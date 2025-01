Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"65b23f6c-3a4d-4e27-a590-7e987231ae9f","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"A jövő kérdése ősidők óra foglalkoztatja az emberiséget. Mindig kíváncsiak voltunk, vajon mit hoz a holnap, hogyan élhetjük túl a ránk váró kihívásokat, hogyan kerülhetjük el a ránk leselkedő veszélyeket. Legújabb podcastunkban azt járjuk körbe meghívott szakértőinkkel, hogy miért lényeges kérdés az ma egy vállalat életében, hogy az eddig is alkalmazott, fontos összetevők mellett a tudomány fókuszát is használja saját jövőjének tervezésében.","shortLead":"A jövő kérdése ősidők óra foglalkoztatja az emberiséget. Mindig kíváncsiak voltunk, vajon mit hoz a holnap, hogyan...","id":"20250120_Jungheinrich-jovokutatas-technologia-logisztika-ai-robotizacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65b23f6c-3a4d-4e27-a590-7e987231ae9f.jpg","index":0,"item":"957c2886-bea9-4b58-8550-2d872ae4a311","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250120_Jungheinrich-jovokutatas-technologia-logisztika-ai-robotizacio","timestamp":"2025. január. 20. 13:30","title":"Miért fektetnek cégek egyre több energiát a jövőkutatásba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"00279779-e194-47cf-b96d-05e362648d72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel négy kilométeres a torlódás.","shortLead":"Közel négy kilométeres a torlódás.","id":"20250120_Hat-auto-utkozott-M3-autopalya-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00279779-e194-47cf-b96d-05e362648d72.jpg","index":0,"item":"4945a07f-cb91-48e3-b04d-9d7e28aa58f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Hat-auto-utkozott-M3-autopalya-baleset","timestamp":"2025. január. 20. 08:06","title":"Hat autó ütközött az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f16d3d7-e238-46d7-9a5d-1d20103eab12","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bőven 10 ezer fölé forgatható motorral szerelt versenyautó a 90-es évek közepére repít vissza bennünket.","shortLead":"A bőven 10 ezer fölé forgatható motorral szerelt versenyautó a 90-es évek közepére repít vissza bennünket.","id":"20250121_90-es-evek-kimaxolva-egy-legendas-es-meregdraga-alfa-romeo-155-var-uj-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f16d3d7-e238-46d7-9a5d-1d20103eab12.jpg","index":0,"item":"22e668d6-d8f8-41d3-b658-17c0e577ccd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250121_90-es-evek-kimaxolva-egy-legendas-es-meregdraga-alfa-romeo-155-var-uj-gazdara","timestamp":"2025. január. 21. 07:59","title":"90-es évek kimaxolva: egy legendás és méregdrága Alfa Romeo 155 vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Érdemi változás a hét második felében lehet az időjárásban, addig marad a hideg, nyálkás szürkeség.","shortLead":"Érdemi változás a hét második felében lehet az időjárásban, addig marad a hideg, nyálkás szürkeség.","id":"20250119_Az-idojaras-kedvez-a-hideg-a-szurke-felhok-es-az-onos-szitalas-szerelmeseinek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271.jpg","index":0,"item":"0a8abea5-7507-40bb-bd6b-37c13dcd7370","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Az-idojaras-kedvez-a-hideg-a-szurke-felhok-es-az-onos-szitalas-szerelmeseinek","timestamp":"2025. január. 19. 14:25","title":"Az időjárás kedvez a hideg, a szürke felhők és az ónos szitálás szerelmeseinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1d8a29-b48c-4b70-8d1e-3d7ae1060705","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A motor álló helyzetben történő melegítése is pénzbüntetést jelenthet a németeknél.","shortLead":"A motor álló helyzetben történő melegítése is pénzbüntetést jelenthet a németeknél.","id":"20250121_penzbirsag-jarhat-a-havas-autoval-kozlekedoknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a1d8a29-b48c-4b70-8d1e-3d7ae1060705.jpg","index":0,"item":"8c1c1e17-e0c6-4142-9db9-1eb1c6faf388","keywords":null,"link":"/cegauto/20250121_penzbirsag-jarhat-a-havas-autoval-kozlekedoknek","timestamp":"2025. január. 21. 06:41","title":"Pénzbírság járhat a havas autóval közlekedőknek Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a2027e-1bdc-4869-bd8a-b5c5c1b2f859","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A színésznőt eredetlieg csak az ünnepekre engedték haza, de mégsem kell újra kórházba vonulnia.","shortLead":"A színésznőt eredetlieg csak az ünnepekre engedték haza, de mégsem kell újra kórházba vonulnia.","id":"20250119_sallai-nora-autobaleset-korhaz-felepules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6a2027e-1bdc-4869-bd8a-b5c5c1b2f859.jpg","index":0,"item":"ec415dfc-621f-4db8-869a-4b9e54cb40fb","keywords":null,"link":"/elet/20250119_sallai-nora-autobaleset-korhaz-felepules","timestamp":"2025. január. 19. 16:29","title":"Otthonában gyógyulhat tovább az autóbalesetben megsérült Sallai Nóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096ffd37-7332-4ad4-953c-ca3e02ec9c7a","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A diktátorok nem értik a megbékítés nyelvét, és nem szabad, hogy a világ megismételje a múlt hibáit. Erre figyelmeztet a Daily Telegraphban megjelent kommentárban a brit toryk volt vezére, aki több mint három évtizede parlamenti képviselő.","shortLead":"A diktátorok nem értik a megbékítés nyelvét, és nem szabad, hogy a világ megismételje a múlt hibáit. Erre figyelmeztet...","id":"20250120_Ian-Duncan-Smith-USA-Ukrajna-Kina-daily-telegraph-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/096ffd37-7332-4ad4-953c-ca3e02ec9c7a.jpg","index":0,"item":"e13d12db-cf84-4efb-aabf-699c91b92dc9","keywords":null,"link":"/360/20250120_Ian-Duncan-Smith-USA-Ukrajna-Kina-daily-telegraph-lapszemle","timestamp":"2025. január. 20. 15:30","title":"Ian Duncan Smith, a toryk volt elnöke: Az USA nem lehet gyenge Ukrajna ügyében, mert az lovat ad Kína alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f46621-52d8-4f7b-b2c5-f59d6149bc04","c_author":"TMF Group","category":"brandcontent","description":"Egy másik országban vállalkozni mindig kihívásokkal jár, különösen, ha az adminisztratív és jogi megfelelőség bonyolult előírásai között kell navigálni. A TMF Group évtizedek óta segíti ügyfeleit ebben a folyamatban, miközben a Global Business Complexity Index (GBCI) című tanulmányuk évről évre bemutatja a legösszetettebb piacok sajátosságait. Az interjúban Jan Willem van Drimmelen, a TMF Group európai vezetője beszél a cég tevékenységéről, a GBCI jelentőségéről, valamint a jövőbeni célkitűzésekről.","shortLead":"Egy másik országban vállalkozni mindig kihívásokkal jár, különösen, ha az adminisztratív és jogi megfelelőség bonyolult...","id":"20241219_Uzleti-adminisztracio-tmf-group","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32f46621-52d8-4f7b-b2c5-f59d6149bc04.jpg","index":0,"item":"939f650c-b38a-474e-917b-dafeece02f4b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241219_Uzleti-adminisztracio-tmf-group","timestamp":"2025. január. 20. 15:30","title":"Üzleti adminisztráció határok nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]