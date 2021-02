Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9523f100-e79d-45f8-ac6d-f09589e8abf5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vállalati hitelt és részleges újranyitást ígért a kormány; rossz számok érkeznek a gazdaság 2020 végi helyzetéről; egyre feszültebbek a vendéglátósok. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Vállalati hitelt és részleges újranyitást ígért a kormány; rossz számok érkeznek a gazdaság 2020 végi helyzetéről...","id":"20210207_Es_akkor_majdnem_munkanelkuliseg_hitel_valsag_ujranyitas_vakcina_vagyonnyilatkozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9523f100-e79d-45f8-ac6d-f09589e8abf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c43ce29-bc7d-4ca0-959e-99c8a693d1f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210207_Es_akkor_majdnem_munkanelkuliseg_hitel_valsag_ujranyitas_vakcina_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2021. február. 07. 07:00","title":"És akkor Magyarország feltalálta a majdnem-munkanélküliséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6fc640-8afc-4615-a740-dca7811a691c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A címben feltett kérdés annyira nem valóságtól elrugaszkodott, hogy maga a Xiaomi kíváncsi a felhasználók véleményére.","shortLead":"A címben feltett kérdés annyira nem valóságtól elrugaszkodott, hogy maga a Xiaomi kíváncsi a felhasználók véleményére.","id":"20210208_xiaomi_felmeres_draga_telefonok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e6fc640-8afc-4615-a740-dca7811a691c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b786fc9-4129-4129-8de1-0ba7aeba79ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_xiaomi_felmeres_draga_telefonok","timestamp":"2021. február. 08. 07:03","title":"Fizetne 500-600 ezret egy Xiaomi telefonért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d0fd1f-b467-4439-89c0-1620991d46d0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas költő 77 éves volt.","shortLead":"A Kossuth-díjas költő 77 éves volt.","id":"20210208_Meghalt_Farkas_Arpad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1d0fd1f-b467-4439-89c0-1620991d46d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0491d80-e6ca-42ed-8672-f31eb2d9219b","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_Meghalt_Farkas_Arpad","timestamp":"2021. február. 08. 14:04","title":"Meghalt Farkas Árpád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599bfa6f-19ae-4c5d-975f-f9f508586f57","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A takarmányárak miatt kerül többe a tojás.","shortLead":"A takarmányárak miatt kerül többe a tojás.","id":"20210207_Tovabb_dragul_a_tojas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=599bfa6f-19ae-4c5d-975f-f9f508586f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f37476-feb5-4d7b-876e-5a92b1d32004","keywords":null,"link":"/kkv/20210207_Tovabb_dragul_a_tojas","timestamp":"2021. február. 07. 22:01","title":"Tovább drágul a tojás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673017a8-9910-4902-a872-c697194f0238","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Kísért a múlt: a Covid–19-járvány első hullámában a szerencsésebb országok a maszkok és a kesztyűk exportját korlátozták, most pedig az oltóanyagok kerültek sorra. Világszerte dühöng az oltásnacionalizmus, és ennek nemcsak a fejlődő országok ihatják meg a levét, hanem a fejlettek is, mert az aránytalanság miatt lassabban áll talpra a világgazdaság.","shortLead":"Kísért a múlt: a Covid–19-járvány első hullámában a szerencsésebb országok a maszkok és a kesztyűk exportját...","id":"202105__globalis_vakcinahaboru__eus_szigor__lemarado_fejlodok__nem_ez_aharc_lesz_avegso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=673017a8-9910-4902-a872-c697194f0238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd490e3c-412d-4230-b2a5-3b0e0c128c34","keywords":null,"link":"/360/202105__globalis_vakcinahaboru__eus_szigor__lemarado_fejlodok__nem_ez_aharc_lesz_avegso","timestamp":"2021. február. 07. 13:30","title":"\"Katasztrofális erkölcsi kudarc\" az oltásnacionalizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5727c711-4e03-41a4-8884-f1e873d425a0","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy milyen a gyakorlatban a megújult 5-ös BMW zöld rendszámos plugin hibrid kivitele, mely az ígéretek szerint akár 55 kilométert is képes tisztán elektromosan suhanni.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy milyen a gyakorlatban a megújult 5-ös BMW zöld rendszámos plugin hibrid kivitele, mely az ígéretek...","id":"20210206_benzin_villany_bmw_530e_plugin_hibrid_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5727c711-4e03-41a4-8884-f1e873d425a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5282037e-ff45-4585-9ae0-3ac1114c7d52","keywords":null,"link":"/cegauto/20210206_benzin_villany_bmw_530e_plugin_hibrid_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2021. február. 06. 17:30","title":"Benzin, villany két jóbarát: teszten a BMW 530e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49c21da-4b85-4aee-a222-10bca88c530f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A belgrádi rendőrség már elfogott 17 embert, akik egy olyan bűnözői csoport tagjai, amelynek vezetője a feltételezések szerint korábban megölte a Crvena Zvezda futballcsapatának egy tagját, valamint a Pink Panter bűnbanda egykori vezetőjét.","shortLead":"A belgrádi rendőrség már elfogott 17 embert, akik egy olyan bűnözői csoport tagjai, amelynek vezetője a feltételezések...","id":"20210208_merenylet_aleksandar_vucic_szerbia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e49c21da-4b85-4aee-a222-10bca88c530f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0879e993-2811-4845-a763-1301a80adf4c","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_merenylet_aleksandar_vucic_szerbia","timestamp":"2021. február. 08. 13:12","title":"Merényletet terveztek Aleksandar Vucic szerb államfő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A terv szerint a tömeges immunizálás pár nap múlva kezdődött volna egymillió adag AstraZeneca vakcinával, de nem biztos, hogy lenne értelme.","shortLead":"A terv szerint a tömeges immunizálás pár nap múlva kezdődött volna egymillió adag AstraZeneca vakcinával, de nem...","id":"20210208_koronavirus_mutacio_delafrika_astrazeneca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"defca9a6-d75d-4b20-b067-24ff4933cadb","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_koronavirus_mutacio_delafrika_astrazeneca","timestamp":"2021. február. 08. 05:15","title":"A koronavírus-mutáció miatt nem oltanak még Dél-Afrikában az AstraZeneca vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]