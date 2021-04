Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zsilinszki Veronika volt az első magyar ember, aki bizonyíthatóan elérte a 113 éves kort.","shortLead":"Zsilinszki Veronika volt az első magyar ember, aki bizonyíthatóan elérte a 113 éves kort.","id":"20210424_113_evesen_halt_meg_a_legidosebb_magyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839ebd39-aa31-4842-b18f-121870498c09","keywords":null,"link":"/elet/20210424_113_evesen_halt_meg_a_legidosebb_magyar","timestamp":"2021. április. 24. 11:26","title":"113 évesen halt meg a legidősebb magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Lengyelországban felfedezett ampullákban ránctalanító volt, Mexikóban 80 embert beoltottak a hamis oltóanyaggal.","shortLead":"A Lengyelországban felfedezett ampullákban ránctalanító volt, Mexikóban 80 embert beoltottak a hamis oltóanyaggal.","id":"20210422_hamis_pfizer_vakcina_lengyelorszag_mexiko","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f3a580-04e9-4bca-9b60-ad3004d41f68","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_hamis_pfizer_vakcina_lengyelorszag_mexiko","timestamp":"2021. április. 22. 15:43","title":"Hamis Pfizer-vakcinákra bukkantak Lengyelországban és Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75fadf47-aad7-4e94-bddd-ab2ede7942a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dinamikusan változó piacról van szó, így a „világ legnagyobb okostelefongyártója” cím sincs kőbe vésve. Azért a Samsung nem először birtokolja ezt az elismerést.","shortLead":"Dinamikusan változó piacról van szó, így a „világ legnagyobb okostelefongyártója” cím sincs kőbe vésve. Azért a Samsung...","id":"20210424_2021_q1_a_samsung_legnagyobb_okostelefongyartok_listaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75fadf47-aad7-4e94-bddd-ab2ede7942a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586bb4af-547d-4d86-a354-18e57b6985ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_2021_q1_a_samsung_legnagyobb_okostelefongyartok_listaja","timestamp":"2021. április. 24. 14:03","title":"És újra a Samsung a világ legnagyobb okostelefon-gyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19dc1aca-bc96-4077-8149-963adfcc04e8","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Kínában már bevett gyakorlat, de összesen vagy félszáz ország rendszeresen alkalmazza az eljárást, mellyel akkor is csapadékot lehet előállítani, ha egyébként nem esne. A felhők piszkálásának következményei még felettébb bizonytalanok.","shortLead":"Kínában már bevett gyakorlat, de összesen vagy félszáz ország rendszeresen alkalmazza az eljárást, mellyel akkor is...","id":"202116__esoteremtes__kina_azelen__ketes_eredmenyek__cseppben_azero","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19dc1aca-bc96-4077-8149-963adfcc04e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ad226e-8875-4d8d-b509-565bddeec49f","keywords":null,"link":"/360/202116__esoteremtes__kina_azelen__ketes_eredmenyek__cseppben_azero","timestamp":"2021. április. 24. 13:30","title":"Dollármilliárdos üzletté nőtte ki magát az esőcsinálás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c98366-ce7f-44b9-aaf6-481cb355dcca","c_author":"Nagy Iván László","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Déli Városkapu Fürjes Balázs szerint Budapest aranytartaléka, ennek ellenére a Diákváros csak az elkaszált budapesti olimpia hagyatékaként épülhet meg itt. A Fudan Egyetem érkezése a kormány szerint nem veszélyezteti a projektet, az urbanisztikai tervek viszont másról árulkodnak, Palkovics kezébe kerülve pedig szinte teljesen átláthatatlan, milyen projekt valósul meg Dél-Pesten. Baranyi Krisztina polgármester helyi népszavazást indítana a projektről, miután állítása szerint a kínai campus tönkretenné az épülő városrészt, a kormánynak viszont minden lehetősége adott kikerülni az ellenállást.","shortLead":"A Déli Városkapu Fürjes Balázs szerint Budapest aranytartaléka, ennek ellenére a Diákváros csak az elkaszált budapesti...","id":"20210423_Diakvaros_a_varosnegyed_ahol_a_kormany_celjai_latszolag_mindig_felulirjak_a_kozerdeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c98366-ce7f-44b9-aaf6-481cb355dcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c102f2-9e48-4fe3-af0c-27c7165345e0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210423_Diakvaros_a_varosnegyed_ahol_a_kormany_celjai_latszolag_mindig_felulirjak_a_kozerdeket","timestamp":"2021. április. 23. 18:30","title":"Diákváros a Fudan árnyékában: Budapest új városnegyede vagy Palkovics ékszerdoboza?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a9362e-4ed2-4676-b533-84b34d61cb1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A város polgármestere hecckampánnyal vádolta az ellenzéket, a hirdetést azóta már levették.","shortLead":"A város polgármestere hecckampánnyal vádolta az ellenzéket, a hirdetést azóta már levették.","id":"20210424_kecskemet_fidesz_facebook_hirdetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4a9362e-4ed2-4676-b533-84b34d61cb1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ddd905-12bd-4254-865e-1cceac05a5ba","keywords":null,"link":"/itthon/20210424_kecskemet_fidesz_facebook_hirdetes","timestamp":"2021. április. 24. 10:34","title":"Az önkormányzat fizette az ellenzék szidását Kecskeméten Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1070f22-a8fd-4db1-a937-c9161b167639","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő hét hétfőre, keddre és szerdára vannak időpontok a kórházi oltópontokra.","shortLead":"Jövő hét hétfőre, keddre és szerdára vannak időpontok a kórházi oltópontokra.","id":"20210423_online_idopontfoglalo_oldal_koronavirus_oltas_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1070f22-a8fd-4db1-a937-c9161b167639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5825070-70e3-44b5-b505-d0da6039422c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_online_idopontfoglalo_oldal_koronavirus_oltas_vakcina","timestamp":"2021. április. 23. 10:23","title":"Elindult az online időpontfoglaló oldal, egyelőre csak Sinopharmra lehet jelentkezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e6bebe-021e-43be-b8c0-6a5d0d098ad1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár 45 napon át is világít a lámpás, 5 deciliter sós víztől.","shortLead":"Akár 45 napon át is világít a lámpás, 5 deciliter sós víztől.","id":"20210424_Sos_vizzel_de_akar_vizelettel_is_lehet_mukodtetni_ezt_a_hordozhato_lampast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61e6bebe-021e-43be-b8c0-6a5d0d098ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1688439c-32f6-4608-9cc9-9ce2647f089d","keywords":null,"link":"/kkv/20210424_Sos_vizzel_de_akar_vizelettel_is_lehet_mukodtetni_ezt_a_hordozhato_lampast","timestamp":"2021. április. 24. 14:31","title":"Sós vízzel, de akár vizelettel is lehet működtetni ezt a hordozható lámpást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]