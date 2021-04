Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Pár nap múlva újraindulhat Magyarország életének újabb szelete azzal, hogy ha elérjük a 3,5 millió beoltottat, kinyithatnak az ország vendéglátóhelyeinek teraszai. Ehhez a reggel közölt adatok alapján még szükség van 182 ezer (első adag) oltásra, amit a hétfői 50 ezres ütemet alapul véve 3,5 nap alatt abszolválhatnak. A teraszok pedig a 3,5 millió oltott másnapján, azaz a mostani tempó szerint szombaton már nyithatnak is. Ez nemcsak azért fontos, mert felnőtt emberként végre megint lehet enni vagy inni pár barátunkkal, hanem azért is, mert a vendéglátósokat különösen rosszul érintette a járvány és az ezzel érkező zárlat, ami már november óta az életünk része.

Legbiztosabb helyzetük a hagyományos, terasszal amúgy is rendelkező helyeknek van: nekik csak annyira kell figyelni, hogy a dolgozókon végig legyen maszk, és a vendégek tényleg csak vécére mehessenek be a zárt térbe. De mások is próbálkoznak: ahogy azt megtudtuk a budapesti bulinegyed két polgármesterétől, az erzsébetvárosi Niedermüller Pétertől és a terézvárosi Soproni Tamástól, már a bejelentés előtt is több olyan hely kért teraszhasználati engedélyt, amelyek egyébként a koronavírus előtt nem rendelkeztek vele.

Hogy mi számít ebben a rendszerben terasznak, az egyelőre nem egyértelmű: a romkocsmák belső udvarai beleférnek, a kormány ugyanis felsorolta a teraszok mellett a kerthelyiségeket is. Terasznak viszont kis túlzással bármit ki lehet kiáltani. Budapest VII. kerületében például így szól a meghatározás: "A közterület olyan, rendeltetésétől eltérő használata, mely ideiglenes jelleggel a vendéglátást megvalósító üzlet működéséhez kapcsolódik, ugyanakkor a közterület rendeltetésszerű használatát az adott útszakaszon nem lehetetleníti el, és amelyre a tulajdonos hozzájárulása (közterület-használati hozzájárulás) szükséges."

Tehát tulajdonképpen a kerületi önkormányzatokon múlik, mire ad ki engedélyt, azt ugyanis a lazított szabályozás és a teraszbérleti díjak eltörlése ellenére is engedélyeztetni kell annak érdekében, hogy ne felvonulási vagy tűzoltási térre tegyék ki a székeket. Hogy ezen túl mi számít terasznak, annak csak a tulajdonosok képzelete és az önkormányzatok rendszeretete szab határt: ha kijön, akkor néhány centi is elkérhető egy járdából teraszhasználatra, tehát még az sem kizárt, hogy eljön a kinti talponállók fellendülése is a következő hetekben.

A momentumos Soproni Tamás a vitás kérdések ellenére is jó ötletnek tartja, hogy ki lehet ülni teraszozni, ennek megfelelően a kerület tervei szerint minden támogatást meg is fog adni azoknak, akik megpróbálják újrakezdeni. “Nem hiszem, hogy ez veszélyesebb, mint egy bevásárlóközpontban vásárolgatni. Ezért mi mindent engedünk, ami közlekedésbiztonságilag nem aggályos” – mondta a hvg.hu-nak. Ez azt is jelenti, hogy idén rendhagyó módon a parkolóhelyek egy részére is fel lehet húzni teraszokat a kerületben, így több teraszt lehet majd látni a Nagymező utcában, de a hírek szerint az Andrássy úton is sorakozni fognak az asztalok és székek.

Az Erzsébetváros bulinegyed mivoltával kritikusabb DK-s Niedermüller Péter kevésbé lelkes a nyitás ötletétől, de megértő. “Szerintem az iskolai nyitás és ez túl korai lépés, attól tartok, hogy ezek újabb és lehetséges gócpontokat jelentenek. De értem a vendéglátósok szempontjait” – mondta megkeresésünkre Niedermüller, aki szerint a nyitást nem az oltottsághoz, hanem a járványszámokhoz kellene kötni. Szerinte fontos lenne egy egységes fővárosi értelmezés a kormányrendelethez, így ugyanis kerületenként eltérő lehet a helyzet.

Információink szerint a kerületek és a főváros között is folyik az egyeztetés, de inkább csak valamiféle egyezség születhet, mint egységes szabályozás.

Terézvárossal szemben Erzsébetvárosban még kérdéses a parkolóhelyeken nyitható teraszok sorsa: “Már hallottam olyan vendéglátósokról, akik elkezdték kitenni a parkolókra az asztalokat. Ezt nyilván nem fogják szeretni az autósok, különösen most, hogy a parkolás ingyenes” – mondta.

Azzal érvelt, Erzsébetvárosban már így is rendkívül kevés parkolóhely van. “A parkolóhelyeket meg kéne őrizni, de el tudok képzelni egyedi helyzeteket és megoldásokat. Mint mindenbe, ebbe is bevonnám a lakókat egy-egy utcából, ez végül is az ő bőrükre megy. Jelenleg is vizsgáljuk, milyen lehetőségeink vannak valami gyors közvélemény-kutatásra.”

Így jelenlegi állás szerint kettészakadhat a fővárosban a Király utca: a terézvárosi oldalon már ki is adtak engedélyt parkolóhelyekre "épített" teraszokra, miközben az erzsébetvárosi részen a tervek szerint szigorúbbak lesznek.

Több vendéglátóssal beszélve kiderült az is, nem mindenki érzi elégségesnek a kormány lazítását ahhoz, hogy megnyissanak: információink szerint a belváros több olyan nagyobb helye is kivár még a nyitással, amelyek inkább bulizókat vonzottak, mint csendesen fröccsözgető fiatalokat. Ők arra várnak, hogy legalább két-háromszáz vendég mehessen zárt térbe, mert akkor van értelme megnyitni.

Az üldögélésre szakosodottaknak viszont reményt jelenthet ez a hét: a Csengery utcában lévő Pótkulcs már jelezte is vendégeinek Facebookon, hogy amint engedik a szabályok, ki is nyitnak. Ők amúgy azzal számoltak, ez már pénteken megvalósulhat (ha gyorsul az oltási ütem, van rá esély).

Több vendéglátóhelyet is megkerestünk, azonban névvel senki sem akart nyilatkozni. Egy, névtelenséget kérő tulajdonos annyit viszont elárult, hogy borzalmasnak tartja ezt a napok óta tartó találgatásokat. “Szerintem itt inkább azon volt megint a hangsúly, hogy megtörténjen a bejelentés.”

Egy másik belvárosi szórakozóhely a tervek szerint megpróbál nyitni, de annak ellenére sem teljes gőzzel, hogy a terület nagy része nyitott belső udvar: a 2019-es stábjuk nagyjából a negyedét tudják alkalmazni, akik készenlétben várják, hogy másnap mehessenek dolgozni. “A biztonság kedvéért teljesen megszüntettük a készpénzes fizetési lehetőséget a járvány végéig, emellett minden pulthoz fertőtlenítőket rakunk. Ennél többet nem lehet tenni” – tájékoztattak minket.