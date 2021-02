Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Egymillió adag koronavírus elleni vakcina gyűlt fel a német raktárakban, részben azért, mert az emberek vonakodnak beoltatni magukat. Az AstraZeneca által Németországnak leszállított vakcináknak csupán 15 százalékát adták még be. Erről a napokban számolt be Jens Spahn német egészségügyi miniszter.

A NBC News összefoglalója szerint a vonakodás hátterében részben a vakcina hatásosságával kapcsolatos negatív sajtóhírek állhatnak, illetve az, hogy a szövetségi államok nem szervezték meg elég jól saját oltási kampányaikat.

A többi piacon lévő vakcinához képest olcsóbb és könnyebben kezelhető, oxfordinak is nevezett oltásról korábban a némettel együtt más európai államok egészségügyi hatóságai is azt közölték, hogy nincs elég klinikai teszt, ami alátámasztaná a hatásosságát a 65 éven felüliek esetében.

Más szakértők ugyanakkor vitatják ezt, szerintük más bizonyítékok azt mutatják, hogy a vakcina igenis nagyon hatásos, sőt a héten egy skót egyetemek által végzett között kutatásban azt állapították meg, hogy a vakcina 94 százalékkal csökkentette a kórházba kerülés kockázatát a betegség esetén. Ez az érték pedig magasabb, mint a Pfizer–BioNTech esetében.

A vita eredménye az lett, hogy Németországban sem adják a 65 éven felülieknek ezt a fajta oltást, a fiatalok pedig vonakodnak beoltatni magukat vele, a vakcina nagy része így a raktárakban áll.

A hatóságok most újratervezik az oltási tervet: a pedagógusokat is felveszik a második priorizált csoportba, az egészségügyi miniszter pedig azt is felvetette, hogy a rendőröket és a katonákat is kezdjék el oltani.