Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"90d04707-2d5f-4206-ab7d-2c58ded0d821","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Bongo nevű játék hazai influenszereken keresztül is hirdette szolgáltatását.","shortLead":"A Bongo nevű játék hazai influenszereken keresztül is hirdette szolgáltatását.","id":"20210526_350_millio_forintos_birsag_bongo_sms","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90d04707-2d5f-4206-ab7d-2c58ded0d821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f09f3833-2359-4f1c-8435-2041c0dc6a1d","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_350_millio_forintos_birsag_bongo_sms","timestamp":"2021. május. 26. 11:45","title":"Több százmilliós bírságot szabtak ki egy gyerekeket célzó, emelt díjas SMS-szolgáltatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint csak a véletlenen múlt, hogy a nő nem halt meg.","shortLead":"Az ügyészség szerint csak a véletlenen múlt, hogy a nő nem halt meg.","id":"20210525_Vademeles_keseles_elettars","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5522569-45ad-4367-8fbf-3ca2c2a8fc7d","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_Vademeles_keseles_elettars","timestamp":"2021. május. 25. 09:51","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki a gyermekük szeme láttára késelte meg volt élettársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A vártnál nagyobbak az inflációs kockázatok, a jegybank Monetáris Tanácsa a júniusi előrejelzést még megvárja, de „proaktívan” kész a szigorításra, vagyis a kamatemelésre.","shortLead":"A vártnál nagyobbak az inflációs kockázatok, a jegybank Monetáris Tanácsa a júniusi előrejelzést még megvárja, de...","id":"20210525_mnb_monetaris_tanacs_kamatdontes_kozlemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03458939-e119-4d02-977e-a3104e511440","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_mnb_monetaris_tanacs_kamatdontes_kozlemeny","timestamp":"2021. május. 25. 16:10","title":"A jegybank bejelentette: kész felvenni a harcot az infláció ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe07137-9c27-4e58-a20a-caf03f913987","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Életének 82. évében elhunyt Max Mosley, egykori brit autóversenyző, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) korábbi elnöke.","shortLead":"Életének 82. évében elhunyt Max Mosley, egykori brit autóversenyző, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) korábbi...","id":"20210524_Meghalt_Max_Mosley_a_FIA_egykori_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfe07137-9c27-4e58-a20a-caf03f913987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d8e8f31-0855-4477-9db2-c34fac5fda41","keywords":null,"link":"/sport/20210524_Meghalt_Max_Mosley_a_FIA_egykori_elnoke","timestamp":"2021. május. 24. 20:16","title":"Meghalt Max Mosley, a FIA egykori elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c0d410-8b2d-4235-99e7-f23791383a75","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó ezúttal semmit sem finomkodott el, a merész vonalvezetés mellé minőségi utasteret és modern technikát csomagolt. De vajon milyen a gyakorlatban az elsőtől az utolsó csavarig teljesen új Hyundai Tucson?","shortLead":"A dél-koreai gyártó ezúttal semmit sem finomkodott el, a merész vonalvezetés mellé minőségi utasteret és modern...","id":"20210525_berugja_az_ajtot_teszten_az_uj_hibrid_hyundai_tucson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1c0d410-8b2d-4235-99e7-f23791383a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c2b3cd-db8a-4122-af39-62b8dc7a0e72","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_berugja_az_ajtot_teszten_az_uj_hibrid_hyundai_tucson","timestamp":"2021. május. 25. 06:41","title":"Berúgja az ajtót: teszten az új hibrid Hyundai Tucson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac75219-a289-4b10-8991-a9f343cc1c6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Moderna több mint 3700 tizenévesen tesztelte a koronavírus elleni védőoltását, és a vállalat közlése szerint 100 százalékos a hatékonysága.","shortLead":"A Moderna több mint 3700 tizenévesen tesztelte a koronavírus elleni védőoltását, és a vállalat közlése szerint 100...","id":"20210525_koronavirus_vedooltas_vakcina_moderna_covid_19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dac75219-a289-4b10-8991-a9f343cc1c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f185b2a0-da3a-4633-a73b-60c859199201","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_koronavirus_vedooltas_vakcina_moderna_covid_19","timestamp":"2021. május. 25. 15:25","title":"A Moderna szerint 100 százalékos védettséget nyújt a kamaszoknak a koronavírus elleni vakcinájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a343112-03d9-4c33-bea9-4063f2dc2a1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A privát mobilhálózatokon a megrendelők egyedi, helyi igényei alapján kiépített hálózat a nyilvános mobil hálózatoknál még megbízhatóbb, és magasabb minőségű szolgáltatások biztosíthatók. A megoldást hazánkban elsőként bevezető Magyar Telekom szerint az ilyen hálózatok megjelenése jelentősen felgyorsíthatja az ipar 4.0 megoldások terjedését, de irodai és egyetemi campusok is hasznosítani tudják.","shortLead":"A privát mobilhálózatokon a megrendelők egyedi, helyi igényei alapján kiépített hálózat a nyilvános mobil hálózatoknál...","id":"20210526_privat_mobilhalozat_campus_network_telekom_tsystems","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a343112-03d9-4c33-bea9-4063f2dc2a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf08468-4514-47c0-a98c-b46a30f5d2fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_privat_mobilhalozat_campus_network_telekom_tsystems","timestamp":"2021. május. 26. 12:03","title":"Magyarországon először nem nyilvános mobilhálózatot kínál ügyfeleinek a Magyar Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f2ac3ab-4283-4003-b57b-fbe5e000d94d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Motoros futár hozta a szerkesztőségbe a trailert tartalmazó pendrive-ot.","shortLead":"Motoros futár hozta a szerkesztőségbe a trailert tartalmazó pendrive-ot.","id":"20210526_Elkxrtuk_elozetes_Megafilm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f2ac3ab-4283-4003-b57b-fbe5e000d94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930ae3ab-d1f0-45df-a0f3-314b7e4369fb","keywords":null,"link":"/kultura/20210526_Elkxrtuk_elozetes_Megafilm","timestamp":"2021. május. 26. 11:18","title":"Kijött az őszödi beszédről szóló Elkxrtuk előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]