[{"available":true,"c_guid":"08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A villámcsapásoknak a meteoritokhoz hasonló fontos szerepük volt abban, hogy az élethez tökéletes feltételek alakuljanak ki a Földön – állapították meg a Leedsi Egyetem geológusai.","shortLead":"A villámcsapásoknak a meteoritokhoz hasonló fontos szerepük volt abban, hogy az élethez tökéletes feltételek...","id":"20210321_villamcsapasok_foldi_elet_eredeteben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496ab931-ea5c-4264-a70f-da8013a2c130","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_villamcsapasok_foldi_elet_eredeteben","timestamp":"2021. március. 21. 16:03","title":"A villámcsapásoknak is köszönhetjük, hogy van élet a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyi miniszter férjének cége 570 ezer arcmaszkot szállított le a tárcának.","shortLead":"Az egészségügyi miniszter férjének cége 570 ezer arcmaszkot szállított le a tárcának.","id":"20210322_nemetorszag_arcmaszk_jens_spahn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5312d40-0307-4de2-87b0-dc35416efc26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210322_nemetorszag_arcmaszk_jens_spahn","timestamp":"2021. március. 22. 06:06","title":"Újabb vezető német politikus került gyanúba az arcmaszk-botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d14e9350-85fc-429f-aa1a-765f35962f2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már készülékbiztosítást is kínál az OTP bármely bank ügyfelei számára használható Simple alkalmazása, nem csak új, hanem használt telefonokra is. Az OTP Mobil azután döntött a bevezetés mellett, hogy kiderült: az alkalmazásban történő biztosításkötésre a magyar lakosság 27 százaléka nyitott.","shortLead":"Már készülékbiztosítást is kínál az OTP bármely bank ügyfelei számára használható Simple alkalmazása, nem csak új...","id":"20210320_otp_mobil_simple_app_keszulekbiztositas_hello","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d14e9350-85fc-429f-aa1a-765f35962f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89cca924-79f4-4191-a7ba-d15c77c09ab2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_otp_mobil_simple_app_keszulekbiztositas_hello","timestamp":"2021. március. 20. 09:03","title":"Újdonság a magyar piacon: néhány érintéssel biztosítást köthet használt telefonjára is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"752dc7ba-909f-4ae9-94b0-ba8bf79e7b91","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Bikinis képeit lelopta egy rádió, hogy gúnyt űzzön belőle, és ez csak egy a nemtelen támadások közül, amiket azért kap Mérő Vera jogvédő, mert szót emel a bántalmazás, a megalázás ellen. Hogyan éli ezt meg és mit tekint sikernek? ","shortLead":"Bikinis képeit lelopta egy rádió, hogy gúnyt űzzön belőle, és ez csak egy a nemtelen támadások közül, amiket azért kap...","id":"202111_mero_vera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=752dc7ba-909f-4ae9-94b0-ba8bf79e7b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27b9015-ab54-4df9-9986-6acb47df676a","keywords":null,"link":"/360/202111_mero_vera","timestamp":"2021. március. 21. 11:00","title":"Mérő Vera: Mindegy, hogy celeb vagy miniszter, a méltóságába nem lehet belegázolni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412c5a9d-16e0-4d89-85e2-dedf30763d34","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvánnyal a házhozszállítás és így az étel- és italtárolók piaca is felpörgött, miközben hamarosan eljön a határideje az egyszer használatos csomagolóanyagok betiltásának. Az alternatívák azonban, ahogy a példákon is látjuk, nem feltétlenül jelentenek minden szempontból jobb, olcsóbb, és zöldebb lehetőséget.","shortLead":"A koronavírus-járvánnyal a házhozszállítás és így az étel- és italtárolók piaca is felpörgött, miközben hamarosan eljön...","id":"20210321_etelcsomagolas_ujrahasznositas_muanyag_zhvg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=412c5a9d-16e0-4d89-85e2-dedf30763d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab825ab-bcb0-40f6-a0f5-25e73f3f6254","keywords":null,"link":"/zhvg/20210321_etelcsomagolas_ujrahasznositas_muanyag_zhvg","timestamp":"2021. március. 21. 17:00","title":"Jobb lesz a környezetnek, ha betiltják az egyszer használatos műanyag ételdobozokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A hét elején még hűvösebb időre kell számítani, de aztán fokozatosan emelkedik majd a hőmérséklet.","shortLead":"A hét elején még hűvösebb időre kell számítani, de aztán fokozatosan emelkedik majd a hőmérséklet.","id":"20210322_idojaras_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0da705-63a3-4636-9fe4-ee1b8d413f18","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. március. 22. 05:24","title":"A hétvégén már közel 20 fok lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4fc502-2926-4398-8ae3-cb65cee495c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A populista jobboldal és az posztfasiszta jobboldal is összebútorozna a Néppártból frissen kilépett magyar kormánypárttal.","shortLead":"A populista jobboldal és az posztfasiszta jobboldal is összebútorozna a Néppártból frissen kilépett magyar...","id":"20210321_salvini_meloni_europai_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c4fc502-2926-4398-8ae3-cb65cee495c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a6e0fb-a4a7-4a83-b3ad-31f64c95a214","keywords":null,"link":"/vilag/20210321_salvini_meloni_europai_parlament","timestamp":"2021. március. 21. 19:45","title":"Az olasz sajtó szerint Salviniék és Meloniék is a Fidesszel állnának össze Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58813493-fa5f-4ddd-a9cd-b472f772cea9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még egy benzinkút shopjának is nekimentek, aztán mentek tovább, mintha mi se történt volna. Eljárás indult ellenük.","shortLead":"Még egy benzinkút shopjának is nekimentek, aztán mentek tovább, mintha mi se történt volna. Eljárás indult ellenük.","id":"20210321_Forgalommal_szemben_kabitoszer_hatasa_alatt_haladt_az_M1esen_egy_par","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58813493-fa5f-4ddd-a9cd-b472f772cea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10eff3f2-6a92-4cf5-a56b-a7daec72deda","keywords":null,"link":"/cegauto/20210321_Forgalommal_szemben_kabitoszer_hatasa_alatt_haladt_az_M1esen_egy_par","timestamp":"2021. március. 21. 15:35","title":"Forgalommal szemben, kábítószer hatása alatt haladt az M1-esen egy pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]