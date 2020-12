Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e64667e9-9946-4260-9ea5-64e161ab3cef","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Fontos követni, ami Magyarországon történik, mert az a környező országokban figyelmeztetést jelent, legyen szó akár a médiáról, akár a Színház- és Filmművészeti Egyetemről – mondja a Vígszínházba sokadszor visszatérő rendező, Michal Dočekal, aki a történelem meghamisításáról rendezett most előadást. Interjú.","shortLead":"Fontos követni, ami Magyarországon történik, mert az a környező országokban figyelmeztetést jelent, legyen szó akár...","id":"20201204_Michal_Docekal_interju_vigszinhaz_a_ko_pesti_szinhaz_eszenyi_eniko_rudolf_peter_szfe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e64667e9-9946-4260-9ea5-64e161ab3cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e328e6ec-d8e5-417f-bc25-8788cf90328c","keywords":null,"link":"/kultura/20201204_Michal_Docekal_interju_vigszinhaz_a_ko_pesti_szinhaz_eszenyi_eniko_rudolf_peter_szfe","timestamp":"2020. december. 04. 20:00","title":"Harminc évvel ezelőtt egyáltalán nem számoltunk a posztdemokrácia megjelenésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1655bd4c-f9d6-4c16-b775-49b375fdb27e","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Kamaszkorban az idegrendszer hatalmas átalakuláson megy át. A legújabb neuropszichológiai kutatások rávilágítottak arra, hogy a funkcionális változásokon túl az agyban jelentős anatómiai változások is zajlanak, de a fejlődésére a környezet is döntő hatással van. A cikk elkészítéséhez A Szeretetre éhezve – 11 tévhit kamaszokról, nem csak szülőknek című könyvet használtuk.","shortLead":"Kamaszkorban az idegrendszer hatalmas átalakuláson megy át. A legújabb neuropszichológiai kutatások rávilágítottak...","id":"20201204_Nem_bolond_kamasz__L_Stipkovits_Erika_a_felnott_es_a_serdulo_agy_kulonbsegeirol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1655bd4c-f9d6-4c16-b775-49b375fdb27e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bcd27b8-f64f-4802-8c96-9943e2e076a8","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201204_Nem_bolond_kamasz__L_Stipkovits_Erika_a_felnott_es_a_serdulo_agy_kulonbsegeirol","timestamp":"2020. december. 04. 19:30","title":"Nem bolond, hanem kamasz – L. Stipkovits Erika a felnőtt és a serdülő agy különbségeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de118358-b1b5-42ce-85cd-5a69530c0bb1","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. A második videóban Veszelovszki Janka tolmácsolásában hallhatjuk Simon István Mirza című versét.","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201204_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_2_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de118358-b1b5-42ce-85cd-5a69530c0bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571ce24d-518d-4009-9d94-35dc23376643","keywords":null,"link":"/kultura/20201204_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_2_resz","timestamp":"2020. december. 04. 18:05","title":"„Halkan suttogta, szepegte sírva, mint legszebb szót a földön” – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c180bcf4-89a9-46b6-8acd-81e11ca966c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének új közép-európai kutatása szerint Magyarországon több mint domináns szerepe van a Facebooknak: az itt élők mintha nem is ismernének más oldalakat. A ránk jellemző internethasználatról is kiderült pár érdekesség.","shortLead":"A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének új közép-európai kutatása szerint...","id":"20201204_facebook_kozossegi_media_oldalak_internetetes_nke_felmeres_kutatas_magyarorszag_internethasznalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c180bcf4-89a9-46b6-8acd-81e11ca966c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f54837-55e3-4772-9cea-42d673f27cd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_facebook_kozossegi_media_oldalak_internetetes_nke_felmeres_kutatas_magyarorszag_internethasznalat","timestamp":"2020. december. 04. 17:15","title":"Meglepő új kutatás jött a magyar facebookozókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyre több lakás kerül piacra a lélektani, havi 100 ezer forintos bérleti díj alatt. ","id":"20201204_Alberlet_kaucio_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124e25db-5730-49d8-ba40-5bd8262c1f56","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201204_Alberlet_kaucio_koronavirus","timestamp":"2020. december. 04. 14:59","title":"Bezuhantak az albérletárak Budapesten, a kaució csökkentésével halásznak bérlőt a tulajdonosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c83b74e-f165-410d-b7db-0966f2c2942c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ötvenezren tüntettek hétvégén Franciaországban a nemzetbiztonsági törvény módosítása ellen.","shortLead":"Ötvenezren tüntettek hétvégén Franciaországban a nemzetbiztonsági törvény módosítása ellen.","id":"20201206_Tuntetok_es_a_rendorok_csaptak_ossze_Franciaorszagban_tobbeket_letartoztattak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c83b74e-f165-410d-b7db-0966f2c2942c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86416e0-837b-465d-9c68-563ea7684c83","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Tuntetok_es_a_rendorok_csaptak_ossze_Franciaorszagban_tobbeket_letartoztattak","timestamp":"2020. december. 06. 09:46","title":"Tüntetők és a rendőrök csaptak össze Franciaországban, többeket letartóztattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3b2621-106f-4c6a-9864-cdfab5e1feb7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ugyan még tart a tömeges tesztelés, de elkezdték használni a koronavírus ellen kifejlesztett Sputnik V nevű vakcinát Oroszországban. ","shortLead":"Ugyan még tart a tömeges tesztelés, de elkezdték használni a koronavírus ellen kifejlesztett Sputnik V nevű vakcinát...","id":"20201205_Meg_teszteles_alatt_van_de_mar_elkezdtek_hasznalni_az_orosz_vakcinat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c3b2621-106f-4c6a-9864-cdfab5e1feb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c09e55-e44a-4b47-be33-7fbe9619afc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201205_Meg_teszteles_alatt_van_de_mar_elkezdtek_hasznalni_az_orosz_vakcinat","timestamp":"2020. december. 05. 14:50","title":"Még tesztelés alatt van, de már elkezdték használni az orosz vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b16df4e4-caf1-4fc9-992a-34a5cba1b27c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"További 100 ezer dollárt is felajánlott a divatmárka, ha legalább ugyanennyi összegyűlik az adománygyűjtő programján. ","shortLead":"További 100 ezer dollárt is felajánlott a divatmárka, ha legalább ugyanennyi összegyűlik az adománygyűjtő programján. ","id":"20201204_gucci_felmillio_dollar_unicef_koronavirus_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b16df4e4-caf1-4fc9-992a-34a5cba1b27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4607ac5d-9339-4719-88e0-ec4e7848a6b8","keywords":null,"link":"/kkv/20201204_gucci_felmillio_dollar_unicef_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. december. 04. 15:27","title":"A Gucci félmillió dollárt ad koronavírus elleni oltásokra az UNICEF-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]