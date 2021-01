Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

November óta tart Magyarország szórakoztató- és vendéglátóiparának szinte teljes lezárása: azóta csak rendelésre és elvitelre lehet bármit árulni, legyen az ebédmenü vagy sör, rendezvényeket pedig sem zárt, sem szabadtéren nem lehet tartani.

A kormány január végéig - szükség esetén tovább - meghosszabbította a szektorra érvényes adó és járulékmentességet, illetve a bértámogatást (a bruttó bér 50 százalékát akkor térítik meg, ha a cég fenntartja a munkaviszonyt és fizeti a bért).

A vendéglátósok a bejelentéskor általában értékelték a szándékot (Varga Mihály miniszter szerint nagy segítségnek tartották azt), de a segítséget csak rövid időre gondolták elégségesnek, ez pedig azóta meg is látszik: információink szerint a bulinegyed több klasszikus helyének is kérdéses a sorsa azok után, hogy Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban azt "ajánlotta", rendezkedjünk be a mostani keretek közé, amíg nem lesz elég vakcina.

© Facebook / Orbán Viktor

Több szereplőnél már eldőlt a kérdés, és a buliajánlók helyett az ingatlanhirdetések között lehet találkozni ismerős helyszínekkel: eladósorba került a húsz éve működő, kultikusnak mondható Marxim pizzéria, 200 millió forintért a körút a VII. kerületi Négyeshatos sörözőhöz is hozzájuthatunk, de szomorú látvány nyújt a hazai hipsztereknek szóló Beat on the Brat látványa is a megvételre ajánlott helyiségek között.

Az egyik népszerű budapesti bár tulajdonosa nem akart névvel szerepelni, de azt mondta, szerinte sok kisebb vállalkozás már most eladósodott.

“A körülmények nem változnak, a helyzet rosszabbodik. Az állami segítség nem segítség, a legtöbbször jobban jár azzal a munkaadó, ha fizetés nélküli szabadságra küldi az alkalmazottakat, és valahogy zsebbe ad nekik pénzt. Ha megigényeljük a támogatásokat, lényegesen kevesebb lett volna, mint ami ezzel megtakarítható” - mondta. Az ő számításai szerint a támogatással a vendéglátósok a forgalom 10 százalékának megfelelő összeget sem kapják meg, Ausztriában ennél lényegesen bőkezűbbek. Ő úgy véli, sokan az adminisztrációs terhek miatt nem is kérték a segítséget.

A bár tulajdonosa egyedüli pozitívumként azt emelte ki, hogy a fővárosi önkormányzat bármiféle kérdés vagy adminisztráció nélkül visszautalta a teraszbérletekre előre kifizetett pénzt.

© MTI / Balogh Zoltán

Az IGEN és frissen megnyitott IDE pizzéria mögött álló Vidó Nóri a korlátozások bejelentésekor már elmondta, ők előre készültek a helyzetre, de azért mostanra így is kellett plusz segítség: "Szültem egy gyereket, fel tudtam venni a babaváró hitelt, így meg tudtam menteni a vállalkozásaimat" - mondta a hvg.hu-nak Vidó. Az állami támogatást legalább megkapták, de az sem segít, hogy ebből még egy forintot sem láttak, miközben két fizetést is el kellett utalni azóta. “Nem akarom az embereim fizetését csökkenteni emiatt, elvégzik ugyanazt a munkát. Vállalkozó vagyok, ez az én kockázatom” - mondta Vidó, aki elmondása szerint már el is engedte, hogy május előtt kinyithatna.

A Budapest Garden ügyvezetője, Zanati Bence szerint ő̋k azért ússzák meg viszonylag jól a helyzetet, mert főleg nyári forgalomra építenek, most pedig inkább felújítanak, csak melósok helyett ezt most a tulajdonosi kör csinálja saját kezűleg. “A legnagyobb probléma nem is a támogatások mértékével van az iparágban, hanem azzal, hogy a helyek bérleti díjával kapcsolatban semmiféle direktíva nincs. Jelenleg teljesen a bérbeadó jóindulatása és üzleti érzékére van bízva, hogy kifizetteti-e az utolsó fillérig a bérlővel, vagy kirúgja, és abban bízik, hogy talál mást" - mondta Zanati, aki szerint külön baj, hogy ha valaki színvonalas szolgáltatást nyújtana ebben a szektorban, az jelentős összeget be is fektetett már. A beépített vagy telepített eszközök átmentése másik helyre komoly kihívás. “Sokaknak jelen helyzetben nincs más választása, mint teljes bizonytalanságban zsebből fizetni a bérleti díjat, vagy elengedni a befektetését."

A bérbeadók helyzetét emelte ki a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke, Kovács László is: ő olyan külföldi szereplőről is hallott, aki arra hivatkozva nem csökkentette a bérleti díjat, hogy “az épület állagában nem történt változás.” Kovács pozitívumként említette a házhozszállított ételek áfacsökkentését, de problémának látja, hogy a hozzájuk beérkezett levelek alapján nagyon sokan nem tudták igénybe venni a támogatásokat. “Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatása szerint közel 80 ezer embert érint a támogatás (Varga Mihály miniszter korábban 140 ezer munkahely megmentésről beszélt - a szerk.), ami azt jelenti, hogy nagyjából az érintettek feléhez jutott el, ha 150 ezer vendéglátásban, és 35-40 ezer szállásadásban érdekelt emberrel számolunk” - mondta Kovács, aki javítandónak látta a bürokráciát, amin át kell verekednie magát annak, aki támogatáshoz akar jutni. “Sok kisvállalkozásnak szakemberrel kellett konzultálni ahhoz, hogy egyáltalán igényelni tudja az állami segítséget.”

© Reviczky Zsolt

Kovács a többi ágazat szolidaritását is hiányolja. “Az előadóművészet és a turizmus-vendéglátás az a két szektor, ami a teljes koronavírust végigszenvedte, más ágazatok mégis érzéketlenek. Az építőipar vagy az IT-szektor is természetesnek veszi, hogy el tud menni étterembe, de karácsonykor voltak cégek, akik a felhívásaink ellenére sem segítették az ételek életben maradását azzal, hogy vásároljanak mondjuk száz adag töltött káposztát a dolgozóiknak. Volt, aki úgy döntött, inkább emblémás pulóvereket vesz és építi az imidzsét.”

AZ MVI-elnök egy javaslatot is tett a döglődő ipar megmentésének érdekében: “Ha segíteni akarnának minket, akkor azokra az iparágakra, amik az előző éves forgalmukhoz képest 20 százalékot növekedtek, vessenek ki különadót! Akik kaszáltak a koronavírus alatt, ebből támogathatják a vendéglátó és turisztikai vállalkozásokat” - vázolta fel javaslatait.