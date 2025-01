Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden enyhébb idő várható, nem lesz szél, még a nap is kisüt. Csakhogy este elkezdődik a lehűlés.","shortLead":"Kedden enyhébb idő várható, nem lesz szél, még a nap is kisüt. Csakhogy este elkezdődik a lehűlés.","id":"20250114_Ma-meg-orulhetunk-a-napsutesnek-de-ejjel-beut-a-ho","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271.jpg","index":0,"item":"582a1d35-952c-4a75-bec3-e93aa6171c3c","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_Ma-meg-orulhetunk-a-napsutesnek-de-ejjel-beut-a-ho","timestamp":"2025. január. 14. 07:40","title":"Ma még örülhetünk a napsütésnek, de éjjel beüt a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46abb878-9290-497f-b905-6fd0c8af35a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politológus szerint a kormánypárt győzelme a tolnai választókörzetben nem hozott meglepetést.","shortLead":"A politológus szerint a kormánypárt győzelme a tolnai választókörzetben nem hozott meglepetést.","id":"20250113_Torok-Gabor-dombovar-valasztasok-orszagos-politika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46abb878-9290-497f-b905-6fd0c8af35a6.jpg","index":0,"item":"933fc97e-fc13-486e-9259-d6eda534342c","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_Torok-Gabor-dombovar-valasztasok-orszagos-politika","timestamp":"2025. január. 13. 06:11","title":"Török Gábor: Nem érdemes a Fidesz dombóvári sikeréből az országos politikára vonatkozó következtetéseket kiolvasni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ff9b8-d928-442d-9e8a-d93e03190dd4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A két ország számára súlyos következményekkel járhat, hogy lelassult a német anyacégek termelése, mivel mind Magyarország, mind Szlovákia erősen függ attól, miként alakulnak a dolgok a német gazdaságban. A BMW máris bejelentette, hogy a tervezett debreceni üzemben nem három, hanem csupán két modell gyártanak majd, ami azt jelenti, hogy évente nem 150 ezer, hanem csupán 80-90 ezer jármű kerül le a szalagról.","shortLead":"A két ország számára súlyos következményekkel járhat, hogy lelassult a német anyacégek termelése, mivel mind...","id":"20250113_Le-Figaro-Magyarorszag-Szlovakia-nemet-autoipar-valsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/880ff9b8-d928-442d-9e8a-d93e03190dd4.jpg","index":0,"item":"d9299469-e5dc-419b-b8e2-fe071af1f101","keywords":null,"link":"/360/20250113_Le-Figaro-Magyarorszag-Szlovakia-nemet-autoipar-valsag","timestamp":"2025. január. 13. 06:50","title":"Le Figaro-elemzés: Utolérheti Magyarországot és Szlovákiát a német autóipari válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b634daf4-ad23-4842-af9c-f5000221346c","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"Amerikai típusú közvélemény alakul ki ezekben a hónapokban Magyarországon, legfontosabb jellemzője, hogy mindenható. Csizmadia Ervin publicisztikája.","shortLead":"Amerikai típusú közvélemény alakul ki ezekben a hónapokban Magyarországon, legfontosabb jellemzője, hogy mindenható...","id":"20250113_csizmadia-ervin-a-kozvelemeny-es-a-politikai-maglya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b634daf4-ad23-4842-af9c-f5000221346c.jpg","index":0,"item":"447aa1a6-243b-4e95-b58c-3641fceec609","keywords":null,"link":"/360/20250113_csizmadia-ervin-a-kozvelemeny-es-a-politikai-maglya","timestamp":"2025. január. 13. 09:00","title":"Csizmadia Ervin: A közvélemény és a politikai máglya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök nyelvi leleménye Indiában sem kopott meg: előrehozott választást emleget, holott ez csupán időközi volt. ","shortLead":"A miniszterelnök nyelvi leleménye Indiában sem kopott meg: előrehozott választást emleget, holott ez csupán időközi...","id":"20250113_india-orban-viktor-csibi-krisztina-tolna-gratulacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c.jpg","index":0,"item":"0be7c7ff-ac8e-46d1-a987-514fc93b9927","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_india-orban-viktor-csibi-krisztina-tolna-gratulacio","timestamp":"2025. január. 13. 10:56","title":"Indiából gratulált Orbán Viktor a tolnai választást behúzó fideszesnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048e9750-0fca-4607-a159-c9dd6650a902","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukránok tudnak segíteni az amerikaiaknak az életmentésben – jelentette ki.","shortLead":"Az ukránok tudnak segíteni az amerikaiaknak az életmentésben – jelentette ki.","id":"20250113_Zelenszkij-los-angeles-tuz-tuzoltok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/048e9750-0fca-4607-a159-c9dd6650a902.jpg","index":0,"item":"23374d00-f85d-4e77-8559-48c4c00be2d7","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_Zelenszkij-los-angeles-tuz-tuzoltok","timestamp":"2025. január. 13. 09:53","title":"Zelenszkij felajánlotta, hogy tűzoltókat küld Los Angelesbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3dd486-69aa-4b47-963c-db514d79ac0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Évről évre javul a diákok fittségi szintje, de még mindig rosszabbak az adatok, mint a koronavírus előtt. ","shortLead":"Évről évre javul a diákok fittségi szintje, de még mindig rosszabbak az adatok, mint a koronavírus előtt. ","id":"20250113_MDSZ-diakok-sport-fittsegi-szint-tanev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d3dd486-69aa-4b47-963c-db514d79ac0e.jpg","index":0,"item":"91ffced0-4de7-4ff8-8abc-0594074f92f5","keywords":null,"link":"/elet/20250113_MDSZ-diakok-sport-fittsegi-szint-tanev","timestamp":"2025. január. 13. 15:21","title":"A magyar diákok negyede túlsúlyos vagy elhízott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d8be54-d711-40ba-a61b-ce8e8e9a552c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A miniszter az évek alatt ötször annyit keresett a társaságon keresztül, mint annak tulajdonosa. Az pedig nem tűnik valószínűnek, hogy a propagandaminisztert az amerikai feketelistára kerülés elvágná a találmányhasznosítási díjaktól.","shortLead":"A miniszter az évek alatt ötször annyit keresett a társaságon keresztül, mint annak tulajdonosa. Az pedig nem tűnik...","id":"20250113_13-milliardot-hozott-mar-Rogannak-a-hirhedt-talalmanya-pedig-nem-is-tulajdonos-az-azt-hasznosito-cegben-Mobilsign","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4d8be54-d711-40ba-a61b-ce8e8e9a552c.jpg","index":0,"item":"f31544a6-9a39-47b5-b4b9-37c13f4f9006","keywords":null,"link":"/kkv/20250113_13-milliardot-hozott-mar-Rogannak-a-hirhedt-talalmanya-pedig-nem-is-tulajdonos-az-azt-hasznosito-cegben-Mobilsign","timestamp":"2025. január. 13. 07:52","title":"1,3 milliárdot hozott már Rogánnak a hírhedt találmánya, pedig nem is tulajdonos az azt hasznosító cégben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]