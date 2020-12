Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc5cec65-5824-48e5-b74e-6d6c71c7fc38","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google sokak által használt fordítója kissé elfogult, ha az orosz nyelvről van szó.","shortLead":"A Google sokak által használt fordítója kissé elfogult, ha az orosz nyelvről van szó.","id":"20201218_google_fordito_oroszok_orosz_elnok_vlagyimir_putyin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc5cec65-5824-48e5-b74e-6d6c71c7fc38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32fb98de-f48f-4655-965c-9e2c47740ff8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_google_fordito_oroszok_orosz_elnok_vlagyimir_putyin","timestamp":"2020. december. 18. 17:03","title":"A Google fordítója kissé oroszbarát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e1aa49-b99a-44f7-9b17-03c6cfc21abd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Deb Haaland az új-mexikói Laguna Pueblo törzshöz tartozik, 2018-ban került be az amerikai kongresszusba.\r

\r

","shortLead":"Deb Haaland az új-mexikói Laguna Pueblo törzshöz tartozik, 2018-ban került be az amerikai kongresszusba.\r

\r

","id":"20201218_Indian_miniszter_USA_Biden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70e1aa49-b99a-44f7-9b17-03c6cfc21abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ece0330-9c28-497b-90bd-f3a6ba0eb324","keywords":null,"link":"/vilag/20201218_Indian_miniszter_USA_Biden","timestamp":"2020. december. 18. 08:03","title":"Először lehet indián származású minisztere az amerikai kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ellenzéki párt gazdálkodása megbízhatatlan a számvevőszék szerint, emellett a közvéleményt is megtévesztik.","shortLead":"Az ellenzéki párt gazdálkodása megbízhatatlan a számvevőszék szerint, emellett a közvéleményt is megtévesztik.","id":"20201218_asz_allami_szamvevoszek_jobbik_gazdalkodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151599fa-6ea0-4cdf-85d6-b03e3958ed82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201218_asz_allami_szamvevoszek_jobbik_gazdalkodas","timestamp":"2020. december. 18. 16:33","title":"Az ÁSZ vizsgálódott és megint szabálytalanságokat talált a Jobbiknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Január első hetében indulhat az Egészségügyi Világszervezet vezette küldetés.","shortLead":"Január első hetében indulhat az Egészségügyi Világszervezet vezette küldetés.","id":"20201217_koronavirus_kina_kutatocsoport_who","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab595ec-c67b-4975-bd2b-f74a5e225cf1","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_koronavirus_kina_kutatocsoport_who","timestamp":"2020. december. 17. 10:29","title":"WHO: Nemzetközi kutatócsoport indul Kínába, hogy kinyomozza a koronavírus eredetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d43570b-4765-4067-84e9-e9053fb13259","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google és a Qualcomm együttműködési megállapodást kötött, hogy az utóbbi által gyártott processzorokkal felszerelt mobilok a jelenleginél hosszabb ideig kapjanak biztonsági- és rendszerfrissítéseket.","shortLead":"A Google és a Qualcomm együttműködési megállapodást kötött, hogy az utóbbi által gyártott processzorokkal felszerelt...","id":"20201217_qualcomm_google_project_treble_snapdragon_processzor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d43570b-4765-4067-84e9-e9053fb13259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3bc6815-8674-48b7-a65f-0e7ca98bb4c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_qualcomm_google_project_treble_snapdragon_processzor","timestamp":"2020. december. 17. 13:06","title":"Összeállt a Google és a Qualcomm, tovább lesznek biztonságosak az androidos mobilok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7dc9813-4bbd-46ff-b952-372a4a02d963","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn jelenti be a karácsonyra vonatkozó járványügyi szabályokat, azonban már a péntek reggeli rádióinterjúban jelezte: \"kis karácsonyra\" készüljön idén mindenki. A miniszterelnök közölte azt is, a december 25-26-i rokonlátogatásokról le kell mondani. A kérdés csak az, hogy ezt vajon rendeletben is szabályozzák, vagy az emberek önmérsékletére bízzák a kérdést. Végiggondoltuk a lehetséges megoldásokat és megnéztük, más országokban milyen szabályokat vezetnek be karácsonyra. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn jelenti be a karácsonyra vonatkozó járványügyi szabályokat, azonban már a péntek...","id":"20201218_Vajon_az_emberekre_bizza_Orban_a_karacsonyi_visszafogottsagot_vagy_specialis_szabaly_jon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7dc9813-4bbd-46ff-b952-372a4a02d963&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39f7afa-c05d-49a4-b2cc-f4b2929bd172","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Vajon_az_emberekre_bizza_Orban_a_karacsonyi_visszafogottsagot_vagy_specialis_szabaly_jon","timestamp":"2020. december. 18. 17:00","title":"Az emberekre bízza Orbán a karácsonyi visszafogottságot, vagy szigorú szabály jön?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Részletezte az ügyészség, mivel gyanúsítják a vállalkozót. Azt kérik, hogy ne engedjék szabadon.","shortLead":"Részletezte az ügyészség, mivel gyanúsítják a vállalkozót. Azt kérik, hogy ne engedjék szabadon.","id":"20201217_ugyeszseg_bige_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5376a8-949d-418c-8c2e-0ace50f5c2b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201217_ugyeszseg_bige_laszlo","timestamp":"2020. december. 17. 12:17","title":"Rács mögött tartaná az ügyészség Bige Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193bd84d-6c35-4ed8-9181-b9acf30fe251","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon sokan ültek már tűkön, hogy megjelenjen az évtized legjobban várt játéka, a Cyberpunk 2077. A fejlesztő CD Project RED végül december 10-én tette elérhetővé a programot, amit rengetegen meg is szereztek maguknak, ám sokakban csalódást keltett.","shortLead":"Nagyon sokan ültek már tűkön, hogy megjelenjen az évtized legjobban várt játéka, a Cyberpunk 2077. A fejlesztő CD...","id":"20201218_cyberpunk_2077_sony_playstation_store","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=193bd84d-6c35-4ed8-9181-b9acf30fe251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a444862c-d1c5-4c45-9cdf-e82dacba7652","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_cyberpunk_2077_sony_playstation_store","timestamp":"2020. december. 18. 12:13","title":"Levette a Sony a Cyberpunk 2077-et a PlayStation Store-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]