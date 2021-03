22,95 milliárd forint adózás utáni eredményt ért el az Erste 2020-ban – mutatta be a cég eredményeit Jelasity Radován elnök-vezérigazgató. Ez jelentős csökkenés a 2019-es 60,4 milliárd forinthoz képest, de máris jobbnak tűnik a helyzet, ha hozzátesszük: a működési eredmény minimálisan még nőtt is, 78,7 milliárd forintról 79,6 milliárdra, de a járvány negatív hatásainak kezelésére tartalékot képeztek, a pénzügyi eszközök értékvesztése között számolják el a kockázati költségként elkülönített 27,4 milliárd forintot.

A vállalatok sokkal kevesebb új hitelt vettek fel, a 2019-es 244 helyett csak 170 milliárdnyit (ez 31 százalékos zuhanás), a lakossági hitelek kihelyezése viszont csak minimálisan, 3 százalékkal csökkent. A hitelállomány ennek ellenére 12,6 százalékkal nőtt, ennek a fő oka az, hogy a moratórium miatt kevesebbet kellett visszafizetni.

A bank arra számít, hogy idén tovább nőhet a nem teljesítő hitelek aránya, ahogy a hitelmoratórium véget ér, a mostani szabály szerint július 1-jén.

Szabados Richárd, a bank vállalati üzletágának vezetője ezt úgy foglalta össze:

„rosszabb eredményt értünk el, mint amit 2020 januárjában gondoltunk, de jobbat, mint amit márciusban gondoltunk”.

Azt, hogy mi történt a hitelezésben tavaly, Harmati László, a pénzintézet lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese mutatta be részletesen.

A lakossági hitelezésben a 3 százalékos csökkenés úgy jött ki, hogy az első negyedévben 83 százalékos növekedést mértek, az az utáni három negyedévben 30, 37, és 20 százalékos visszaesés jött.

A babaváró hitel azonban ezt kompenzálta: 33 százalékos volt a növekedés 2019-hez képest, az összes fogyasztási hitel több mint fele ez a hitel volt.

A jelzáloghiteleknél 11 százalékos növekedést mértek, csak a második negyedévben volt minimális visszaesés,

a 31 százalékos esés pedig mutatja, hogy a járvány és a válság a céges hitelfelvételre volt komoly negatív hatással.

Mivel a sajtótájékoztató közben jelentette be a kormány a március 8-tól érvényes lezárásokat, az Erste vezetői is megkapták a kérdést, mi változás jöhet a bankok működésében, főleg a nyitvatartással. A részletszabályokat a bankvezetők sem ismerik – erről annyit mondtak, ők is csak azt látják egyelőre, amit az újságok megírtak –, de azt elmondták: nagyon remélik, hogy nyitva maradhatnak a bankok, az az eddigi lezárások alatt is bebizonyosodott, hogy szükség van a bankfiókok működtetésére, akkor is, ha szigorúbb járványügyi szabályok mellett kell dolgozni.