Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40921cec-76c6-475b-8822-8d7741c00f12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az AvtoVAZ várhatóan a jövő év elején kezdi meg az újdonság forgalmazását. ","shortLead":"Az AvtoVAZ várhatóan a jövő év elején kezdi meg az újdonság forgalmazását. ","id":"20201203_kemfoton_az_uj_lada_niva_ami_olyan_mint_egy_orosz_toyota_rav4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40921cec-76c6-475b-8822-8d7741c00f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5065540-d3e0-4594-874f-4c8aefb1e0b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201203_kemfoton_az_uj_lada_niva_ami_olyan_mint_egy_orosz_toyota_rav4","timestamp":"2020. december. 03. 07:59","title":"Kémfotón az új Lada Niva, ami olyan, mint egy orosz Toyota RAV4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e365b8-6da1-45d6-8621-3356dbe3c0b8","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Minden eddiginél részletesebb és a politikai szálat egyre jobban kidomborító emlékekről számol be annak a házibulinak a szervezője, aki vendégül látta múlt hét pénteken Szájer Józsefet. Az állításai között azonban akadnak ellentmondások. ","shortLead":"Minden eddiginél részletesebb és a politikai szálat egyre jobban kidomborító emlékekről számol be annak a házibulinak...","id":"20201203_Egyre_tobb_mindenre_emlekszik_a_Szajerbuli_szervezoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61e365b8-6da1-45d6-8621-3356dbe3c0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f6d9bb-e45c-4c52-961f-6d8a577070c6","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_Egyre_tobb_mindenre_emlekszik_a_Szajerbuli_szervezoje","timestamp":"2020. december. 03. 13:57","title":"Egyre több mindenre emlékszik a Szájer-buli szervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f0b41b-2690-4e53-9445-0ab3968f3cad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A brüsszeli botrány után Szájer kilépett a Fideszből is. ","shortLead":"A brüsszeli botrány után Szájer kilépett a Fideszből is. ","id":"20201204_Schmidt_Maria_kozalapitvanyabol_is_tavozik_Szajer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0b41b-2690-4e53-9445-0ab3968f3cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127d78da-e28e-4e60-a264-867af509b724","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Schmidt_Maria_kozalapitvanyabol_is_tavozik_Szajer","timestamp":"2020. december. 04. 09:16","title":"Schmidt Mária közalapítványából is távozik Szájer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670ddb49-2744-4c5e-8fba-a8ddb9fdfb5c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miként lett Lengyelország az e-buszozás egyik fellegvára Európában? ","shortLead":"Miként lett Lengyelország az e-buszozás egyik fellegvára Európában? ","id":"20201203_Ugrik_a_lengyel_kenguru_itt_keszul_Europa_elektromos_autobuszainak_egyharmada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=670ddb49-2744-4c5e-8fba-a8ddb9fdfb5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833142a1-b04c-4d9d-ba81-836dc95f814a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201203_Ugrik_a_lengyel_kenguru_itt_keszul_Europa_elektromos_autobuszainak_egyharmada","timestamp":"2020. december. 03. 15:40","title":"Ugrik a lengyel kenguru: itt készül Európa elektromos autóbuszainak egyharmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff86b383-a979-405c-b4fd-bc8dc2290c0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzt orvosi felszerelésekre, védőeszközökre, valamint mobilegységekre lehet fordítani.","shortLead":"A pénzt orvosi felszerelésekre, védőeszközökre, valamint mobilegységekre lehet fordítani.","id":"20201204_jarvany_koronavirus_europai_beruhazasi_bank_magyar_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff86b383-a979-405c-b4fd-bc8dc2290c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70bc568-219a-4f99-9319-278e63cf684b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201204_jarvany_koronavirus_europai_beruhazasi_bank_magyar_egeszsegugy","timestamp":"2020. december. 04. 16:17","title":"Az EU bankja 58 milliárd forinttal segíti a magyar egészségügyet a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b4da22-c181-4fd8-9cde-2bde4567927b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Lassan negyven éve éli életét a Lillafüred melletti völgyben Hoitsy György, akinek a pisztrángjáért az ország másik feléből is elzarándokolnak a halkedvelők. A Lillafüredi Pisztrángtelep vezetője arról mesélt a hvg.hu-nak, milyen munka van emögött, de megismertük különleges tigrispisztrángjának a titkát és azt is, mit keres a bajai halászlében nori.","shortLead":"Lassan negyven éve éli életét a Lillafüred melletti völgyben Hoitsy György, akinek a pisztrángjáért az ország másik...","id":"20201203_lillafured_pisztrang_hoitsy_gyorgy_aranyszalag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6b4da22-c181-4fd8-9cde-2bde4567927b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8105db07-4612-4fd8-b048-0a9ad5647600","keywords":null,"link":"/kkv/20201203_lillafured_pisztrang_hoitsy_gyorgy_aranyszalag","timestamp":"2020. december. 03. 20:00","title":"Akik mindenkinél jobban élvezik a hidegfrontot: Lillafüred híres pisztrángjai nyomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61f4b22-6ede-4e25-99d0-503419765b69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas méretet és a nem csekély tömeget remekül ellensúlyozza a kompresszoros V8 ereje. ","shortLead":"A hatalmas méretet és a nem csekély tömeget remekül ellensúlyozza a kompresszoros V8 ereje. ","id":"20201203_sportkocsikent_lo_ki_ez_a_hegyomlas_meretu_uj_ford_f150_hennessey","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e61f4b22-6ede-4e25-99d0-503419765b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4373edb1-9f4b-4497-adc4-522dee264d70","keywords":null,"link":"/cegauto/20201203_sportkocsikent_lo_ki_ez_a_hegyomlas_meretu_uj_ford_f150_hennessey","timestamp":"2020. december. 03. 09:27","title":"Sportkocsiként lő ki a hegyomlás méretű új Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5194b083-ebc0-4460-8c19-ca68949dabf6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új adatokkal, köztük a Nap háromszázezer legközelebbi szomszédjának pontos helyzetével bővült a Tejútrendszerről készített legpontosabb térkép, amelynek készítésében az ELKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) csillagászai is közreműködtek.","shortLead":"Új adatokkal, köztük a Nap háromszázezer legközelebbi szomszédjának pontos helyzetével bővült a Tejútrendszerről...","id":"20201203_tejutrendszer_terkep_csillagok_gaia_urtavcso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5194b083-ebc0-4460-8c19-ca68949dabf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682eaf1d-05aa-4226-af0c-ba026d3154b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_tejutrendszer_terkep_csillagok_gaia_urtavcso","timestamp":"2020. december. 03. 18:07","title":"1,8 milliárd csillag: rengeteg új adattal bővült a Tejútrendszerről készített legpontosabb térképünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]