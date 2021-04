Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c6fb2e5c-ab02-4db9-99b2-123efee43cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Páncéltörő- és repeszgránátokat is találtak a telken.","shortLead":"Páncéltörő- és repeszgránátokat is találtak a telken.","id":"20210422_legibomba_granat_komarom_epitkezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6fb2e5c-ab02-4db9-99b2-123efee43cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ec53c6-05b4-456e-953a-3ea8a855d803","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_legibomba_granat_komarom_epitkezes","timestamp":"2021. április. 22. 21:21","title":"Egy 100 kilós légibombát és 18 gránátot találtak egy komáromi építkezésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13590398-e5f7-4f7b-a0a8-950c9409faf7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebookot egy kiberbiztonsági kutató kereste meg azzal, hogy talált egy elég komolynak tűnő biztonsági rést. Nem egészen azt a választ kapta, amire elsőre számított.","shortLead":"A Facebookot egy kiberbiztonsági kutató kereste meg azzal, hogy talált egy elég komolynak tűnő biztonsági rést. Nem...","id":"20210423_facebook_felhasznaloi_adatok_email_cim_biztonsagi_res_kiberbiztonsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13590398-e5f7-4f7b-a0a8-950c9409faf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6ed689-56c7-4406-a2a3-30359d9af1bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_facebook_felhasznaloi_adatok_email_cim_biztonsagi_res_kiberbiztonsag","timestamp":"2021. április. 23. 08:33","title":"Naponta 5 millió facebookozó e-mail címét lehetne ellopni, a Facebook szerint ez nem nagy dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6b3b65-c869-4c5b-9f82-6a4301408786","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamis tanúzás miatt emeltek vádat az egyébként józan utassal szemben.","shortLead":"Hamis tanúzás miatt emeltek vádat az egyébként józan utassal szemben.","id":"20210423_Az_automoso_kameraja_segitett_a_rendoroknek__felvette_hogy_helyet_cserelt_az_ittas_sofor_a_jozan_utasaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf6b3b65-c869-4c5b-9f82-6a4301408786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc160bf-d920-473c-8da6-6eda41c13f06","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_Az_automoso_kameraja_segitett_a_rendoroknek__felvette_hogy_helyet_cserelt_az_ittas_sofor_a_jozan_utasaval","timestamp":"2021. április. 23. 09:28","title":"Az autómosó kamerája segített a rendőröknek – felvette, hogy helyet cserélt az ittas sofőr a józan utasával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05cf4bfa-6507-4ac5-938d-b55cd51ca007","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tettünk volna nagy összeget arra a végkifejletre, ami a dél-afrikai parkban történt.","shortLead":"Nem tettünk volna nagy összeget arra a végkifejletre, ami a dél-afrikai parkban történt.","id":"20210422_teknos_oroszlan_afrika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05cf4bfa-6507-4ac5-938d-b55cd51ca007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f60358-0098-4a95-bf3f-7febb0b971a8","keywords":null,"link":"/elet/20210422_teknos_oroszlan_afrika","timestamp":"2021. április. 22. 17:12","title":"Videó: Addig bosszantotta a teknős az oroszlánokat, hogy azok inkább leléptek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c83b6b0-cec4-4213-b5b1-e287fec86e3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit királyi család tartja magát a hagyományokhoz, és új fotót tett közzé a legkisebb Cambridge születésnapja alkalmából.","shortLead":"A brit királyi család tartja magát a hagyományokhoz, és új fotót tett közzé a legkisebb Cambridge születésnapja...","id":"20210423_Lajos_herceg_3_eves_lett_es_a_legujabb_foton_mar_biciklizik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c83b6b0-cec4-4213-b5b1-e287fec86e3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e136222d-dc10-4eb4-b6c7-cd587fe71f57","keywords":null,"link":"/elet/20210423_Lajos_herceg_3_eves_lett_es_a_legujabb_foton_mar_biciklizik","timestamp":"2021. április. 23. 11:28","title":"Lajos herceg 3 éves lett, és a legújabb fotón már biciklizik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39a99d7-6530-4c2c-a5ef-dafbefa105cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Civilizáció Koalíció szerint az új törvény, amit a visszavont jogszabály helyére terveznek léptetni, \"egy újabb lehetséges eszköz a civilek lejáratására és megbélyegzésére\".","shortLead":"A Civilizáció Koalíció szerint az új törvény, amit a visszavont jogszabály helyére terveznek léptetni, \"egy újabb...","id":"20210421_civilek_civil_szervezet_torvenytervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a39a99d7-6530-4c2c-a5ef-dafbefa105cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811003e5-08c0-4b41-ac15-a8b1b7acffe8","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_civilek_civil_szervezet_torvenytervezet","timestamp":"2021. április. 21. 19:34","title":"A megbukott civiltörvényt felváltó törvénytervezet is problémás a civilek szerint ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223679ee-861f-492e-800e-215bedf9ad8d","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Albert Einstein nem érezte úgy, hogy a tudomány és a vallás szükségképpen ellentmondana egymásnak. Élete során számtalanszor próbáltak kihúzni belőle egyszavas választ arra a kérdésre, hogy hisz-e Istenben, de ennél mindig szofisztikáltabb válaszokat adott.","shortLead":"Albert Einstein nem érezte úgy, hogy a tudomány és a vallás szükségképpen ellentmondana egymásnak. Élete során...","id":"20210421_Mennyire_es_hogyan_volt_vallasos_Einstein","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=223679ee-861f-492e-800e-215bedf9ad8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d412d28f-1000-4be9-8bf4-cf6e26c28899","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210421_Mennyire_es_hogyan_volt_vallasos_Einstein","timestamp":"2021. április. 21. 19:15","title":"Mennyire és hogyan volt vallásos Einstein?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b0fa08-8574-4055-a6a8-41db37aaa6e6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Pótlóbuszra már nem kell átszállni a Budapest-Szolnok-Debrecen-Záhony vonalon, de 10-15 perccel növekedhet a menetidő.","shortLead":"Pótlóbuszra már nem kell átszállni a Budapest-Szolnok-Debrecen-Záhony vonalon, de 10-15 perccel növekedhet a menetidő.","id":"20210423_Egy_vaganyon_ujraindult_a_forgalom_Ujfehertonal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00b0fa08-8574-4055-a6a8-41db37aaa6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b611087-d925-47a7-b7de-b032a890359b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_Egy_vaganyon_ujraindult_a_forgalom_Ujfehertonal","timestamp":"2021. április. 23. 06:51","title":"Egy vágányon újraindult a forgalom Újfehértónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]