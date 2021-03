Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d891ae37-9771-490b-85bc-d58de51304d5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elfogadhatatlannak tartja a Történelemtanárok Egylete az érettségi vizsga tervezett változtatását. A módosításról velük nem is egyeztettek. Egy vasárnap kiadott közleményben vették sorra a kifogásaikat.","shortLead":"Elfogadhatatlannak tartja a Történelemtanárok Egylete az érettségi vizsga tervezett változtatását. A módosításról velük...","id":"20210228_tortenelemtanarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d891ae37-9771-490b-85bc-d58de51304d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3aac03d-7c04-4228-88f5-46a3049037c9","keywords":null,"link":"/kultura/20210228_tortenelemtanarok","timestamp":"2021. február. 28. 18:03","title":"Olyat is számon kérnek majd a történelem érettségin, ami nincs a kerettantervben sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74851ac8-2115-4b55-bdeb-26667e7afe24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"524 ember van lélegeztetőgépen.","shortLead":"524 ember van lélegeztetőgépen.","id":"20210228_4469_uj_fertozottet_talaltak_72_ember_elhunyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74851ac8-2115-4b55-bdeb-26667e7afe24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feeef591-779f-4865-916d-e95047e4280d","keywords":null,"link":"/itthon/20210228_4469_uj_fertozottet_talaltak_72_ember_elhunyt","timestamp":"2021. február. 28. 09:38","title":"4469 új fertőzöttet találtak, 72 ember elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bdae67b-caa0-4012-b017-fe1949faeabb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány felértékelt egy egyszerű és olcsó diagnosztikai eszközt, a vér oxigéntelítettségét és a pulzust mérő pulzoximétereket. Amerikai szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy e mindennapos eszközök akár téves diagnózishoz is vezethetnek.","shortLead":"A koronavírus-járvány felértékelt egy egyszerű és olcsó diagnosztikai eszközt, a vér oxigéntelítettségét és a pulzust...","id":"20210301_fda_figyelmeztetes_a_puzoximeterek_pontossaga_koronavirus_covid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bdae67b-caa0-4012-b017-fe1949faeabb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd33582-0730-4dc2-9a64-f38f45f50f87","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_fda_figyelmeztetes_a_puzoximeterek_pontossaga_koronavirus_covid","timestamp":"2021. március. 01. 11:03","title":"Figyelmeztetnek a szakemberek: óvatosan otthon a pulzoximéterekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfő reggelre kiszállítanák az első adagokat.","shortLead":"Hétfő reggelre kiszállítanák az első adagokat.","id":"20210301_johnson_and_johnson_cdc_engedely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2301fa2b-eb76-4fd7-87ba-3e62afb1b92d","keywords":null,"link":"/vilag/20210301_johnson_and_johnson_cdc_engedely","timestamp":"2021. március. 01. 08:35","title":"A Johnson & Johnson vakcina az összes engedélyt megkapta, már olthatnak is vele az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több szakember is rosszabbodó kilátásokról nyilatkozott.","shortLead":"Több szakember is rosszabbodó kilátásokról nyilatkozott.","id":"20210228_Most_a_fiatalabbakra_veszelyesebb_a_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03aacd6-4728-4f04-97b0-8c5ec71753b5","keywords":null,"link":"/itthon/20210228_Most_a_fiatalabbakra_veszelyesebb_a_jarvany","timestamp":"2021. február. 28. 19:37","title":"Most a fiatalabbakra veszélyesebb a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keleten és nyugaton lehet számítani erős szélre.","shortLead":"Keleten és nyugaton lehet számítani erős szélre.","id":"20210301_idojaras_napsutes_szel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9636914-493a-45e5-9ecd-8d7039acc6f7","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_idojaras_napsutes_szel","timestamp":"2021. március. 01. 05:58","title":"Néhány órás napsütéssel és széllel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ce20c5-f212-4284-a022-a4c54176e56c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt elnök arról beszélt, hogy nem alapítanak új pártot, a demokraták pedig \"hervasztó vereséget\" fognak szenvedni a félidős választásokon.","shortLead":"A volt elnök arról beszélt, hogy nem alapítanak új pártot, a demokraták pedig \"hervasztó vereséget\" fognak szenvedni...","id":"20210301_trump_elnokvalasztas_republikanusok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8ce20c5-f212-4284-a022-a4c54176e56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17e8565-8bdb-40b3-9d3f-888bd00cdd8f","keywords":null,"link":"/vilag/20210301_trump_elnokvalasztas_republikanusok","timestamp":"2021. március. 01. 05:15","title":"Trump: Az a hihetetlen utazás, amelyet négy évvel ezelőtt együtt kezdtünk, még korántsem ért véget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"648e6c9c-a2e5-42aa-94b9-0859477bca48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyedülálló szülőktől, azonos nemű pároktól vett idézetekkel érvel a Szivárványcsaládok Alapítvány az örökbefogadást sokaknak ellehetetlenítő rendelet ellen. Azt kérik, álljanak vissza a régi szabályok, mikor nem a miniszter, hanem szakemberek döntenek a gyerek sorsáról. ","shortLead":"Egyedülálló szülőktől, azonos nemű pároktól vett idézetekkel érvel a Szivárványcsaládok Alapítvány az örökbefogadást...","id":"20210228_orokbefogadas_szivarvanycsalad_novak_katalin_egyedulallo_azonos_nemu_parok_gyerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=648e6c9c-a2e5-42aa-94b9-0859477bca48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca1fd3f-726b-49fd-91ca-f921c155ecbc","keywords":null,"link":"/elet/20210228_orokbefogadas_szivarvanycsalad_novak_katalin_egyedulallo_azonos_nemu_parok_gyerek","timestamp":"2021. február. 28. 13:12","title":"\"Két és fél éves korában ajánlották ki nekem, addigra én voltam a negyedik anyuka az életében”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]