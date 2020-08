Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06057f68-e30e-4038-ae19-02480355861e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az agyagbányában talált fosszília egy 1,75 méteres óriásdarué.","shortLead":"Az agyagbányában talált fosszília egy 1,75 méteres óriásdarué.","id":"20200803_koponya_oriasdaru_nemetorszag_lelet_paleontologus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06057f68-e30e-4038-ae19-02480355861e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ae4197-5bcc-4530-9b59-c47cc0ddaf04","keywords":null,"link":"/elet/20200803_koponya_oriasdaru_nemetorszag_lelet_paleontologus","timestamp":"2020. augusztus. 03. 18:20","title":"11 millió éves madár csontjait ásták ki Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59782698-6b11-4a75-97e5-f08b1e78d367","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Főként gazdag magángyűjteményekre épül Bécs legújabb modern és kortárs művészeti múzeuma.","shortLead":"Főként gazdag magángyűjteményekre épül Bécs legújabb modern és kortárs művészeti múzeuma.","id":"202031__albertina_modern__osztrak_kortarsak__ferenc_jozsef_ajandeka__begyujtott_mugyujtok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59782698-6b11-4a75-97e5-f08b1e78d367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8287fc-6a43-4d95-9601-ffadaf301f35","keywords":null,"link":"/360/202031__albertina_modern__osztrak_kortarsak__ferenc_jozsef_ajandeka__begyujtott_mugyujtok","timestamp":"2020. augusztus. 04. 15:00","title":"A legnagyobbakkal is felveszi a versenyt Bécs új múzeuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb72cea3-5c9b-482d-83bf-a409a9eec29a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idősek, községben és fővárosban élők, valamint az alacsony végzettségűek körében vannak legtöbben azok, akik nem tudtak legalább annyi gyümölcshöz jutni, mint tavaly.","shortLead":"Az idősek, községben és fővárosban élők, valamint az alacsony végzettségűek körében vannak legtöbben azok, akik nem...","id":"20200804_magyarok_fele_kevesebb_gyumolcsot_vett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb72cea3-5c9b-482d-83bf-a409a9eec29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9489e07b-bb12-4343-b2e6-d8d60a08744a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_magyarok_fele_kevesebb_gyumolcsot_vett","timestamp":"2020. augusztus. 04. 10:33","title":"A magyarok fele kevesebb gyümölcsöt eszik, mert nem tudja megfizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Olvasónkhoz erős koronavírus-gyanúval hívták ki a mentőket, de az Országos Mentőszolgálattól azt a tanácsot kapta, ha tünetmentes, menjen be a járványközpontba. A tesztig gyógyszereket sem mert neki felírni a háziorvosa. Az Emmi nem tagad, szerintük az otthoni teszteléseket logisztikai terv alapján végzik a külön erre a célra rendelkezésre álló mentőegységek.","shortLead":"Olvasónkhoz erős koronavírus-gyanúval hívták ki a mentőket, de az Országos Mentőszolgálattól azt a tanácsot kapta, ha...","id":"20200803_covid_koronavirus_teszt_mentok_jarvany_omsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7f21af-927e-4335-bde8-1db45c21078e","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_covid_koronavirus_teszt_mentok_jarvany_omsz","timestamp":"2020. augusztus. 03. 17:56","title":"Két napig várt otthon a koronavírustesztre, aztán felhívták, hogy várjon még","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abef447f-fdc7-4ccf-9554-455b729e8b6c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év második negyedévben majdnem 15 százalékkal emelkedett a cég árbevétele, az amerikai piacon 20 százalékkal nőtt a részesedésük.","shortLead":"Az év második negyedévben majdnem 15 százalékkal emelkedett a cég árbevétele, az amerikai piacon 20 százalékkal nőtt...","id":"20200803_Varakozasokon_felul_nott_a_Richter_arbevetele_es_nyeresege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abef447f-fdc7-4ccf-9554-455b729e8b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4551a9-c884-4420-aeb2-55e783d08dc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200803_Varakozasokon_felul_nott_a_Richter_arbevetele_es_nyeresege","timestamp":"2020. augusztus. 03. 12:21","title":"Várakozásokon felül nőtt a Richter árbevétele és nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93173fc-49a6-40f6-86be-101055fe7248","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Parti Nagy Lajosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: LOL, fene, kilátás, tenisz, garázskoncert. Ezeknél jobban megérintette azonban egy olyan, amely még az előző hét óta kísérti.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200802_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d93173fc-49a6-40f6-86be-101055fe7248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e5367e-c703-44a2-9338-3370365b418c","keywords":null,"link":"/360/20200802_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2020. augusztus. 02. 19:00","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos talált magának egy csúnya négybetűs kulcsszót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99423917-fef1-4060-8742-661857b6da82","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A memóriafunkciói rendben vannak, de a hangja erőtlen és alig hallható.","shortLead":"A memóriafunkciói rendben vannak, de a hangja erőtlen és alig hallható.","id":"20200803_xvi_benedek_betegseg_bajororszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99423917-fef1-4060-8742-661857b6da82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5624edf6-da65-4640-afdd-a71b439eb620","keywords":null,"link":"/kultura/20200803_xvi_benedek_betegseg_bajororszag","timestamp":"2020. augusztus. 03. 21:12","title":"Súlyosan megbetegedett egy útja során XVI. Benedek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A járvány kezdete óta nem regisztráltak ennyi fertőzöttet egy nap alatt. Bulgáriában is rekordot döntött az új esetek száma. ","shortLead":"A járvány kezdete óta nem regisztráltak ennyi fertőzöttet egy nap alatt. Bulgáriában is rekordot döntött az új esetek...","id":"20200804_rekord_lengyel_fertozottek_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c30d936d-6bd6-49a6-81ed-4b2482f51f41","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_rekord_lengyel_fertozottek_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 04. 13:10","title":"Egyetlen nap alatt 680 koronavírus-fertőzöttet találtak Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]