[{"available":true,"c_guid":"0fcd6e92-8315-4999-a368-e03c984d56df","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármester a dunai uszodák ötletét is támogatja.","shortLead":"A főpolgármester a dunai uszodák ötletét is támogatja.","id":"20250114_budapest-dunai-szabadstrand-karacsony-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fcd6e92-8315-4999-a368-e03c984d56df.jpg","index":0,"item":"cfef4b97-5e64-41e3-ad6a-4a675d1e3f92","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_budapest-dunai-szabadstrand-karacsony-gergely","timestamp":"2025. január. 14. 19:09","title":"Dunai szabadstrandot nyitna Budapesten Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee","c_author":"HVG","category":"360","description":"Üzletpolitikájuk olyan, hogy ne kelljen külső tőkére támaszkodniuk. Szerzőiknek a legmagasabb jogdíjakat ígérik.","shortLead":"Üzletpolitikájuk olyan, hogy ne kelljen külső tőkére támaszkodniuk. Szerzőiknek a legmagasabb jogdíjakat ígérik.","id":"20250116_Empyreum-Kiado-Megveto-Kiado-Puzser-Robert-Frank-Robin-Zarand-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee.jpg","index":0,"item":"595d8e79-5280-476a-9036-9f3e635cb4f0","keywords":null,"link":"/360/20250116_Empyreum-Kiado-Megveto-Kiado-Puzser-Robert-Frank-Robin-Zarand-Peter","timestamp":"2025. január. 16. 06:15","title":"Empyreum és Megvető: egyszerre két kiadóval lép ki a könyv-, illetve a társasjátékpiacra Puzsér Róbert és üzlettársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9113c474-0510-4b89-a640-fd023eeeaf24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gazdasági és katonai reform támogatásáról is rendelkezik a paktum. ","shortLead":"A gazdasági és katonai reform támogatásáról is rendelkezik a paktum. ","id":"20250115_Strategiai-egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-Ormenyorszag-es-az-Egyesult-Allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9113c474-0510-4b89-a640-fd023eeeaf24.jpg","index":0,"item":"97458f26-dea4-461c-958c-a1ba916fd975","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_Strategiai-egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-Ormenyorszag-es-az-Egyesult-Allamok","timestamp":"2025. január. 15. 06:39","title":"Stratégiai együttműködési megállapodást kötött Örményország és az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4eba251-bb2b-444a-a4f2-668c03ee0f26","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A korábbi szerb építésiminiszter-helyettes szerint a vállalat a biztonsági előírásokat sem mindig tartotta be.","shortLead":"A korábbi szerb építésiminiszter-helyettes szerint a vállalat a biztonsági előírásokat sem mindig tartotta be.","id":"20250114_budapest-belgrad-vasutvonal-kinai-kivitelezo-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4eba251-bb2b-444a-a4f2-668c03ee0f26.jpg","index":0,"item":"ae1e5ec9-ee88-4248-9e17-c35047996efe","keywords":null,"link":"/kkv/20250114_budapest-belgrad-vasutvonal-kinai-kivitelezo-figyelmeztetes","timestamp":"2025. január. 14. 15:24","title":"Lassúsága és szakszerűtlensége miatt többször is figyelmeztették Szerbiában a Budapest–Belgrád-vasútvonal kínai kivitelezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2ca9ac-6ef5-4547-b962-6b36e20afc24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csaknem egy éve aláírták azt a megállapodást, amely lehetővé teszi kínai rendőrök magyarországi jelenlétét, utcai járőrözését, de december 19-ig még egy rendfenntartó sem érkezett Kínából – árulta el a rendőrség a HVG kérdésére. ","shortLead":"Már csaknem egy éve aláírták azt a megállapodást, amely lehetővé teszi kínai rendőrök magyarországi jelenlétét, utcai...","id":"20250114_ORFK-December-kozepeig-nem-jarorozott-kinai-rendor-Magyarorszagon-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c2ca9ac-6ef5-4547-b962-6b36e20afc24.jpg","index":0,"item":"d98da05d-cdeb-4558-bedd-2e2b9addfe99","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_ORFK-December-kozepeig-nem-jarorozott-kinai-rendor-Magyarorszagon-ebx","timestamp":"2025. január. 14. 16:00","title":"Eltelt majdnem egy év, és egyetlen kínai rendőr sem járőrözött még Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f728f2-073d-4189-a15b-e0d0adf7880a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter „mélységes megütközéssel” fogadta a hírt, hogy az Országos Bírói Tanács – megváltoztatva korábbi jóváhagyását – érvénytelenítette a kormánnyal kötött négyoldalú megállapodást, amely a bírói fizetésemelést szervezeti reformhoz kötötte. A felmondás ellenére ezt a kormány hatályosnak tekinti – jelezte Tuzson Bence.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter „mélységes megütközéssel” fogadta a hírt, hogy az Országos Bírói Tanács – megváltoztatva...","id":"20250115_OBT-felmondta-a-kormannyal-kotott-megallapodast-tuzson-bence-miniszter-reakcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6f728f2-073d-4189-a15b-e0d0adf7880a.jpg","index":0,"item":"5ebba4fc-22ad-43c5-8879-cdb24b62bbc9","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_OBT-felmondta-a-kormannyal-kotott-megallapodast-tuzson-bence-miniszter-reakcio-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 15:16","title":"Hiába mondta fel az OBT a kormánnyal kötött megállapodást, a miniszter szerint az így is érvényes, a testület pedig hiteltelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"914d3bee-da24-42cc-9a79-ee68d93890fe","c_author":"HVG","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250114_hvg-molly-nilsson-un-american-activities-zene-lemez-album","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/914d3bee-da24-42cc-9a79-ee68d93890fe.jpg","index":0,"item":"58275f44-17f3-4510-84db-8d47cb0a1ce6","keywords":null,"link":"/360/20250114_hvg-molly-nilsson-un-american-activities-zene-lemez-album","timestamp":"2025. január. 14. 18:30","title":"Az elnyomás, az üldöztetés és az ellenállás adja Molly Nilsson új lemezének központi témáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a65054-6034-475c-af1b-88c66aa9bb4e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az nem derül ki, hogy mire alapozva nyilvánította elfogultnak a korábban eljáró bírót a Fővárosi Törvényszék.","shortLead":"Az nem derül ki, hogy mire alapozva nyilvánította elfogultnak a korábban eljáró bírót a Fővárosi Törvényszék.","id":"20250115_hableany-per-megismetelt-elsofok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5a65054-6034-475c-af1b-88c66aa9bb4e.jpg","index":0,"item":"69241b2d-af81-4eff-a4c1-d3f7579e65e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_hableany-per-megismetelt-elsofok","timestamp":"2025. január. 15. 15:45","title":"Elfogult volt a bíró, ezért visszaküldték első fokra a Hableány-katasztrófa ügyében zajló büntetőpert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]