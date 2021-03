Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2875b68b-8cec-4463-afae-a99e609e66d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak az embereknél, hanem az állatoknál is problémákat okozhat a koronavírus sokkal fertőzőbbnek tartott brit variánsa.","shortLead":"Nemcsak az embereknél, hanem az állatoknál is problémákat okozhat a koronavírus sokkal fertőzőbbnek tartott brit...","id":"20210324_koronavirus_brit_mutacio_varians_haziallatok_szivizomgyulladas_macska_kutya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2875b68b-8cec-4463-afae-a99e609e66d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024abaa9-bf29-4c46-b493-9dc0572042e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_koronavirus_brit_mutacio_varians_haziallatok_szivizomgyulladas_macska_kutya","timestamp":"2021. március. 24. 08:03","title":"Gond lehet, hogy az újabb vírusmutációk a háziállatokra is veszélyesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223bd68c-1ca0-4506-8805-73bfbf51a290","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezúttal az igazságügyi tárca vezetője hagyta ott a posztját. A lemondását a szlovák elnök is elfogadta, aki szerint elkerülhetetlen, hogy a miniszterelnök is távozzon.","shortLead":"Ezúttal az igazságügyi tárca vezetője hagyta ott a posztját. A lemondását a szlovák elnök is elfogadta, aki szerint...","id":"20210323_szlovakia_kormanyvalsag_koalicio_igazsagugyi_miniszter_lemondas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=223bd68c-1ca0-4506-8805-73bfbf51a290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10a0d7a-17f1-4232-824c-2cd5499b42a4","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_szlovakia_kormanyvalsag_koalicio_igazsagugyi_miniszter_lemondas","timestamp":"2021. március. 23. 19:35","title":"Két héten belül a negyedik szlovák miniszter mondott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3460f09-1116-4dce-8d2f-5ad6c63404fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendszerváltás környékén játszódó sorozatot készít az HBO Europe. A besúgó egy krimibe ágyazott felnövéstörténet lesz, többek között Szőke Abigélt, Szász Júliát, Váradi Gergelyt és Thuróczy Szabolcsot láthatjuk majd a főbb szerepekben. ","shortLead":"A rendszerváltás környékén játszódó sorozatot készít az HBO Europe. A besúgó egy krimibe ágyazott felnövéstörténet...","id":"20210325_Szerelem_buli_es_arulas_a_demokratikus_ellenzekben__uj_magyar_sorozatot_forgat_az_HBO","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3460f09-1116-4dce-8d2f-5ad6c63404fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"989be6d6-95d9-42ae-b405-202732917f94","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Szerelem_buli_es_arulas_a_demokratikus_ellenzekben__uj_magyar_sorozatot_forgat_az_HBO","timestamp":"2021. március. 25. 10:01","title":"Szerelem, buli és árulás a demokratikus ellenzékben – új magyar sorozatot forgat az HBO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bd500e-25d8-42e2-90a0-482e40c15b5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszas várakozás után a Xiaomi végre bemutatta a Black Shark 4 Prót, valamint kisebb testvérét, a Black Shark 4-et. A két készülék külsőre szinte semmiben nem tér el egymástól.","shortLead":"Hosszas várakozás után a Xiaomi végre bemutatta a Black Shark 4 Prót, valamint kisebb testvérét, a Black Shark 4-et...","id":"20210324_xiaomi_black_shark_4_pro_gamer_telefon_jatekosoknak_szant_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8bd500e-25d8-42e2-90a0-482e40c15b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ceba31-4a44-451b-841f-72a36eba737c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_xiaomi_black_shark_4_pro_gamer_telefon_jatekosoknak_szant_telefon","timestamp":"2021. március. 24. 17:03","title":"16 GB RAM, folyadékhűtés: itt a Xiaomi játékosoknak szánt új csúcsmobilja, a Black Shark 4 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4de3b5e-f571-4160-be99-d751021acef5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vezérigazgató szerint a szolgáltatás biztonsága egyelőre nincs veszélyben. A járvány kezdete óta 9 BKV-dolgozó hunyt el a fertőzés miatt.","shortLead":"A vezérigazgató szerint a szolgáltatás biztonsága egyelőre nincs veszélyben. A járvány kezdete óta 9 BKV-dolgozó hunyt...","id":"20210323_Tobb_mint_500_BKVdolgozo_van_karantenban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4de3b5e-f571-4160-be99-d751021acef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd02192c-532a-477b-868a-ae28326631a0","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_Tobb_mint_500_BKVdolgozo_van_karantenban","timestamp":"2021. március. 23. 19:54","title":"Több mint 500 BKV-dolgozó van karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f52e80c-a461-4898-986a-63ef7c44cc34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelentkezők a fekvő betegek etetésében, vagy az ágyazásban és a pelenkázásban tudnak segíteni. ","shortLead":"A jelentkezők a fekvő betegek etetésében, vagy az ágyazásban és a pelenkázásban tudnak segíteni. ","id":"20210323_Kepzes_onkentes_covidosztalyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f52e80c-a461-4898-986a-63ef7c44cc34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e11d581-b9d9-40b8-a71c-4035e7d3c15e","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_Kepzes_onkentes_covidosztalyok","timestamp":"2021. március. 23. 19:29","title":"Pár héten belül indul a képzés, amelyen önkénteseket tanítanának be a covid-osztályokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0511225e-52ce-4b18-b1dc-6eab018f6ebe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyártó megújult logóját elsőként viselő Kia K8 csúcsmodelljében egy 300 lóerős V6-os erőforrás található. ","shortLead":"A gyártó megújult logóját elsőként viselő Kia K8 csúcsmodelljében egy 300 lóerős V6-os erőforrás található. ","id":"20210324_a_nemet_premiumautokat_veszi_celkeresztbe_a_kia__k8_5_meteres_ujdonsaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0511225e-52ce-4b18-b1dc-6eab018f6ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588cfc44-a387-42c6-9ab5-fa17d44dae19","keywords":null,"link":"/cegauto/20210324_a_nemet_premiumautokat_veszi_celkeresztbe_a_kia__k8_5_meteres_ujdonsaga","timestamp":"2021. március. 24. 11:21","title":"A német prémiumautókat veszi célkeresztbe a Kia 5 méteres újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac3eae3a-9601-4bdb-97cd-b9e9b0539538","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idei Art Basel ajánlatába bekerült a magyar acb Galéria és a New Yorkban alkotó, egykoron Manhattan közepén búzamezőt létrehozó Agnes Denes is. A Magyarországról elszármazott, 90 éves képzőművészt a legfontosabbnak tartják azok között, akik 2021-ben újradefiniálhatják a művészetet.","shortLead":"Az idei Art Basel ajánlatába bekerült a magyar acb Galéria és a New Yorkban alkotó, egykoron Manhattan közepén...","id":"20210324_Az_okologiai_muveszet_magyar_megteremtoje_Agnes_Denes_90_evesen_is_megkerulhetetlen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac3eae3a-9601-4bdb-97cd-b9e9b0539538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae6780a-68c8-4d10-9d65-c49ac47ea5d5","keywords":null,"link":"/kultura/20210324_Az_okologiai_muveszet_magyar_megteremtoje_Agnes_Denes_90_evesen_is_megkerulhetetlen","timestamp":"2021. március. 24. 10:14","title":"Az ökológiai művészet magyar megteremtője, Agnes Denes 90 évesen is megkerülhetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]