészségügyi rendszert egész Lengyelországban.","shortLead":"A koronavírus-járvány végzetes próbára teszi az egészségügyi rendszert egész Lengyelországban.","id":"20201125_A_koronavirus_a_Lengyelorszagot_is_letarolja_Csak_10_ora_alatt_talaltunk_egy_korhazi_agyat_a_koronavirusos_betegnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67a3d108-bd80-4426-aa12-239fae8a7a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208b8ac6-5bde-4a67-abe2-add44dad8b4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_A_koronavirus_a_Lengyelorszagot_is_letarolja_Csak_10_ora_alatt_talaltunk_egy_korhazi_agyat_a_koronavirusos_betegnek","timestamp":"2020. november. 25. 10:10","title":"A koronavírus a Lengyelországban is súlyos gondokat okoz: \"Csak 10 óra alatt találtunk egy kórházi ágyat a koronavírusos betegnek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50a1db1b-054c-49b6-8294-13e657e94b7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple táblagépeiért cserébe jutott volna fegyvertartási engedélyekhez Thomas Moyer, a vállalat biztonsági főnöke. Egy most nyilvánossá vált akta szerint az ügyben a hatóság két embere is érintett.","shortLead":"Az Apple táblagépeiért cserébe jutott volna fegyvertartási engedélyekhez Thomas Moyer, a vállalat biztonsági főnöke...","id":"20201125_apple_biztonsagi_orok_fegyvertartasi_engedely_ipad_thomas_moyer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50a1db1b-054c-49b6-8294-13e657e94b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ad1aed-3270-4e3e-a9f2-85602ebc34cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_apple_biztonsagi_orok_fegyvertartasi_engedely_ipad_thomas_moyer","timestamp":"2020. november. 25. 09:03","title":"Fegyverért cserébe iPadek: súlyos vesztegetési ügybe keveredett az Apple biztonsági főnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dff2d65-c78f-430b-a431-45dd1aa5dc6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az első fagyokkal megkezdődött a madáretetési szezon, amiben sokan aktívan részt vesznek. A Magyar Madártani Egyesület abban segít, mivel, illetve mivel ne etessük a madarakat. ","shortLead":"Az első fagyokkal megkezdődött a madáretetési szezon, amiben sokan aktívan részt vesznek. A Magyar Madártani Egyesület...","id":"20201123_Semmikepp_ne_adjon_vizi_madaraknak_kenyeret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dff2d65-c78f-430b-a431-45dd1aa5dc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2dd4a7-9046-458c-b2f4-e3812679c4cc","keywords":null,"link":"/zhvg/20201123_Semmikepp_ne_adjon_vizi_madaraknak_kenyeret","timestamp":"2020. november. 23. 14:15","title":"Ami a cinkéknek jó, az a vízi madarakra veszélyes – itt a téli etetési útmutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klinikai vizsgálatokról szóló második összegzés szerint 95 százalékos védettségre képes az orosz fejlesztésű koronavírus-vakcina – közölte az oltóanyag kifejlesztését finanszírozó RDIF orosz állami befektetési alap, amelynél már a készítmény világpiaci árát is meghatározták.","shortLead":"A klinikai vizsgálatokról szóló második összegzés szerint 95 százalékos védettségre képes az orosz fejlesztésű...","id":"20201124_koronavirus_orosz_vakcina_ara_mennyibe_kerul_szputnyik_v_oltoanyag_rdif_vector","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9b37a0-5bca-4a1e-a2b7-31fa66dd40a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_koronavirus_orosz_vakcina_ara_mennyibe_kerul_szputnyik_v_oltoanyag_rdif_vector","timestamp":"2020. november. 24. 13:33","title":"Oroszország: 95 százalékos a vakcinánk, egy oltás ára 3000 forint alatt lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59f9228-77cb-4f3e-9693-9a5e993810c2","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Másfél milliárd forintért alakított ki a kormány egy kríziskezelő hírszerzési központot, amelyet az Információs Hivatalt is irányító Szijjártó Péter miniszter adott át. Létjogosultságát részben a megszaporodó kibertámadásokkal indokolták. Bár ez alapján úgy tűnhet, hogy a nemzetközi trendekkel mozog együtt a kormányzat, a hazai titkosszolgálatokat – a katonait kivéve – még mindig a régi idők iskolája, a széttagoltság jellemzi. A hazai titkosszolgálatok – menesztésekkel, politikai játszmákkal tarkított – elmúlt tíz évét elemeztük. ","shortLead":"Másfél milliárd forintért alakított ki a kormány egy kríziskezelő hírszerzési központot, amelyet az Információs...","id":"20201124_Orban_titkos_szolgalatai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f59f9228-77cb-4f3e-9693-9a5e993810c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c830432d-9ef9-414e-b370-f8075c6a64a7","keywords":null,"link":"/360/20201124_Orban_titkos_szolgalatai","timestamp":"2020. november. 24. 15:00","title":"Orbán titkos szolgái: intrikák és botrányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edc18f8-9c55-410d-945f-9278d13631fc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség elfogta a feltételezett elkövetőt.","shortLead":"A rendőrség elfogta a feltételezett elkövetőt.","id":"20201123_Gyujtogatas_XV_kerulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2edc18f8-9c55-410d-945f-9278d13631fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e37cf1-1207-4ade-b3ee-8683de9f0ebc","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_Gyujtogatas_XV_kerulet","timestamp":"2020. november. 23. 14:08","title":"Elfogták a férfit, aki rágyújtotta a lakást három emberre a XV. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88fac5af-1ea8-4e2c-b265-216eeafbfa64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai parkőrök éppen juhokat számláltak Utah államban, amikor helikopterükről egy különös tárgyra, egy fémoszlopra lettek figyelmesek.","shortLead":"Amerikai parkőrök éppen juhokat számláltak Utah államban, amikor helikopterükről egy különös tárgyra, egy fémoszlopra...","id":"20201124_oszlop_femoszlop_amerika_utah_allam_juhok_helikopter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88fac5af-1ea8-4e2c-b265-216eeafbfa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9cffd81-6081-4471-b079-a3dae6738acb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_oszlop_femoszlop_amerika_utah_allam_juhok_helikopter","timestamp":"2020. november. 24. 08:33","title":"Különös fémoszlopot találtak a semmi közepén Amerikában, nem tudni, ki rakta oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitter november 17-én jelentette be, hogy globálisan is bevezeti a Fleets nevű funkciót, ám rövid időn belül már a második probléma merült fel a fejlesztéssel kapcsolatban.","shortLead":"A Twitter november 17-én jelentette be, hogy globálisan is bevezeti a Fleets nevű funkciót, ám rövid időn belül már...","id":"20201123_twitter_bejegyzes_fleets_hiba_bug","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e79b61-e8e2-4626-a55a-e576c8882164","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_twitter_bejegyzes_fleets_hiba_bug","timestamp":"2020. november. 23. 17:03","title":"Baj van a Twitter új funkciójával: nem tűnnek el a 24 óra után az eltűnős bejegyzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]