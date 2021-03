Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0198f458-d6fb-483a-bf92-4d21c62263cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyon gyorsan terjed a brit variáns, 300 ezer felett van az aktív fertőzöttek száma. Bezárnak az üzletek, a kulturális intézmények és a szállodák.","shortLead":"Nagyon gyorsan terjed a brit variáns, 300 ezer felett van az aktív fertőzöttek száma. Bezárnak az üzletek, a kulturális...","id":"20210317_lengyelorszag_szigoritas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0198f458-d6fb-483a-bf92-4d21c62263cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14566217-102f-414c-984f-64472320a771","keywords":null,"link":"/vilag/20210317_lengyelorszag_szigoritas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 17. 16:52","title":"Kiterjesztik a járványügyi szigorításokat Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Április 1-től minden számlát, még a magánszemélyek részére kiállítottakat is látja az adóhivatal.","shortLead":"Április 1-től minden számlát, még a magánszemélyek részére kiállítottakat is látja az adóhivatal.","id":"20210318_nav_ado_szamla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c871fe8-e071-4dad-a2d4-c1c99e40034b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210318_nav_ado_szamla","timestamp":"2021. március. 18. 07:58","title":"Két hét múlva minden számlát látni fog a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c2fbc8f-b264-4a8f-89a4-c297852720fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra hivatkozva maradnak távol az ellenzéki pártok által kezdeményezett szerdai eseménytől, hogy az kampányakció. \r

","shortLead":"Arra hivatkozva maradnak távol az ellenzéki pártok által kezdeményezett szerdai eseménytől, hogy az kampányakció. \r

","id":"20210317_koronavirus_jarvany_rendkivuli_parlamenti_ules_kormany_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c2fbc8f-b264-4a8f-89a4-c297852720fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b0542c6-332b-4b03-a243-336efe9413ec","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_koronavirus_jarvany_rendkivuli_parlamenti_ules_kormany_ellenzek","timestamp":"2021. március. 17. 17:57","title":"Nem megy el a kormány a rendkívüli parlamenti ülésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos immunreakció jelentkezett néhány embernél, amit az oltáson kívül más nem indokolhat – ezzel az elmélettel állt elő egy norvég orvosi csoport.","shortLead":"Súlyos immunreakció jelentkezett néhány embernél, amit az oltáson kívül más nem indokolhat – ezzel az elmélettel állt...","id":"20210318_Norveg_AstraZeneca_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492346e6-0a1e-4522-9de2-fadd61438399","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_Norveg_AstraZeneca_vakcina","timestamp":"2021. március. 18. 16:33","title":"Norvég kutatók állítják, rájöttek, miért lettek néhányan rosszul az AstraZeneca vakcinájától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d1a8558-c5a7-4065-9717-d67ff76c3a4a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kívül kicsi, belül nagy a Volkswagen cseh márkájának új szabadidő-autója.","shortLead":"Kívül kicsi, belül nagy a Volkswagen cseh márkájának új szabadidő-autója.","id":"20210319_itt_a_skoda_kushaq_a_csehek_legkisebb_divatterepjaroja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d1a8558-c5a7-4065-9717-d67ff76c3a4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82221884-17b7-4bb2-910c-0bdc5bc2a649","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_itt_a_skoda_kushaq_a_csehek_legkisebb_divatterepjaroja","timestamp":"2021. március. 19. 07:59","title":"Itt a Skoda Kushaq, a csehek legkisebb divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba26391-ead4-4396-849c-ed6bf4b98f48","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"A diktátor uralkodásának idején rettenetesen hanyagul megépített intézmények a mostani járványban is menetrendszerűen szedik az áldozatokat. A rendszerváltás óta csak négy új közkórház épült.","shortLead":"A diktátor uralkodásának idején rettenetesen hanyagul megépített intézmények a mostani járványban is menetrendszerűen...","id":"202111__korhaztuzek_romaniaban__ceausescu_oroksege__penzhiany__a_mult_atka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ba26391-ead4-4396-849c-ed6bf4b98f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69ab8c2-b22e-406a-a544-1775ea7003e4","keywords":null,"link":"/360/202111__korhaztuzek_romaniaban__ceausescu_oroksege__penzhiany__a_mult_atka","timestamp":"2021. március. 19. 13:00","title":"Ceausescu öröksége, hogy havonta tör ki halálos tűz a romániai kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f8d9bc0-a49b-4914-b504-38a8124adbb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gondja támadt egy 2016-ban publikált bejegyzéssel az Adobe-nak, ezért utólag, öt évvel a poszt írása után hivatalos eljárást kezdeményezett annak közzétevője ellen.","shortLead":"Gondja támadt egy 2016-ban publikált bejegyzéssel az Adobe-nak, ezért utólag, öt évvel a poszt írása után hivatalos...","id":"20210319_adobe_acrobat_reader_ms_dos_pdf_olvaso_dcma_ertesites_kalozkodas_masolat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f8d9bc0-a49b-4914-b504-38a8124adbb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e608f61f-d746-44db-8c2c-ffe42c66c076","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_adobe_acrobat_reader_ms_dos_pdf_olvaso_dcma_ertesites_kalozkodas_masolat","timestamp":"2021. március. 19. 09:03","title":"Egy 27 évvel ezelőtti PDF-ügy miatt vett üldözőbe egy internetezőt az Adobe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e815087-9ed1-44e7-b5f7-f03f1e0cb733","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az esztergom-budapesti érsek szerint az egyháznak kiemelt felelőssége van a rábízott gyermekekkel kapcsolatban.","shortLead":"Az esztergom-budapesti érsek szerint az egyháznak kiemelt felelőssége van a rábízott gyermekekkel kapcsolatban.","id":"20210317_erdo_peter_gyerekvedelmi_felelos_katolikus_egyhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e815087-9ed1-44e7-b5f7-f03f1e0cb733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ac990f-a21b-4390-8526-f01571b81bfe","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_erdo_peter_gyerekvedelmi_felelos_katolikus_egyhaz","timestamp":"2021. március. 17. 21:41","title":"Gyermekvédelmi felelőst nevezett ki Erdő Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]