Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bd52916b-45c6-4cc2-abfe-da25fe83d605","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár abszolút hatalommal bírt és egypártrendszert épített, sokan szerették, mert iskolákat és kórházakat építtetett.","shortLead":"Bár abszolút hatalommal bírt és egypártrendszert épített, sokan szerették, mert iskolákat és kórházakat építtetett.","id":"20210617_Meghalt_Kenneth_Kaunda_Zambia_alapito_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd52916b-45c6-4cc2-abfe-da25fe83d605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc6d265-7299-4726-ac19-a8055d739629","keywords":null,"link":"/vilag/20210617_Meghalt_Kenneth_Kaunda_Zambia_alapito_elnoke","timestamp":"2021. június. 17. 21:16","title":"Meghalt Kenneth Kaunda, Zambia alapító elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b8384b-d476-4bc2-932d-7daab605b1b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Schmidt Mária-féle közalapítvány bízta meg 1,9 milliárd forintért a vállalkozókat a kiállítás megalkotásával a Puskás Arénában.","shortLead":"A Schmidt Mária-féle közalapítvány bízta meg 1,9 milliárd forintért a vállalkozókat a kiállítás megalkotásával a Puskás...","id":"20210618_Kozel_2_milliardbol_csinalnak_installciokat_a_Puskaskiallitasra_aminek_mar_tavaly_el_kellett_volna_keszulnie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8b8384b-d476-4bc2-932d-7daab605b1b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4970d1a2-369b-44d4-b95f-98f0c1d864ab","keywords":null,"link":"/kultura/20210618_Kozel_2_milliardbol_csinalnak_installciokat_a_Puskaskiallitasra_aminek_mar_tavaly_el_kellett_volna_keszulnie","timestamp":"2021. június. 18. 13:10","title":"Közel 2 milliárdból csinálnak installációkat a Puskás-kiállításra, aminek már tavaly el kellett volna készülnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06d1446-b352-437b-b2e6-8dcb0b5fd966","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy teherautó akart átkelni rossz helyen, és egy elektromos roller is elütött egy kerékpározó nőt.","shortLead":"Egy teherautó akart átkelni rossz helyen, és egy elektromos roller is elütött egy kerékpározó nőt.","id":"20210617_reszegek_junius","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b06d1446-b352-437b-b2e6-8dcb0b5fd966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"339659bd-dc2e-44f5-96e2-235917bb3a95","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_reszegek_junius","timestamp":"2021. június. 17. 18:58","title":"Június 16-án délután két rendőrségi hírt is összehoztak részegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8814a58c-41d2-479d-9af6-28e8f65fa070","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szegedi Napfényfürdőben alaposan átrendezték az árrendszert, a helyieknek járó kedvezményeket is a felére csökkentették, a nyugdíjas bérletet megszüntették. A nyugdíjasok már tüntetnének is.","shortLead":"A szegedi Napfényfürdőben alaposan átrendezték az árrendszert, a helyieknek járó kedvezményeket is a felére...","id":"20210617_hunguest_szeged_napfenyfurdo_nyugdijasok_meszaros_lorinc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8814a58c-41d2-479d-9af6-28e8f65fa070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e228ca1c-49e0-4a7d-8d2d-5d79c193f8be","keywords":null,"link":"/kkv/20210617_hunguest_szeged_napfenyfurdo_nyugdijasok_meszaros_lorinc","timestamp":"2021. június. 17. 14:55","title":"Nekimentek Mészáros Lőrinc szegedi fürdőjének a nyugdíjasok, mert tízszeresét fizethetik az éves belépésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df7e24e2-4260-4753-8f5a-410dfb921248","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Dorosz Dávid és Tordai Bence szerint a kormány az autópályákat is el akarja lopni. Rogán Antal reggel azonban azt mondta, tanultak a korábbi hibáikból. ","shortLead":"Dorosz Dávid és Tordai Bence szerint a kormány az autópályákat is el akarja lopni. Rogán Antal reggel azonban azt...","id":"20210618_tordai_bence_dorosz_david_parbeszed_autopalya_koncesszio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df7e24e2-4260-4753-8f5a-410dfb921248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e430b8ef-820b-496a-aebe-914dbb0e7235","keywords":null,"link":"/cegauto/20210618_tordai_bence_dorosz_david_parbeszed_autopalya_koncesszio","timestamp":"2021. június. 18. 15:47","title":"Autópálya-molinókkal tiltakozott a koncessziós tervek ellen a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"251ada3c-1d6b-41b2-91ab-5a1e827a481c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A narancs ellen buzdít a DK elnöke.","shortLead":"A narancs ellen buzdít a DK elnöke.","id":"20210618_gyurcsany_narancsle_cristiano_ronaldo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=251ada3c-1d6b-41b2-91ab-5a1e827a481c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c4f05b-760a-45ab-85d2-83da1d2d3847","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_gyurcsany_narancsle_cristiano_ronaldo","timestamp":"2021. június. 18. 08:38","title":"Gyurcsány narancslével játszotta el Cristiano Ronaldo akcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47bc0c06-ec3f-4b79-9823-d36ee560d111","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hírcsatorna nem helyettesíthető tokenekként értékesíti archívumának tartalmát.","shortLead":"A hírcsatorna nem helyettesíthető tokenekként értékesíti archívumának tartalmát.","id":"20210617_Most_barki_megveheti_a_CNN_tortenelmi_tudositasait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47bc0c06-ec3f-4b79-9823-d36ee560d111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be1cf2c-0a96-4d31-b786-89e121a4b4f5","keywords":null,"link":"/elet/20210617_Most_barki_megveheti_a_CNN_tortenelmi_tudositasait","timestamp":"2021. június. 17. 14:36","title":"Most bárki megveheti a CNN történelmi tudósításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2241c248-077c-4968-a06a-93d5e431b4a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kiló banánért állítólag már több mint 13 ezer forintnyi összeget kérnek el az országban.","shortLead":"Egy kiló banánért állítólag már több mint 13 ezer forintnyi összeget kérnek el az országban.","id":"20210617_eszakkorea_kim_dzsong_un_ehinseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2241c248-077c-4968-a06a-93d5e431b4a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209d0107-91cf-4660-b01f-8b759a1417ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210617_eszakkorea_kim_dzsong_un_ehinseg","timestamp":"2021. június. 17. 13:55","title":"Éhínség fenyegetheti Észak-Koreát, már Kim Dzsong Un is elismerte, hogy gond van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]