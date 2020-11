Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kereskedelmi háború helyett tárgyalások jöhetnek, de Joe Biden sem lesz könnyű tárgyalópartner. Az EU és Nagy-Britannia vitáiban nem szeretne egyik fél oldalára sem állni, a NATO-ban viszont jobb lehet az együttműködés, ha Európa is így akarja – elemzi a BBC a lehetséges változásokat.","shortLead":"A kereskedelmi háború helyett tárgyalások jöhetnek, de Joe Biden sem lesz könnyű tárgyalópartner. Az EU és...","id":"20201109_biden_europa_elemzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ff552c-6904-4558-90b7-1199e86ac07e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201109_biden_europa_elemzes","timestamp":"2020. november. 09. 11:45","title":"Mire számíthat Európa Joe Bidentől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af00a7b2-547f-4948-a3c4-25e80e93d201","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás arra az esetre, ha esetleg túl visszafogottnak találnánk a G-Klasse megjelenését. ","shortLead":"Itt a megoldás arra az esetre, ha esetleg túl visszafogottnak találnánk a G-Klasse megjelenését. ","id":"20201110_oldalankent_33_kipufogo_a_legujabb_mercedes_gosztalyon_lumma_design","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af00a7b2-547f-4948-a3c4-25e80e93d201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f1774f-6cd0-450e-9f1c-67a29a184c66","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_oldalankent_33_kipufogo_a_legujabb_mercedes_gosztalyon_lumma_design","timestamp":"2020. november. 10. 06:41","title":"Oldalanként 3-3 kipufogó a legújabb Mercedes G-osztályon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1e8249-211e-43e7-a4ed-6c7bc29fb888","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A koronavírus előtt is voltak problémáik, a norvég kormány nem akar újra támogatást adni.","shortLead":"A koronavírus előtt is voltak problémáik, a norvég kormány nem akar újra támogatást adni.","id":"20201110_norwegian_air_shuttle_csod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e1e8249-211e-43e7-a4ed-6c7bc29fb888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37226b3c-ec62-4029-8f96-3fc2fdeb3fe0","keywords":null,"link":"/kkv/20201110_norwegian_air_shuttle_csod","timestamp":"2020. november. 10. 19:41","title":"Jövő év elején leállhat a a Norwegian légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másodfokon hat év nyolc hónap börtönbüntetést szabtak ki rá.","shortLead":"Másodfokon hat év nyolc hónap börtönbüntetést szabtak ki rá.","id":"20201110_torok_etkezde_mosdo_eroszak_itelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c257f1a-237e-480b-85f2-2667209d519d","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_torok_etkezde_mosdo_eroszak_itelet","timestamp":"2020. november. 10. 15:54","title":"Súlyosította a bíróság a gíroszos erőszakoló büntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c993e0-0a8c-4e33-8bd4-86cfd46ae4e6","c_author":"Dzindzisz Sztefan - Fekő Ádám","category":"kkv","description":"Felemásra sikerült a kormány szálloda- és vendéglátóiparra bejelentett első mentőcsomagja – véli Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, amely persze azért még látni szeretné a részletes szabályozást, illetve további kedvezményekért is harcolna. A kocsmák viszont nem optimisták, szerintük nulla bevétel mellett semmit sem ér a vendéglátósoknak adott az állami támogatás.\r

","shortLead":"Felemásra sikerült a kormány szálloda- és vendéglátóiparra bejelentett első mentőcsomagja – véli Magyar Szállodák és...","id":"20201109_Az_ettermeket_megmentheti_de_a_szallodakat_nem_a_kormany_uj_intezkedescsomagja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58c993e0-0a8c-4e33-8bd4-86cfd46ae4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f38ff4-5e99-4143-b422-a95810cb31f4","keywords":null,"link":"/kkv/20201109_Az_ettermeket_megmentheti_de_a_szallodakat_nem_a_kormany_uj_intezkedescsomagja","timestamp":"2020. november. 09. 15:13","title":"A szállodákon és kocsmákon aligha segít a kormány mentőöve, az éttermeken talán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e91320c-05b1-4bca-8b7a-f1d330cca2b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éjféltől jön egy új szabály, ezt az M1-nek adott interjúban jelentette be. Később kiderült, a 10 ezer főnél nagyobb települések egyes közterületein teszik azt kötelezővé, és a polgármesterekre bízzák a részletszabályokat.","shortLead":"Éjféltől jön egy új szabály, ezt az M1-nek adott interjúban jelentette be. Később kiderült, a 10 ezer főnél nagyobb...","id":"20201110_Orban_Kozteruleten_is_kell_maszkot_hordani_ejfeltol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e91320c-05b1-4bca-8b7a-f1d330cca2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7eae7c-ab92-44fa-b74a-6cde6f44c802","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_Orban_Kozteruleten_is_kell_maszkot_hordani_ejfeltol","timestamp":"2020. november. 10. 20:11","title":"Orbán: Közterületen is kell maszkot hordani éjféltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513d6e93-f531-462e-874a-376b5fcfe0f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pénzt azért kapják a munkatársak, mert helytálltak „az Egyetem életét megbénító hallgatói blokád méltatlan körülményei ellenére is”.","shortLead":"A pénzt azért kapják a munkatársak, mert helytálltak „az Egyetem életét megbénító hallgatói blokád méltatlan...","id":"20201109_szfe_kancellar_szarka_gabor_bonusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=513d6e93-f531-462e-874a-376b5fcfe0f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65bfbea2-4036-4129-a94b-b6a06969a915","keywords":null,"link":"/kultura/20201109_szfe_kancellar_szarka_gabor_bonusz","timestamp":"2020. november. 09. 19:06","title":"Az SZFE kancellárja 50 ezres bónuszt ad a Színművészeti üzemeltetési munkatársainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Citromsárga figyelmeztetést adtak ki.","shortLead":"Citromsárga figyelmeztetést adtak ki.","id":"20201110_kod_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daca74a3-1e7b-4181-9226-517c133d263f","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_kod_idojaras","timestamp":"2020. november. 10. 05:31","title":"Ködre figyelmeztetnek az egész országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]