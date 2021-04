Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"68db3d9e-8927-444e-8d6e-a5bb560ea943","c_author":"HVG","category":"360","description":"A poplegenda szabadjára engedte az alkotók fantáziáját - nem szabott semmilyen határt. A végeredmény ennek megfelelően színes és különleges.","shortLead":"A poplegenda szabadjára engedte az alkotók fantáziáját - nem szabott semmilyen határt. A végeredmény ennek megfelelően...","id":"202116_lemez__postafordultaval_paul_mccartney_iii__imagined","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68db3d9e-8927-444e-8d6e-a5bb560ea943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac61e571-54ff-4e90-bfcd-b2369f4a96c0","keywords":null,"link":"/360/202116_lemez__postafordultaval_paul_mccartney_iii__imagined","timestamp":"2021. április. 26. 12:30","title":"Világsztárok készítettek fantáziadús változatokat Paul McCartney új dalaiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe64aa2d-6168-46af-980d-e273085340a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kamera persze azonnal megtalálta a nézőtéren a színész édesanyját. ","shortLead":"A kamera persze azonnal megtalálta a nézőtéren a színész édesanyját. ","id":"20210426_Megkoszonte_a_szuleinek_hogy_szexeltek__Daniel_Kaluuya_sok_embert_hozott_zavarba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe64aa2d-6168-46af-980d-e273085340a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924b08b9-a5ab-4ef3-8fa1-97f9faf306b4","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Megkoszonte_a_szuleinek_hogy_szexeltek__Daniel_Kaluuya_sok_embert_hozott_zavarba","timestamp":"2021. április. 26. 11:23","title":"Megköszönte a szüleinek, hogy szexeltek – Daniel Kaluuya sok embert hozott zavarba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a947e913-0f7f-4d60-a0ec-83964c6be963","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kialakult a szervezeti keret, megvannak az időpontok, megszületett az etikai kódex: minden kész az ellenzék közös miniszterelnök- és képviselőjelöltjeinek előválasztásához.","shortLead":"Kialakult a szervezeti keret, megvannak az időpontok, megszületett az etikai kódex: minden kész az ellenzék közös...","id":"202116__elovalasztas__menetrend__kihivok__szereplovalogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a947e913-0f7f-4d60-a0ec-83964c6be963&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037ace3f-4324-42d6-b1cf-1446131f3379","keywords":null,"link":"/360/202116__elovalasztas__menetrend__kihivok__szereplovalogatas","timestamp":"2021. április. 26. 07:00","title":"Beleszólna abba, ki legyen Orbán kihívója? Itt az előválasztási menetrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f778b80a-f2d6-4990-b5c5-ade18fb9814d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A régi, nem használt okostelefonok újrahasznosításának ötlete igazán jó, azonban a Samsung egyik ezt célzó programja sajnos nem túlzottan sikeres.","shortLead":"A régi, nem használt okostelefonok újrahasznosításának ötlete igazán jó, azonban a Samsung egyik ezt célzó programja...","id":"20210425_samsung_ujrahasznositasi_program_regi_telefonok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f778b80a-f2d6-4990-b5c5-ade18fb9814d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0aa8d6c-1872-4dba-8aff-70a1c01bdb29","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_samsung_ujrahasznositasi_program_regi_telefonok","timestamp":"2021. április. 25. 20:03","title":"De hol van kétmilliárd használt Samsung telefon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1943e5bc-aefc-4b00-9b26-5bca3b0200eb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"2,6 százalékkal többet költöttek a világon katonai célokra 2020-ban, mint az előző évben – írja a Deutsche Welle.","shortLead":"2,6 százalékkal többet költöttek a világon katonai célokra 2020-ban, mint az előző évben – írja a Deutsche Welle.","id":"20210427_Hiaba_a_vilagvalsag_a_hadseregekre_tobb_penz_jutott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1943e5bc-aefc-4b00-9b26-5bca3b0200eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4100d43-4686-4b23-a48a-e42d2c6796c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210427_Hiaba_a_vilagvalsag_a_hadseregekre_tobb_penz_jutott","timestamp":"2021. április. 27. 15:38","title":"Hiába a világválság, a hadseregekre több pénz jutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc42750-20e8-4640-8945-473f3339a87e","c_author":"Balla István – Czeglédi Fanni – Csatlós Hanna – Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Mindenki tudni véli, melyik film nyeri meg hétfőn hajnalban a legjobb filmnek járó Oscar-díjat, de vajon tényleg így lesz? Több mesterművet is jelöltek idén a legfontosabb filmes díjra: bemutatjuk a fő kategória összes jelöltjét.","shortLead":"Mindenki tudni véli, melyik film nyeri meg hétfőn hajnalban a legjobb filmnek járó Oscar-díjat, de vajon tényleg...","id":"20210425_az_ev_legjobb_filmjei_oscar_dij_jeloltek_oscar_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcc42750-20e8-4640-8945-473f3339a87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13eb4ed6-d2d9-421e-bb79-5bfac81b8d19","keywords":null,"link":"/kultura/20210425_az_ev_legjobb_filmjei_oscar_dij_jeloltek_oscar_2021","timestamp":"2021. április. 25. 20:00","title":"Ezek voltak az év legjobb filmjei – Az idei Oscar-gála jelöltjei, 2. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f7b7de-d4a8-42ae-abce-f885a27d043a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A miniszterelnök a szombati terasznyitás alkalmából osztott meg egy képet, amely most már facebookos keretként is használható.","shortLead":"A miniszterelnök a szombati terasznyitás alkalmából osztott meg egy képet, amely most már facebookos keretként is...","id":"20210426_orban_viktor_sor_terasz_facebook_keret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27f7b7de-d4a8-42ae-abce-f885a27d043a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0bf4301-0c24-476f-8e0f-d4f799f50dbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_orban_viktor_sor_terasz_facebook_keret","timestamp":"2021. április. 26. 14:03","title":"Szabad a sör – facebookos keret lett Orbán elhíresült bejelentkezéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c97bc9a-48f5-46f7-83c9-b6c652400758","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"0,6 százalékos maradt az alapkamat a Monetáris Tanács döntése után.","shortLead":"0,6 százalékos maradt az alapkamat a Monetáris Tanács döntése után.","id":"20210427_mnb_alapkamat_monetaris_tanacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c97bc9a-48f5-46f7-83c9-b6c652400758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6d47b8-5e28-411a-81d8-cba5deb1ff15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210427_mnb_alapkamat_monetaris_tanacs","timestamp":"2021. április. 27. 14:14","title":"Nem nyúltak Matolcsyék a rekordalacsony alapkamathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]