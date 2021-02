Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9312b786-3588-43e1-9c95-63cee5d28406","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Álmában nyelte le az AirPods fülhallgatója egyik felét az az amerikai férfi, akinek csak a kórházban esett le, miért nem találta meg az eszközt ébredés után.","shortLead":"Álmában nyelte le az AirPods fülhallgatója egyik felét az az amerikai férfi, akinek csak a kórházban esett le, miért...","id":"20210208_lenyelt_airpods_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9312b786-3588-43e1-9c95-63cee5d28406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc27625a-9134-4f1e-8f07-8c72366c2b40","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_lenyelt_airpods_baleset","timestamp":"2021. február. 08. 19:03","title":"Mellkasi fájdalommal ment kórházba az amerikai férfi – ott kiderült, hová tűnt az AirPods egyik fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3132dac2-501b-40cc-8a7f-7911cc82dce4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A menekülő utasok és a legénység által hátra hagyott személyes tárgyakat hoztak a felszínre a búvárrégészek Lord Elgin angol diplomata Kitera görög szigetnél 1802-ben elsüllyedt hajójának, a Mentornak a roncsai közül – jelentette be a görög kulturális minisztérium.","shortLead":"A menekülő utasok és a legénység által hátra hagyott személyes tárgyakat hoztak a felszínre a búvárrégészek Lord Elgin...","id":"20210206_lord_elgin_mentor_1802_elsullyedt_hajo_okori_targyak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3132dac2-501b-40cc-8a7f-7911cc82dce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6112e7e7-4839-43c4-a254-c2991d37f5c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210206_lord_elgin_mentor_1802_elsullyedt_hajo_okori_targyak","timestamp":"2021. február. 06. 20:03","title":"Nem mindennapi tárgyakat hoztak föl egy 1802-ben elsüllyedt hajóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3749d7-132e-4cd7-b7d9-46d0d3c91e37","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unióban csak az emberek 2,5%-a kapott védőoltást míg az USA-ban 10%. A különbségre várják a magyarázatot a brüsszeli bizottságtól - hiányolva a transzparenciát.","shortLead":"Az Európai Unióban csak az emberek 2,5%-a kapott védőoltást míg az USA-ban 10%. A különbségre várják a magyarázatot...","id":"20210208_Az_europai_zoldek_az_Europai_Birosag_ele_vinnek_a_vakcinaugyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e3749d7-132e-4cd7-b7d9-46d0d3c91e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148924f2-11e9-4a47-a1f3-d6ef424f69c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_Az_europai_zoldek_az_Europai_Birosag_ele_vinnek_a_vakcinaugyet","timestamp":"2021. február. 08. 16:50","title":"Az európai zöldek az Európai Bíróság elé vinnék a vakcinaügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök cikkében osztotta meg gondolatait többek közt arról, milyen fontos a fenntartható fejlődés, aminek alapja az értékrend.","shortLead":"A jegybankelnök cikkében osztotta meg gondolatait többek közt arról, milyen fontos a fenntartható fejlődés, aminek...","id":"20210208_Matolcsy_novekedes_zold_atmenet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d03b02a-046f-458d-946c-f23cabd0c894","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_Matolcsy_novekedes_zold_atmenet","timestamp":"2021. február. 08. 18:24","title":"Matolcsy: Beindult a zöld átmenet, már nem lehet a természet kárára növekedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf428dd8-eb92-417b-9a2b-c4d468d091e4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az állam már \"csak\" 124 területen tiltja a vállalkozásokat.","shortLead":"Az állam már \"csak\" 124 területen tiltja a vállalkozásokat.","id":"20210207_Hatalmas_nyitast_jelentett_be_a_vallalkozasok_szamara_a_kubai_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf428dd8-eb92-417b-9a2b-c4d468d091e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdab9437-5d4a-4e6f-8266-76c2a0bb6895","keywords":null,"link":"/kkv/20210207_Hatalmas_nyitast_jelentett_be_a_vallalkozasok_szamara_a_kubai_kormany","timestamp":"2021. február. 07. 11:53","title":"Hatalmas nyitást jelentett be a vállalkozások számára a kubai kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad42141d-102e-4d87-9192-592b32d1e16d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Év végén 400 ezer ember dolgozott távmunkában.","shortLead":"Év végén 400 ezer ember dolgozott távmunkában.","id":"20210207_Meghosszabbitotta_a_kormany_a_tavmunka_veszelyhelyzeti_szabalyait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad42141d-102e-4d87-9192-592b32d1e16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dee6b2f-17df-4d12-ae10-5281efe3cf00","keywords":null,"link":"/kkv/20210207_Meghosszabbitotta_a_kormany_a_tavmunka_veszelyhelyzeti_szabalyait","timestamp":"2021. február. 07. 09:22","title":"Meghosszabbította a kormány a távmunka veszélyhelyzeti szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"875ec4f5-a121-4845-a531-e5335612cdce","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kormány támogatja a falusi kisboltok újranyitását, és egyfajta centrumokat képzel el, ahol a gyógyszer mellett kávét és fagyit is lehet majd venni. ","shortLead":"A kormány támogatja a falusi kisboltok újranyitását, és egyfajta centrumokat képzel el, ahol a gyógyszer mellett kávét...","id":"20210207_6070_milliot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=875ec4f5-a121-4845-a531-e5335612cdce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6a6ed6-9a38-4396-bc4f-3e785093d274","keywords":null,"link":"/kkv/20210207_6070_milliot","timestamp":"2021. február. 07. 12:06","title":"Gyógyszert is árulhatnának a falusi kisboltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38d456d-4037-4663-b419-388c553c6c6d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hűtés nélkül tárolt inzulin is megőrzi hatásosságát egy új kutatás szerint.","shortLead":"A hűtés nélkül tárolt inzulin is megőrzi hatásosságát egy új kutatás szerint.","id":"20210207_inzulin_hatasossaga_hutes_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e38d456d-4037-4663-b419-388c553c6c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2e0d3a-14e9-41b8-aa3a-97b0632ffcb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_inzulin_hatasossaga_hutes_nelkul","timestamp":"2021. február. 07. 10:03","title":"Változás: nem kell hűteni az inzulint – közölték orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]