[{"available":true,"c_guid":"8cc41782-c292-4d24-bb8d-5439785443a8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A parlamentbe jutása után alig hét évvel a brit konzervatívok élére került Kemi Badenoch nem bánja, hogy provokatív személyiség.","shortLead":"A parlamentbe jutása után alig hét évvel a brit konzervatívok élére került Kemi Badenoch nem bánja, hogy provokatív...","id":"20250125_kemi-badenoch-hvg-kontur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cc41782-c292-4d24-bb8d-5439785443a8.jpg","index":0,"item":"ccfaa1d9-fba6-48cc-955d-9c4f02a3858a","keywords":null,"link":"/360/20250125_kemi-badenoch-hvg-kontur","timestamp":"2025. január. 25. 11:00","title":"Konfliktusokban szeret lubickolni a brit toryk vezére, aki Nigériában nőtt fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4758be-7968-450b-893b-7b6c0283d3b4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Maszkos fegyveresek tömege gyűlt össze, mielőtt átadták a 19-20 éves izraeli katonanőket, akiket 2023. október 7-én hurcoltak el. ","shortLead":"Maszkos fegyveresek tömege gyűlt össze, mielőtt átadták a 19-20 éves izraeli katonanőket, akiket 2023. október 7-én...","id":"20250125_A-Hamasz-szabadon-engedett-negy-elrabolt-izraeli-katonanot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f4758be-7968-450b-893b-7b6c0283d3b4.jpg","index":0,"item":"2d21abed-59df-41a0-bd3f-5938adbad277","keywords":null,"link":"/vilag/20250125_A-Hamasz-szabadon-engedett-negy-elrabolt-izraeli-katonanot","timestamp":"2025. január. 25. 11:37","title":"A Hamász újabb túszokat engedett el, a négy izraeli katonanő 477 nap után szabadult – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b042a53-9ac3-4137-bb07-0b2068d96edf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A biztonsági teszteknél is új mércével dolgoznak a kínaiak. ","shortLead":"A biztonsági teszteknél is új mércével dolgoznak a kínaiak. ","id":"20250125_CATL-biztonsagi-autoakkuja-szazad-masodperc-aramtalanit-balesetnel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b042a53-9ac3-4137-bb07-0b2068d96edf.jpg","index":0,"item":"beab6a54-f656-4891-b10e-d85eaebf1865","keywords":null,"link":"/cegauto/20250125_CATL-biztonsagi-autoakkuja-szazad-masodperc-aramtalanit-balesetnel","timestamp":"2025. január. 25. 09:33","title":"Így működik a CATL autóakkuja, ami egy századmásodperc alatt áramtalanít balesetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Rekordközeli csúcsértékek várhatók, a húsz fok sem elképzelhetetlen.","shortLead":"Rekordközeli csúcsértékek várhatók, a húsz fok sem elképzelhetetlen.","id":"20250125_Kapunk-egy-kis-januari-tavaszt-a-kovetkezo-napokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a.jpg","index":0,"item":"de281e81-63ae-4aa6-9f71-ed6edd81b2e0","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Kapunk-egy-kis-januari-tavaszt-a-kovetkezo-napokban","timestamp":"2025. január. 25. 21:37","title":"Kapunk egy kis januári tavaszt a következő napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a3c349f-cf5f-49f6-8532-813cb14f3e84","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az eső miatt földcsuszamlások lehetnek a leégett területen. Donald Trump elnök is oda tart.","shortLead":"Az eső miatt földcsuszamlások lehetnek a leégett területen. Donald Trump elnök is oda tart.","id":"20250124_eso-Los-Angeles-tuz-oltas-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a3c349f-cf5f-49f6-8532-813cb14f3e84.jpg","index":0,"item":"3e533897-2c98-4d79-84e5-ccb4ed8ac5dc","keywords":null,"link":"/vilag/20250124_eso-Los-Angeles-tuz-oltas-donald-trump","timestamp":"2025. január. 24. 16:36","title":"Jöhet a megváltó eső Los Angelesbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d888ba21-c800-4482-a761-794fa3342752","c_author":"Szabó M. István","category":"360","description":"A magyar informatika és mobiltelefónia hőskorának emblematikus menedzsere szerint a helyzet rossz, némi reményt ad, hogy a következő generáció ösztönösen felszívja a tudást.","shortLead":"A magyar informatika és mobiltelefónia hőskorának emblematikus menedzsere szerint a helyzet rossz, némi reményt ad...","id":"20250124_hvg-beck-gyorgy-informatikai-lehetosegekrol-digitalis-analfabetakrol-nyero-helyzetektol-a-sehogyig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d888ba21-c800-4482-a761-794fa3342752.jpg","index":0,"item":"13dcf09a-7a61-4812-8062-e1a6f0db28bb","keywords":null,"link":"/360/20250124_hvg-beck-gyorgy-informatikai-lehetosegekrol-digitalis-analfabetakrol-nyero-helyzetektol-a-sehogyig","timestamp":"2025. január. 24. 14:40","title":"„Digitális analfabetizmus jön az országra, ha nem kezeljük ezt az ügyet” – interjú Beck Györggyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673329f5-aba2-4c34-ba1d-3bff52b95386","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminisztérium leállította az Egyesült Államok legtöbb külföldi segélyprogramjának végrehajtását és finanszírozását pénteken.","shortLead":"Az amerikai külügyminisztérium leállította az Egyesült Államok legtöbb külföldi segélyprogramjának végrehajtását és...","id":"20250125_Trump-tobb-milliard-dollar-kulfoldi-segelyt-fagyasztott-be","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/673329f5-aba2-4c34-ba1d-3bff52b95386.jpg","index":0,"item":"bf6102fc-542b-4478-a8be-924d7e19829c","keywords":null,"link":"/vilag/20250125_Trump-tobb-milliard-dollar-kulfoldi-segelyt-fagyasztott-be","timestamp":"2025. január. 25. 09:44","title":"Trump több milliárd dollár külföldi segélyt fagyasztott be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Franciaországban több család pert indít a TikTok ellen tinédzserek öngyilkossága miatt, amelyek szerintük összefügghetnek a videómegosztón terjedő, általuk károsnak ítélt tartalmaival – jelentette az AP hírügynökség.","shortLead":"Franciaországban több család pert indít a TikTok ellen tinédzserek öngyilkossága miatt, amelyek szerintük...","id":"20250124_bytedance-tiktok-gyerekek-ongyilkossag-videok-algoritmus-ajanlas-szulok-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"2d1e0b42-3ce6-48e1-b0b2-ba372cadf044","keywords":null,"link":"/tudomany/20250124_bytedance-tiktok-gyerekek-ongyilkossag-videok-algoritmus-ajanlas-szulok-per","timestamp":"2025. január. 24. 16:03","title":"Tinédzserek öngyilkossága miatt perelték be a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]