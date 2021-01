Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e36b5dca-fda7-4220-9afc-d846ad86f1ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán külügyminiszter ígéretet tett arra, hogy a készülő kisebbségi törvényről való egyeztetésbe a magyar nemzetiségi képviselőket is bevonják.","shortLead":"Az ukrán külügyminiszter ígéretet tett arra, hogy a készülő kisebbségi törvényről való egyeztetésbe a magyar...","id":"20210127_Szijjarto_Peter_magyarukran_kapcsolatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e36b5dca-fda7-4220-9afc-d846ad86f1ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf882fc-19a9-44bf-853d-8063678fb6b1","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_Szijjarto_Peter_magyarukran_kapcsolatok","timestamp":"2021. január. 27. 14:15","title":"Szijjártó: Ki kell iktatni a szélsőséges elemeket a magyar–ukrán kapcsolatokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7f87612-3465-4c1c-a9a5-99126d3c8166","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem csupán a pénzük, a türelmük is elfogyott a vendéglősöknek. Sokan szeretnének már kinyitni, miközben egyre többen zárnak be végleg: rekordszámú üzlethelyiséget vernek dobra.","shortLead":"Nem csupán a pénzük, a türelmük is elfogyott a vendéglősöknek. Sokan szeretnének már kinyitni, miközben egyre többen...","id":"20210127_Kozel_egy_ev_utan_a_hazai_vendeglatas_lassan_mar_a_kutya_vacsoraja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7f87612-3465-4c1c-a9a5-99126d3c8166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c7af98-9a26-4e1e-905f-ae64787808db","keywords":null,"link":"/360/20210127_Kozel_egy_ev_utan_a_hazai_vendeglatas_lassan_mar_a_kutya_vacsoraja","timestamp":"2021. január. 27. 17:00","title":"A kutya vacsorája: a zárva tartás nagy átrendeződést hoz a vendéglátós piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d872af1d-7a5f-4c04-afd0-f692947fe76b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Háromszor annyiért kelt el a Radiohead egy korai demókazettája, mint amire előzetesen számítottak.","shortLead":"Háromszor annyiért kelt el a Radiohead egy korai demókazettája, mint amire előzetesen számítottak.","id":"20210126_Radiohead_kazetta_arveres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d872af1d-7a5f-4c04-afd0-f692947fe76b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed31e9f-51f8-4f9b-acef-78a5fb32a204","keywords":null,"link":"/kultura/20210126_Radiohead_kazetta_arveres","timestamp":"2021. január. 26. 21:29","title":"3,2 millió forintot fizetett valaki egy Radiohead-kazettáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcca0eef-7c70-455c-87f3-54fae4b8f014","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Látványos fedősztorit kerekített Lázár János ahhoz, hogy a kormánnyal szimpatizáló üzleti körök újabb két ágazatot maguk alá gyűrhessenek: az élelmiszergyártást és a kiskereskedelmet. A vidékieknek a frissen beígért gigászi pénzek helyett egyelőre inkább dráguló ennivalóra és szűkülő választékra van kilátásuk.","shortLead":"Látványos fedősztorit kerekített Lázár János ahhoz, hogy a kormánnyal szimpatizáló üzleti körök újabb két ágazatot...","id":"202104__lazar_penzesoje__uj_aruhazlancok__draga_elelmiszerek__valasztasi_csemegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcca0eef-7c70-455c-87f3-54fae4b8f014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4a057b-61b5-4dba-a2b0-ab80b217b6ca","keywords":null,"link":"/360/202104__lazar_penzesoje__uj_aruhazlancok__draga_elelmiszerek__valasztasi_csemegek","timestamp":"2021. január. 28. 06:30","title":"Lázár felkarolja a vidékieket, de a százmilliárdok a kiválasztottaknak juthatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afbe1fe-e31b-435b-873f-ae65744940dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal a Samsung új csúcsmobilját, a Galaxy S21 Ultrát kínozta meg a tortúratesztjeiről ismert Zack Nelson, hogy kiderüljön, mennyire strapabíró telefont rakott össze a dél-koreai gyártó.","shortLead":"Ezúttal a Samsung új csúcsmobilját, a Galaxy S21 Ultrát kínozta meg a tortúratesztjeiről ismert Zack Nelson...","id":"20210127_samsung_galaxy_s21_ultra_torturateszt_jerryrigeverything_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2afbe1fe-e31b-435b-873f-ae65744940dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0eda8cb-f436-475d-bd89-5a6e3825c0cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_samsung_galaxy_s21_ultra_torturateszt_jerryrigeverything_video","timestamp":"2021. január. 27. 19:03","title":"Karcolták, égették, törték: így bírja a strapát a Samsung Galaxy S21 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44de9b71-aa55-4bc2-8ef1-7802aadbe9d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem új vezetése kiadott egy közleményt az új tanárokról, amelyben az egyetemi polgárság szerint egy olyan név is szerepel, akit valójában fel sem kértek.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem új vezetése kiadott egy közleményt az új tanárokról, amelyben az egyetemi polgárság...","id":"20210128_A_kozmedia_ujabb_beosztottja_es_a_Hidember_producere_is_osztalyt_indithat_az_SZFEn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44de9b71-aa55-4bc2-8ef1-7802aadbe9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e50e89a-d2c2-4c44-87b1-0c7c6881fb02","keywords":null,"link":"/kultura/20210128_A_kozmedia_ujabb_beosztottja_es_a_Hidember_producere_is_osztalyt_indithat_az_SZFEn","timestamp":"2021. január. 28. 14:57","title":"A közmédia újabb beosztottja és a Hídember producere is osztályt indíthat az SZFE-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ddf10bb-69cf-444e-85a0-0df24ad02466","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Meghatározták a magyar edzőnek, hogy hátralevő meccseken a Herthával hány pontot kell minimum szereznie.","shortLead":"Meghatározták a magyar edzőnek, hogy hátralevő meccseken a Herthával hány pontot kell minimum szereznie.","id":"20210128_dardai_pal_szerzodes_zaradek_hertha","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ddf10bb-69cf-444e-85a0-0df24ad02466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d43772c-3d5b-4986-b99f-f33b3385f4c1","keywords":null,"link":"/sport/20210128_dardai_pal_szerzodes_zaradek_hertha","timestamp":"2021. január. 28. 12:36","title":"Kicker: Dárdai szerződésében van egy súlyos záradék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406adafd-acd8-45ed-8ec8-27157762fe9d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Elsőként a francia Charlie Dalin ért célba, aki 80 nap 6 óra 15 perc 47 másodperc alatt teljesítette a versenyt.","shortLead":"Elsőként a francia Charlie Dalin ért célba, aki 80 nap 6 óra 15 perc 47 másodperc alatt teljesítette a versenyt.","id":"20210128_Vendee_Globe_Yannick_Bestaven_foldkerulo_vitorlasverseny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=406adafd-acd8-45ed-8ec8-27157762fe9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdcf72a5-b262-420c-ae8f-2eeb9841a562","keywords":null,"link":"/sport/20210128_Vendee_Globe_Yannick_Bestaven_foldkerulo_vitorlasverseny","timestamp":"2021. január. 28. 06:16","title":"Vendée Globe: A versenytársa kimentésében segítő Bestaven nyerte a földkerülő vitorlásversenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]