Bár rendre nyereséget termel, mégis eladták a szarvasi Gallicoopot - erősítették meg a hvg.hu-nak szakipari szereplők. A békési kisvárosban úgy hírlik, Mészáros Lőrinc lett a nagy múltú pulykafeldolgozó cég új tulajdonosa, erről ír a 24.hu is, ám a vevő személyét sem a portálnak, sem lapunknak nem erősítették meg. Hivatalosan egyelőre sem a szarvasi agrárcég, sem a leggazdagabb magyar vállalkozó agrárkonszernje nem válaszolt kérdéseinkre, ráadásul, a Gazdasági Versenyhivatalnak is jóvá kell hagynia az üzletet. Kerestük a GVH-t is azzal kapcsolatban, hogy érkezett-e kérelem az új tulajdonostól, amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.

A teljes magyar pulykapiac közel felét lefedi a szarvasi Gallicoop Zrt., ráadásul, az egyetlen cégcsoport, amely a szektoron belül a teljes termékpályát integrálja. A vállalkozás éves árbevétele rendre 35 milliárd forint körül alakul, nyeresége is 1-2 milliárd forint között mozog. A tavalyi 2 milliárdos nyereség után, egymilliárd forint osztalék kifizetését hagyták jóvá, amit szeptember 30-ig kell teljesíteni. Úgy tudjuk, hogy a cégcsoport egyik vállalkozását megtarthatja az főtulajdonos Erdélyi István.

A Gallicoop csoport első darabja egy vágóhíd volt, zöldmezős beruházásként építették még 1989-ben. Harminc év alatt építették fel a teljes termékpályát lefedő, a keltetéstől a vágáson át, a készítménygyártásig minden fázist érintő feldolgozást. Az ágazatot ismerő forrásaink szerint most ennek a legnagyobb része átvándorol a Talentis Agro csoporthoz.

Mészáros Lőrinc agrárkarrierjének kezdetét a felcsúti Búzakalász 66 Kft jelentette, majd a 2015-16-os földárveréseken szerzett családja 1000 hektárt is meghaladó területet. Orbán Viktor barátja néhány évvel ezelőtt fogott agrárcégek felvásárlásába, majd tavaly májusban a Hódmezővásárhelyi Állattenyésztési Napokon jelentették be, hogy a tucatnyi mezőgazdasági cég tevékenységét összehangolják, és konszernné alakul a Talentis Csoport. Tavaly nyáron Mészáros egy külföldi tapasztalatokat is szerzett szakemberre bízta a zsíros portfóliót, amelybe ekkor már beletartozott Simicska Lajos egykori dunántúli agrárbirodalma is. Most a Hanságban építik a 24.hu forrásai szerint másfél milliárd forintos vadászházat. A cégcsoport szakmai vezére a tavasszal még azt nyilatkozta, hogy egyelőre az alapanyag termelésére fókuszálnak, pedig pár hónappal később már komolyan fontolóra vehették a sorból kilógó feldolgozó megvásárlását.

Nem ez az egyetlen üzlet Békés megyében sem: Szarvason éppen a napokban kezdte meg a Mészáros és Mészáros Kft a holtág vízpótlási projektjét, amire az Országos Vízügyi Igazgatóság írt ki közbeszerzést, másfél milliárd forintért vállalták Mészárosék a munkát. Úgy tudjuk, hogy más helyi agrárcég is terítékre kerülhet, amelyben szintén tavaly zártak egy nagyobb beruházást.