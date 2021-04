Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"27f7b7de-d4a8-42ae-abce-f885a27d043a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A miniszterelnök a szombati terasznyitás alkalmából osztott meg egy képet, amely most már facebookos keretként is használható.","shortLead":"A miniszterelnök a szombati terasznyitás alkalmából osztott meg egy képet, amely most már facebookos keretként is...","id":"20210426_orban_viktor_sor_terasz_facebook_keret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27f7b7de-d4a8-42ae-abce-f885a27d043a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0bf4301-0c24-476f-8e0f-d4f799f50dbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_orban_viktor_sor_terasz_facebook_keret","timestamp":"2021. április. 26. 14:03","title":"Szabad a sör – facebookos keret lett Orbán elhíresült bejelentkezéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7424e231-73f6-4d77-b97a-188403976bca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs szerint a lakosság széles köre betartotta a járványügyi intézkedéseket, a teraszokon kialakult tömegjelenetekről beküldött újságírói kérdések közül azonban egyet sem válaszoltak meg. ","shortLead":"Az operatív törzs szerint a lakosság széles köre betartotta a járványügyi intézkedéseket, a teraszokon kialakult...","id":"20210426_operativ_torzs_koronavirus_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7424e231-73f6-4d77-b97a-188403976bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80e9fe1-1bd0-440b-9b9f-cbdc301676a9","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_operativ_torzs_koronavirus_Magyarorszag","timestamp":"2021. április. 26. 13:07","title":"Müller Cecília nagyon örült, hogy az emberek felszabadultak voltak a teraszokon a hétvégén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b35d503-825c-4687-92e9-3a449e60cee0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annyira kellett a Microsoftnak a Discord nevű chatszolgáltatás, hogy a hírek szerint jóval többet kínált érte annak valós piaci értékénél. Némi gondolkozás után mégis kikosarazták a redmondiakat.","shortLead":"Annyira kellett a Microsoftnak a Discord nevű chatszolgáltatás, hogy a hírek szerint jóval többet kínált érte annak...","id":"20210426_discord_felvasarlasi_ajanlat_microsoft_visszautasitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b35d503-825c-4687-92e9-3a449e60cee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7405f71-f185-485c-8b70-08060378e6b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_discord_felvasarlasi_ajanlat_microsoft_visszautasitas","timestamp":"2021. április. 26. 15:03","title":"Hogyan mondjunk nemet 10 milliárd dollárra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be5bfd7-fa8e-4995-a5f2-6b1623724854","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Váratlanul lemondott a román egészségügyi miniszter, annak ellenére, hogy a vártnál jobban alakultak a járványkezelés statisztikái. Koalíciós válság ássa alá az oltási kedvet Romániában.","shortLead":"Váratlanul lemondott a román egészségügyi miniszter, annak ellenére, hogy a vártnál jobban alakultak a járványkezelés...","id":"202116__roman_jarvanykezeles__koalicios_viszaly__siker_menesztes__oltas_kozben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5be5bfd7-fa8e-4995-a5f2-6b1623724854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745a1dfa-605a-40a3-a5fd-e5910c80f0d6","keywords":null,"link":"/360/202116__roman_jarvanykezeles__koalicios_viszaly__siker_menesztes__oltas_kozben","timestamp":"2021. április. 25. 13:30","title":"Oltási kampány közben sem csitul a román koalíciós viszály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51134682-5f3e-4df8-a948-b421301d720f","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Kipróbáltuk a Xiaomi egyik legfrissebb felsőkategóriás okostelefonját, mely azok számára jelenthet jó választást, akik a szép képernyőt többre értékelik a zoomkameránál. ","shortLead":"Kipróbáltuk a Xiaomi egyik legfrissebb felsőkategóriás okostelefonját, mely azok számára jelenthet jó választást, akik...","id":"20210424_xiaomi_mi_11_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51134682-5f3e-4df8-a948-b421301d720f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b66d662-5b52-4fbf-a95e-575361939d9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_xiaomi_mi_11_teszt_velemeny","timestamp":"2021. április. 24. 18:00","title":"Teszten Xiaomi gyönyörű kijelzős mobilja, a Mi 11","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c23007a-b784-45f3-b6eb-5b2283756eac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kontrollálatlanul sodródó kocsiba a férfi a nyitott ablakon ugrott be, ezzel elintézte a vélhetően drogok hatása alatt álló sofőrt is.","shortLead":"A kontrollálatlanul sodródó kocsiba a férfi a nyitott ablakon ugrott be, ezzel elintézte a vélhetően drogok hatása...","id":"20210426_nindzsa_auto_rendor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c23007a-b784-45f3-b6eb-5b2283756eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06178455-8f47-4f20-baea-b736287ba79a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_nindzsa_auto_rendor","timestamp":"2021. április. 26. 15:01","title":"Nindzsaként állította meg az elszabadult autót - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc50b87-9d76-4e05-a669-8bb698d13626","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-gála alatt érkezett meg a Spielberg-féle klasszikus filmelőzetese. ","shortLead":"Az Oscar-gála alatt érkezett meg a Spielberg-féle klasszikus filmelőzetese. ","id":"20210426_Igy_kepzeli_el_Spielberg_az_uj_West_Side_Storyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dc50b87-9d76-4e05-a669-8bb698d13626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d217b8-a5d8-447e-bc8c-d8c43954a867","keywords":null,"link":"/kultura/20210426_Igy_kepzeli_el_Spielberg_az_uj_West_Side_Storyt","timestamp":"2021. április. 26. 03:49","title":"Így képzeli el Spielberg az új West Side Storyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405a9465-5d24-4168-a420-2fbf206ee155","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"80 éves a Köfém hengerműve és öntödéje Székesfehérváron, a hengermű szó szerint időutazás a szovjet korszakból az ezredfordulón túlig. Ugyan az autóiparon keresztül a járvány az alumíniumipart is megrángatta, sikerült alkalmazkodni az új körülményekhez.","shortLead":"80 éves a Köfém hengerműve és öntödéje Székesfehérváron, a hengermű szó szerint időutazás a szovjet korszakból...","id":"20210425_Meg_szovjet_gep_is_mukodik_a_80_eves_fehervari_hengermuben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=405a9465-5d24-4168-a420-2fbf206ee155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0e7e89-910d-48a4-ad51-24ef80b88a09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_Meg_szovjet_gep_is_mukodik_a_80_eves_fehervari_hengermuben","timestamp":"2021. április. 25. 14:00","title":"Még szovjet gép is működik a 80 éves fehérvári hengerműben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]