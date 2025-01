Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"89b8e486-0910-4d72-8294-fd4267ca94a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egykori first lady már Jimmy Carter temetésére sem kísérte el Barack Obamát.","shortLead":"Az egykori first lady már Jimmy Carter temetésére sem kísérte el Barack Obamát.","id":"20250115_Michelle-Obama-nem-vesz-reszt-Donald-Trump-elnoki-beiktatasan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89b8e486-0910-4d72-8294-fd4267ca94a0.jpg","index":0,"item":"1b4843b9-b3ac-4752-994b-12e4de285513","keywords":null,"link":"/elet/20250115_Michelle-Obama-nem-vesz-reszt-Donald-Trump-elnoki-beiktatasan","timestamp":"2025. január. 15. 09:11","title":"Bár férje ott lesz, Michelle Obama nem vesz részt Donald Trump elnöki beiktatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3667d1fc-2a69-41c1-8ee9-2a71272306d7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az orosz óriásvállalat a magas bérköltségekre hivatkozik egy kiszivárgott levélben.","shortLead":"Az orosz óriásvállalat a magas bérköltségekre hivatkozik egy kiszivárgott levélben.","id":"20250113_oroszorszag-gazprom-tomeges-elbocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3667d1fc-2a69-41c1-8ee9-2a71272306d7.jpg","index":0,"item":"d44854bf-dd15-446d-84d5-493a304b404c","keywords":null,"link":"/kkv/20250113_oroszorszag-gazprom-tomeges-elbocsatas","timestamp":"2025. január. 13. 15:41","title":"1600 embert bocsátana el a cégvezetésből a Gazprom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca58ab5-fbf5-425f-8ab0-4e33e80caf4d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egyik legelterjedtebb babona a fekete macskához kötődik. Ha egy ilyen állat átszalad valaki előtt, az a hiedelem szerint balszerencsét jelent. Bár sokan tudják, hogy ez csak buta elképzelés, valami mégis ott motoszkál a tudatalattijukban, és inkább elkerülik az állatot.","shortLead":"Az egyik legelterjedtebb babona a fekete macskához kötődik. Ha egy ilyen állat átszalad valaki előtt, az a hiedelem...","id":"20250113_hvg-fekete-macska-babonak-allatok-szine-biologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eca58ab5-fbf5-425f-8ab0-4e33e80caf4d.jpg","index":0,"item":"af8a74ad-3b44-4f34-97d5-56d186dd9c49","keywords":null,"link":"/360/20250113_hvg-fekete-macska-babonak-allatok-szine-biologia","timestamp":"2025. január. 13. 17:30","title":"Idétlen dolog az embertől, hogy színe alapján tart veszélyesnek egy állatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4bb10d-3326-4a70-a118-3bde92235620","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az Air France szerint a szexuális bűncselekmények 97,93 százalékát férfiak követik el, ezért nem ülhetnek egyedül utazó kiskorúak mellé.","shortLead":"Az Air France szerint a szexuális bűncselekmények 97,93 százalékát férfiak követik el, ezért nem ülhetnek egyedül utazó...","id":"20250114_norveg-birosag-Air-France-gyerekek-diszkriminacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d4bb10d-3326-4a70-a118-3bde92235620.jpg","index":0,"item":"1ff0fe29-96b6-4c0e-b0dc-454c30ee70aa","keywords":null,"link":"/kkv/20250114_norveg-birosag-Air-France-gyerekek-diszkriminacio","timestamp":"2025. január. 14. 16:53","title":"Diszkrimináció miatt elmarasztaltak egy légitársaságot, mert elültettek egy férfi utast a gépen utazó gyerekek mellől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388e6ab0-2daa-478c-a2c2-21a1d967ea3a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A legújabb elektromos agymotor elképesztően erős és egész könnyű.","shortLead":"A legújabb elektromos agymotor elképesztően erős és egész könnyű.","id":"20250115_orult-teljesitmeny-857-loero-kerekenkent-donut-lab","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/388e6ab0-2daa-478c-a2c2-21a1d967ea3a.jpg","index":0,"item":"d59f7d09-1742-42e1-bba7-1e347dcba804","keywords":null,"link":"/cegauto/20250115_orult-teljesitmeny-857-loero-kerekenkent-donut-lab","timestamp":"2025. január. 15. 07:59","title":"Őrült teljesítmény: 857 lóerő kerekenként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f5a23b-30bd-4f4c-b60d-998a9f18830d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva.","shortLead":"Nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva.","id":"20250114_egyesult-allamok-oroszorszag-kina-szoftver-hardver-tilalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1f5a23b-30bd-4f4c-b60d-998a9f18830d.jpg","index":0,"item":"e93a208e-ac2e-4d99-893e-78eaf99ba53d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_egyesult-allamok-oroszorszag-kina-szoftver-hardver-tilalom","timestamp":"2025. január. 14. 20:27","title":"Az USA megtiltja az orosz és kínai technikák beépítését a járművekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"595c8d61-684c-4bc0-85bb-e48d9d1caaa3","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"360","description":"A leköszönő amerikai elnök vélhetően utoljára írta alá országa védelmi költségvetését tavaly decemberben. Ebben három olyan tétel is van, amely kecskeméti hadászati fejlesztésekre vonatkozik. Más kérdés, hogy ebből mikorra lehet valóban valami – várhatóan nem a közeljövőben, hiszen az Egyesült Államoknak van ennél fontosabb dolga is.","shortLead":"A leköszönő amerikai elnök vélhetően utoljára írta alá országa védelmi költségvetését tavaly decemberben. Ebben három...","id":"20250114_joe-biden-kecskemet-hadaszati-fejlesztes-ndaa-felujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/595c8d61-684c-4bc0-85bb-e48d9d1caaa3.jpg","index":0,"item":"d6f456df-08d4-4722-bf3d-d719d3f034d1","keywords":null,"link":"/360/20250114_joe-biden-kecskemet-hadaszati-fejlesztes-ndaa-felujitas","timestamp":"2025. január. 14. 06:30","title":"Joe Biden búcsúajándéka Kecskemétnek: amerikai pénzből jöhet hadászati fejlesztés, de atomtöltetet aligha hoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31774e6a-09a3-4126-941c-179586c5eeb4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók a kolerabaktérium zebrahalakra gyakorolt hatását vizsgálva arra jutottak, hogy az immunrendszer és az idegrendszer együtt dolgozik azon, hogy a bélrendszer egészségét visszaállítsa.","shortLead":"Amerikai kutatók a kolerabaktérium zebrahalakra gyakorolt hatását vizsgálva arra jutottak, hogy az immunrendszer és...","id":"20250113_etkezes-gyomorfajdalom-fertozes-bakterium-hasmenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31774e6a-09a3-4126-941c-179586c5eeb4.jpg","index":0,"item":"9e3f1648-77ce-404d-806a-f7b3933bca0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_etkezes-gyomorfajdalom-fertozes-bakterium-hasmenes","timestamp":"2025. január. 13. 20:03","title":"Rosszat evett, és görcsöl a hasa? Valójában ez egy nagyon jó dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]