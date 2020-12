Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc3511eb-7985-4b0d-a196-82ae9695101a","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Eddig a Magyar Turisztikai Ügynökség alá tartozott a fertődi Esterházy-kastélyt működtető cég, mostantól a Miniszterelnökség a felelőse.","shortLead":"Eddig a Magyar Turisztikai Ügynökség alá tartozott a fertődi Esterházy-kastélyt működtető cég, mostantól...","id":"20201201_rogan_antal_gulyas_gergely_eszterhaza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc3511eb-7985-4b0d-a196-82ae9695101a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c018e36a-b68b-4741-bde2-ed5fc38f7161","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201201_rogan_antal_gulyas_gergely_eszterhaza","timestamp":"2020. december. 01. 11:08","title":"Rogán Antal helyett Gulyás Gergely felügyeli az Esterházy-kastély működtetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"614ac766-39dd-4c64-91bc-7993beb78d85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kulturált ember ilyen gondolatokat 2020-ban – ismerve a sztálinizmus és a nácizmus rémtetteit – nem fogalmaz meg – jelentette ki az RTL Klubnak nyilatkozva Kepes András író, újságíró, egyetemi tanár.","shortLead":"Kulturált ember ilyen gondolatokat 2020-ban – ismerve a sztálinizmus és a nácizmus rémtetteit – nem fogalmaz meg –...","id":"20201129_Kepes_Andras_Demeter_Szilardrol_Ez_az_ember_igy_gondolkodik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=614ac766-39dd-4c64-91bc-7993beb78d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aaeefb9-f981-4f85-87db-3ab9d80edfb1","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_Kepes_Andras_Demeter_Szilardrol_Ez_az_ember_igy_gondolkodik","timestamp":"2020. november. 29. 18:57","title":"Kepes András Demeter Szilárdról: Ez az ember így gondolkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3aa9c4-f3f5-4377-baca-02c3f0b8c052","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vallás és a testiség lesz a témája a CEU Határtalan tudás című rendezvénysorozatán hétfő délután öttől.



","shortLead":"A vallás és a testiség lesz a témája a CEU Határtalan tudás című rendezvénysorozatán hétfő délután öttől.



","id":"20201130_Mit_jelent_a_keresztenyseg_szamara_a_test","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b3aa9c4-f3f5-4377-baca-02c3f0b8c052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17eb308-0af9-489d-9eef-e5957af60f6b","keywords":null,"link":"/elet/20201130_Mit_jelent_a_keresztenyseg_szamara_a_test","timestamp":"2020. november. 30. 10:28","title":"Mit jelent a kereszténység számára a test?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Sofitel szállodát felújítják.","shortLead":"A Sofitel szállodát felújítják.","id":"20201130_sofitel_budapest_felujitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d987d3-03ec-4a35-ab00-7e2c58f2b7e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201130_sofitel_budapest_felujitas","timestamp":"2020. november. 30. 13:49","title":"Két évre bezár egy belvárosi luxusszálloda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A közös lista mellett döntött a Momentum is, összecsapások Franciaországban, többször havazhat a héten. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A közös lista mellett döntött a Momentum is, összecsapások Franciaországban, többször havazhat a héten. Ez a hvg360...","id":"20201130_Radar360_Ertelmisegiek_kuldenek_el_Demetert_rossz_tendenciat_lat_a_virologus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8cc2372-5562-4032-9c12-13016eba458c","keywords":null,"link":"/360/20201130_Radar360_Ertelmisegiek_kuldenek_el_Demetert_rossz_tendenciat_lat_a_virologus","timestamp":"2020. november. 30. 08:00","title":"Radar360: Gyűlnek az aláírások, hogy küldjék el Demetert, rossz tendenciát lát a virológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb3e67c-af68-4ad8-a4ee-a23d80373566","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Kazinczy utcában kapott lángra egy lakás. Egy tűzoltó is megsérülhetett a balesetben.","shortLead":"A Kazinczy utcában kapott lángra egy lakás. Egy tűzoltó is megsérülhetett a balesetben.","id":"20201130_Paneltz_Kispest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abb3e67c-af68-4ad8-a4ee-a23d80373566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d1ef6a-5100-4dc1-8a25-538692602fcb","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_Paneltz_Kispest","timestamp":"2020. november. 30. 05:23","title":"Hatalmas paneltűz volt Kispesten, négy embert kimenekítettek a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7505c1-8fbd-4266-8ec6-936609343fc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópálya-kezelő egyre többször használ úgynevezett ütközési energiaelnyelő berendezéseket, amelyek megvédhetik a munkaterületen dolgozókat, sőt a balesetet okozó járműben ülőket is. ","shortLead":"Az autópálya-kezelő egyre többször használ úgynevezett ütközési energiaelnyelő berendezéseket, amelyek megvédhetik...","id":"20201201_Igy_tortennek_az_autopalyan_dolgozokkal_a_balesetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea7505c1-8fbd-4266-8ec6-936609343fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5e6af5-1125-455f-8204-d5955a322845","keywords":null,"link":"/cegauto/20201201_Igy_tortennek_az_autopalyan_dolgozokkal_a_balesetek","timestamp":"2020. december. 01. 09:51","title":"Lefilmezték, ahogyan autó csapódik az M7-esen a közútkezelő nagy sárga dobozába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80596577-f695-4641-9d83-91f910646aff","c_author":"HVG","category":"360","description":"A karanténkorszakban sok érdekes projekttel jeleskedő SH 37 Webszínház különleges produkciót ígér.","shortLead":"A karanténkorszakban sok érdekes projekttel jeleskedő SH 37 Webszínház különleges produkciót ígér.","id":"202048_sh_37_webszinhaz_vallalkozas_karantenbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80596577-f695-4641-9d83-91f910646aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ffa1bdf-e88c-43f3-9615-207b42b768bb","keywords":null,"link":"/360/202048_sh_37_webszinhaz_vallalkozas_karantenbol","timestamp":"2020. november. 30. 12:00","title":"Színház és vállalkozás: így még nem láthattuk Shakespeare műveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]