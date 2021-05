Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1e335362-77ac-4fc0-863e-7a87b0042222","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A németországi Saar-vidéki Egyetem mérnökei egy speciális webkamerát építettek, ami nemcsak úgy néz ki, mint egy emberi szem, de úgy is viselkedik, mintha igazi lenne.","shortLead":"A németországi Saar-vidéki Egyetem mérnökei egy speciális webkamerát építettek, ami nemcsak úgy néz ki, mint egy emberi...","id":"20210504_webkamera_emberi_szem_eyecam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e335362-77ac-4fc0-863e-7a87b0042222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c97214-60c1-4d7c-bdb0-8ceea2d23ecc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_webkamera_emberi_szem_eyecam","timestamp":"2021. május. 04. 12:03","title":"Ez a laptopra csíptethető kis kamera olyan, mint egy emberi szem – és úgy is viselkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad73568-701b-474f-9691-5fdc0a3ed693","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Véget ért a Juventus egyeduralma","shortLead":"Véget ért a Juventus egyeduralma","id":"20210502_Olasz_bajnok_az_Inter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ad73568-701b-474f-9691-5fdc0a3ed693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102b2d3a-1830-48e6-8e66-c20b901baea1","keywords":null,"link":"/sport/20210502_Olasz_bajnok_az_Inter","timestamp":"2021. május. 02. 17:11","title":"Olasz bajnok az Inter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c67df7-6923-4056-8766-0c65c3585471","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyszer csak orvosra volt szükség a Salt Lake Cityből Honoluluba tartó gépen.","shortLead":"Egyszer csak orvosra volt szükség a Salt Lake Cityből Honoluluba tartó gépen.","id":"20210504_29_hetes_terhesen_egy_repulogepen_szult_egy_amerikai_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01c67df7-6923-4056-8766-0c65c3585471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fadea6f9-e25e-4905-83b1-04f4759a9bbd","keywords":null,"link":"/elet/20210504_29_hetes_terhesen_egy_repulogepen_szult_egy_amerikai_no","timestamp":"2021. május. 04. 09:35","title":"29 hetes terhesen, egy repülőgépen szült egy amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddc60268-ed64-430d-9491-25f1b6221329","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2021 második negyedévében még inkább erőre kaphat a piac a CBRE szerint.","shortLead":"2021 második negyedévében még inkább erőre kaphat a piac a CBRE szerint.","id":"20210504_kulfoldi_befekteto_ingatlanpiac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddc60268-ed64-430d-9491-25f1b6221329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5c43be-56a3-44eb-b5f1-11b416071d90","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210504_kulfoldi_befekteto_ingatlanpiac","timestamp":"2021. május. 04. 08:37","title":"Csak hazai befeketetők kötöttek üzletet a magyar ingatlanpiacon idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump alatt 110 ezerről 15 ezerre csökkent a kvóta, ezt emelte a regnáló elnök 62 500-ra.","shortLead":"Donald Trump alatt 110 ezerről 15 ezerre csökkent a kvóta, ezt emelte a regnáló elnök 62 500-ra.","id":"20210504_Joe_Biden_megemelte_a_befogadhato_menekultek_letszamat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52962aaf-41fb-4733-aa4a-1afb317ca643","keywords":null,"link":"/vilag/20210504_Joe_Biden_megemelte_a_befogadhato_menekultek_letszamat","timestamp":"2021. május. 04. 05:17","title":"Joe Biden megemelte a befogadható menekültek létszámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e44d064-7a95-462c-a589-6ecec7a65036","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A járványvédekezési alapba megy az önkormányzatoktól elvett pénz a kiskereskedelmi különadóval együtt. A járványalapnak ezen kívül nem terveztek bevételt.","shortLead":"A járványvédekezési alapba megy az önkormányzatoktól elvett pénz a kiskereskedelmi különadóval együtt. A járványalapnak...","id":"20210504_koltsegvetes_onkormanyzatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e44d064-7a95-462c-a589-6ecec7a65036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c5311c-5d8f-4ee7-ab79-ee91e4b63ecc","keywords":null,"link":"/kkv/20210504_koltsegvetes_onkormanyzatok","timestamp":"2021. május. 04. 14:15","title":"A kormány 2022-ben sem adja vissza az önkormányzatoknak egyik legfontosabb bevételüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d59f9cb-5e80-44eb-85f5-f2f93338fd67","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Ki akarna szoftvert vásárolni egy 70 évestől? – vallja Kulcsár Tibor, a Kulcs-Soft alapítója, aki 25 év után adta át a stafétát Szabó Ervinnek, amikor magát már a fejlődés gátjának látta. Mi lett azóta az egy kisszobában indult egyszemélyes bt.-ből tőzsdén jegyzett, milliárdos árbevételű céggé változott Kulcs-Softból, és mivel foglalja le magát az alapító, hogy el tudjon szakadni tőle? Rendszerváltókból generációváltók 1. rész","shortLead":"Ki akarna szoftvert vásárolni egy 70 évestől? – vallja Kulcsár Tibor, a Kulcs-Soft alapítója, aki 25 év után adta át...","id":"20210503_kulcs_soft_generaciovaltas_cegportre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d59f9cb-5e80-44eb-85f5-f2f93338fd67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0661c34c-fea8-4eb3-907f-1f00a640d713","keywords":null,"link":"/kkv/20210503_kulcs_soft_generaciovaltas_cegportre","timestamp":"2021. május. 03. 12:10","title":"\"Egy egoista ember nem való vállalkozónak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593a1f7c-3eef-4628-9190-6c5c5334517c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben akár 23 fok is lehet.","shortLead":"Napközben akár 23 fok is lehet.","id":"20210504_Csak_nehany_felho_zavarja_meg_a_napsutest_kedden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=593a1f7c-3eef-4628-9190-6c5c5334517c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2d2046-6163-41c6-ac7a-629a7cc45e28","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_Csak_nehany_felho_zavarja_meg_a_napsutest_kedden","timestamp":"2021. május. 04. 06:14","title":"Csak néhány felhő zavarja meg a napsütést kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]