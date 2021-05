Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b065b3f2-62d8-431f-a4b1-a3e14f05aa76","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyolcvanegy éves volt. \r

","shortLead":"Nyolcvanegy éves volt. \r

","id":"20210517_szeremley_huba_borasz_elhunyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b065b3f2-62d8-431f-a4b1-a3e14f05aa76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3728ac3d-36a0-42d1-8504-e7c9748394f9","keywords":null,"link":"/kkv/20210517_szeremley_huba_borasz_elhunyt","timestamp":"2021. május. 17. 06:23","title":"Meghalt Szeremley Huba egykori borász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28dfac07-cf10-4dd8-81dc-b8eb63b5ac47","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Barna Sándor és családja igen aktív a balatoni város üzleti életében.","shortLead":"Barna Sándor és családja igen aktív a balatoni város üzleti életében.","id":"202119_plazs_terasz_siofoki_keszulodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28dfac07-cf10-4dd8-81dc-b8eb63b5ac47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a411c636-38ec-404f-a8bf-55f430375c19","keywords":null,"link":"/360/202119_plazs_terasz_siofoki_keszulodes","timestamp":"2021. május. 15. 11:10","title":"Étteremnyitásra készül Siófokon az óbudai Symbol volt tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff305dd-05d6-4b78-aea6-45da78eee142","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az ellenzékieket megölik, a melegeket megalázzák és terjed a többnejűség az Oroszországhoz tartozó Csecsenföldön. Ott, ahol az állítólag a keresztény értékrendet védő Vlagyimir Putyint istenítő muszlim hadúr, Ramzan Kadirov elnök terrorizál mindenkit.","shortLead":"Az ellenzékieket megölik, a melegeket megalázzák és terjed a többnejűség az Oroszországhoz tartozó Csecsenföldön. Ott...","id":"202119__kadirov_kalifatusa__putyin_szupersztar__kettos_merce__kaukazusi_kor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fff305dd-05d6-4b78-aea6-45da78eee142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb8cfe9-43c6-433c-b7fa-a87e026d728d","keywords":null,"link":"/360/202119__kadirov_kalifatusa__putyin_szupersztar__kettos_merce__kaukazusi_kor","timestamp":"2021. május. 16. 16:00","title":"Kalifátust épített fel Csecsenföldön Putyin hű helytartója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1807a062-6093-4134-96e4-cf8cbae9efee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több millió forintos a kár.","shortLead":"Több millió forintos a kár.","id":"20210516_Rendorsegi_nyomkovetovel_a_laban_tort_fel_autokat_egy_ferfi_elkaptak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1807a062-6093-4134-96e4-cf8cbae9efee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a6fd71-2100-438a-8b72-ae8c41867f16","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Rendorsegi_nyomkovetovel_a_laban_tort_fel_autokat_egy_ferfi_elkaptak","timestamp":"2021. május. 16. 20:44","title":"Rendőrségi nyomkövetővel a lábán tört fel autókat egy férfi, elkapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5813b0d4-8afe-4f68-b5bf-d14362fad149","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ideje felvenni a kesztyűt\" - mármint a kormánnyal, ezt üzente a Diákvárosból bejelentkezve Karácsony Gergely.","shortLead":"\"Ideje felvenni a kesztyűt\" - mármint a kormánnyal, ezt üzente a Diákvárosból bejelentkezve Karácsony Gergely.","id":"20210515_Karacsony_Budapesten_arrol_beszelt_hogy_a_kormannyal_nem_lehet_egyuttmukodni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5813b0d4-8afe-4f68-b5bf-d14362fad149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034292fa-1b16-40e6-b1a1-c81a6341f7e6","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Karacsony_Budapesten_arrol_beszelt_hogy_a_kormannyal_nem_lehet_egyuttmukodni","timestamp":"2021. május. 15. 15:50","title":"Karácsony Budapesten arról beszélt, hogy a kormánnyal nem lehet együttműködni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5bd05d-8e47-4713-9658-e1f67c04dc39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Imád tanulni. Most a mesterfokozat megszerzését fontolgatja. ","shortLead":"Imád tanulni. Most a mesterfokozat megszerzését fontolgatja. ","id":"20210516_Diploma_tanulas_oktatas_dednagymama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e5bd05d-8e47-4713-9658-e1f67c04dc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcaf81c9-dc2d-4483-9f23-23ac20c5aa0a","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Diploma_tanulas_oktatas_dednagymama","timestamp":"2021. május. 16. 13:23","title":"78 évesen szerzett diplomát egy amerikai dédnagymama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdf38fa-dbb1-4bf4-9860-a3a8c3bbc11d","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Vannak olyan vendéglősök, akik bár megtehetnék, de a belső helyiségeiket máig nem nyitották meg. A fővárosban hosszú távon azok maradhatnak talpon, akik szeptemberig nem zárnak be. ","shortLead":"Vannak olyan vendéglősök, akik bár megtehetnék, de a belső helyiségeiket máig nem nyitották meg. A fővárosban hosszú...","id":"20210515_vendeglatohelyek_nyitasa_terasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcdf38fa-dbb1-4bf4-9860-a3a8c3bbc11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b09010a-ad8a-4d56-8556-72548a157918","keywords":null,"link":"/kkv/20210515_vendeglatohelyek_nyitasa_terasz","timestamp":"2021. május. 15. 14:00","title":"\"Az a vendéglős, aki szeptemberig talpon marad, túlélheti a válságot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a85c551b-7903-4837-b765-4eb9906ff6e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A modell kisfilmjét bárki megveheti úgynevezett nem helyettesíthető tokenért, azaz NFT-ért.","shortLead":"A modell kisfilmjét bárki megveheti úgynevezett nem helyettesíthető tokenért, azaz NFT-ért.","id":"20210516_Cara_Delevingne_a_vaginajarol_keszitett_kulonleges_videot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a85c551b-7903-4837-b765-4eb9906ff6e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b7243d-2351-4ab0-bf4f-21f0a1d53cd7","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Cara_Delevingne_a_vaginajarol_keszitett_kulonleges_videot","timestamp":"2021. május. 16. 10:18","title":"Cara Delevingne a vaginájáról készített különleges videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]