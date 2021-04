Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"260c7f13-2318-49f7-b399-b4d0054764c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Harminckét év után a hatóságok nyomásának engedve elhagyja Budelli szigetét Mauro Morandi.\r

","shortLead":"Harminckét év után a hatóságok nyomásának engedve elhagyja Budelli szigetét Mauro Morandi.\r

","id":"20210426_mauro_morandi_budelli_sziget_gondnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=260c7f13-2318-49f7-b399-b4d0054764c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7928ac57-d84c-44da-bc23-1d715da75e4f","keywords":null,"link":"/vilag/20210426_mauro_morandi_budelli_sziget_gondnok","timestamp":"2021. április. 26. 22:26","title":"Feladta, elköltözik szigetéről az olasz Robinson Crusoe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c01c46a-ea61-4f39-9e03-66c293b7bc54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, az Apple szemüveges projektjét jól ismerő forrás szerint a cégnek már meg kellett volna kezdenie az eszköz második körös tesztjét, ez azonban még nem történt meg.","shortLead":"Egy, az Apple szemüveges projektjét jól ismerő forrás szerint a cégnek már meg kellett volna kezdenie az eszköz második...","id":"20210426_apple_glass_szemuveg_kiterjeszetett_valosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c01c46a-ea61-4f39-9e03-66c293b7bc54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60313b7-3c67-4ccc-9a65-b5d10c014be4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_apple_glass_szemuveg_kiterjeszetett_valosag","timestamp":"2021. április. 26. 19:03","title":"Még el sem kezdődött a második teszt, csúszhat az Apple csodaszemüvegének érkezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2106eaed-ba09-4bf2-8707-7ab4b0bed98c","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A kokainalkaloidot 1855-ben izolálta egy német vegyész, a nyugati orvosok pedig buzgón igyekeztek kihasználni a benne rejlő lehetőségeket. Köztük volt az akkor még alig ismert Sigmund Freud is, aki épp a kokain segítségével igyekezett nevet és pénzt szerezni magának. Részlet A Freud - Az ember a pszichoanalízis mögött című könyvből.","shortLead":"A kokainalkaloidot 1855-ben izolálta egy német vegyész, a nyugati orvosok pedig buzgón igyekeztek kihasználni a benne...","id":"20210425_A_kokaineset__Amikor_meg_Sigmund_Freud_is_buzgon_ajanlgatta_a_szert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2106eaed-ba09-4bf2-8707-7ab4b0bed98c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b82c338-09b0-4322-9c21-002a27132c59","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210425_A_kokaineset__Amikor_meg_Sigmund_Freud_is_buzgon_ajanlgatta_a_szert","timestamp":"2021. április. 25. 19:15","title":"A kokaineset - Amikor még Sigmund Freud is buzgón ajánlgatta a szert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Anvisa szakértői szerint nem áll rendelkezésükre megfelelő információ az orosz oltóanyag biztonságáról, minőségéről, hatékonyságáról.","shortLead":"Az Anvisa szakértői szerint nem áll rendelkezésükre megfelelő információ az orosz oltóanyag biztonságáról, minőségéről...","id":"20210427_brazilia_szputnyik_vakcina_alkalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03bec664-8612-4e0f-8758-7d5a952adc8e","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_brazilia_szputnyik_vakcina_alkalmazas","timestamp":"2021. április. 27. 07:56","title":"Nem hagyta jóvá a brazil egészségügyi hatóság a Szputnyik vakcina alkalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c3f95b-ffcf-41ba-b0dc-94c06dbc1bce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Évente kétezerszer fordul elő Budapesten, hogy egy szabálytalanul parkoló autó miatt nem tud továbbmenni a BKK járata.","shortLead":"Évente kétezerszer fordul elő Budapesten, hogy egy szabálytalanul parkoló autó miatt nem tud továbbmenni a BKK járata.","id":"20210426_Beton_terelo_trolibusz_szabalytalan_parkolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6c3f95b-ffcf-41ba-b0dc-94c06dbc1bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0edb0fcd-3ebc-4619-94ee-5d283a87bec4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_Beton_terelo_trolibusz_szabalytalan_parkolas","timestamp":"2021. április. 26. 13:17","title":"Betonterelőkkel védik a trolibuszok útvonalát a szabálytalanul parkoló autóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9defecd-8807-430e-a6ac-0dbe9be5f22d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Másfél évtizede látott napvilágot sokak kedvenc virtuális háziállata, a tamagocsi. Időnként újabb, fejlettebb verziói jelennek meg, a legutóbbiba például már kamerát is tettek, amivel a korábbinál jóval sokoldalúbb lehet ez a házi kedvenc.","shortLead":"Másfél évtizede látott napvilágot sokak kedvenc virtuális háziállata, a tamagocsi. Időnként újabb, fejlettebb verziói...","id":"20210427_tamagotchi_pix_kamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9defecd-8807-430e-a6ac-0dbe9be5f22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eba7373-07df-42f7-bc8d-f8a6c5e63613","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_tamagotchi_pix_kamera","timestamp":"2021. április. 27. 07:03","title":"Kamera került sokak kedvencébe, a tamagocsiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b92a5a-90be-44f7-8dc8-f0550a97be89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bejegyzéseknél a Magyar Turisztikai Ügynökséghez köthető Csodás Magyarország-oldalt is megemlítették. ","shortLead":"A bejegyzéseknél a Magyar Turisztikai Ügynökséghez köthető Csodás Magyarország-oldalt is megemlítették. ","id":"20210426_Orban_Rahel_terasznyitas_hiressegek_poszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35b92a5a-90be-44f7-8dc8-f0550a97be89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9bbf43-a2d9-4db4-8a13-70d6cc59f42b","keywords":null,"link":"/kkv/20210426_Orban_Rahel_terasznyitas_hiressegek_poszt","timestamp":"2021. április. 26. 16:57","title":"Kormánycég fizette a terasznyitást ünneplő hírességek posztjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92925ad2-b828-43aa-9e78-55f2f04fc31d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Éjjel fél 12-kor jelentkezünk a percről percre tudósításunkkal a járvány miatt rendkívüli gáláról.","shortLead":"Éjjel fél 12-kor jelentkezünk a percről percre tudósításunkkal a járvány miatt rendkívüli gáláról.","id":"20210425_Es_a_gyoztes__hamarosan_atadjak_az_Oscardijakat_kovesse_velunk_eloben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92925ad2-b828-43aa-9e78-55f2f04fc31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df34167-f7d5-4228-9a1f-e6413b9b7540","keywords":null,"link":"/kultura/20210425_Es_a_gyoztes__hamarosan_atadjak_az_Oscardijakat_kovesse_velunk_eloben","timestamp":"2021. április. 25. 22:09","title":"És a győztes... - hamarosan átadják az Oscar-díjakat, kövesse velünk élőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]