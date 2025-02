Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f803d9b9-a645-4211-b5c4-608ac568f7f0","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A Gázai övezet amerikai kisajátításának „őrült” ötlete bombaként robbanhat az ingatag Közel-Keleten. A tervet Izraelben nem utasították el, az arab országok azonban tartanak a palesztin radikalizmustól.","shortLead":"A Gázai övezet amerikai kisajátításának „őrült” ötlete bombaként robbanhat az ingatag Közel-Keleten. A tervet Izraelben...","id":"20250215_trump-gazai-terve-izraeli-szelsojobb-arab-felelmek-riviera-palesztinok-nelkul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f803d9b9-a645-4211-b5c4-608ac568f7f0.jpg","index":0,"item":"d925d501-fda2-473e-a047-9fc74015870b","keywords":null,"link":"/360/20250215_trump-gazai-terve-izraeli-szelsojobb-arab-felelmek-riviera-palesztinok-nelkul","timestamp":"2025. február. 15. 13:00","title":"„Donald, ez egy gyönyörű barátság kezdete” – így fogadta az izraeli szélsőjobb Trump tervét a gázai palesztinok kitelepítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az orbáni példát igyekszik követni Steven Levitsky és Lucan Way szerint Donald Trump. ","shortLead":"Az orbáni példát igyekszik követni Steven Levitsky és Lucan Way szerint Donald Trump. ","id":"20250217_foreign-affair-szemle-trump-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41.jpg","index":0,"item":"c99f6aa1-cec9-459a-937e-87d81c9641ff","keywords":null,"link":"/360/20250217_foreign-affair-szemle-trump-orban","timestamp":"2025. február. 17. 07:30","title":"Foreign Affairs: Versengő autokrácia válthatja a demokráciát az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3fa0cf4-1ea1-4f4d-8bd7-bf42a89f3d94","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Rövid üzenetben köszönte meg a szombati életműkoncertet a rajongóinak a 80 éves Földes László (Hobo).","shortLead":"Rövid üzenetben köszönte meg a szombati életműkoncertet a rajongóinak a 80 éves Földes László (Hobo).","id":"20250217_Hobo-Meg-nem-tertem-magamhoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3fa0cf4-1ea1-4f4d-8bd7-bf42a89f3d94.jpg","index":0,"item":"a9a4e236-60b9-4a34-9fc6-0f693de2cbdb","keywords":null,"link":"/kultura/20250217_Hobo-Meg-nem-tertem-magamhoz","timestamp":"2025. február. 17. 08:47","title":"Hobo: „Még nem tértem magamhoz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81041192-66bd-45d9-96d6-4cca35ae286b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyik áldozatának egy taxisofőr sietett a segítségére. ","shortLead":"Egyik áldozatának egy taxisofőr sietett a segítségére. ","id":"20250217_rablas-tamadas-ecseri-ut-noi-aldozatok-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81041192-66bd-45d9-96d6-4cca35ae286b.jpg","index":0,"item":"36a7d12e-e43a-4344-86a2-451069dede14","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_rablas-tamadas-ecseri-ut-noi-aldozatok-vademeles","timestamp":"2025. február. 17. 09:32","title":"Éjszakai buszról leszálló nőket rabolt ki egy férfi, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f5e162-1e6b-407f-9bf0-4829b1a48136","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Julija Navalnaja két nappal a férje halálnak első évfordulója előtt szólalt fel a müncheni biztonságpolitikai konferencián. ","shortLead":"Julija Navalnaja két nappal a férje halálnak első évfordulója előtt szólalt fel a müncheni biztonságpolitikai...","id":"20250215_julija-navalnaja-alekszej-navalnij-vlagyimir-putyin-haboru-munchen-konferencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3f5e162-1e6b-407f-9bf0-4829b1a48136.jpg","index":0,"item":"ff3bb8e1-f464-4f59-9a26-34cc769af26f","keywords":null,"link":"/vilag/20250215_julija-navalnaja-alekszej-navalnij-vlagyimir-putyin-haboru-munchen-konferencia","timestamp":"2025. február. 15. 12:42","title":"„Putyinnal nincs értelme tárgyalni, hazudni fog” – figyelmeztet Alekszej Navalnij özvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab66a3ff-5a59-4471-84be-78ed2b50f78a","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az USA piacvédő jelszavakkal legutóbb egy évszázada kezdett vámháborúba, és annak sem lett jó vége. Az 1930-ban elfogadott törvény s az arra reagáló ellenintézkedések lefagyasztották a nemzetközi kereskedelmet, elmélyítették a gazdasági világválságot, ezzel hozzájárultak a szélsőségesek megerősödéséhez.","shortLead":"Az USA piacvédő jelszavakkal legutóbb egy évszázada kezdett vámháborúba, és annak sem lett jó vége. Az 1930-ban...","id":"20250216_hvg-trump-vamhaboruja-tortenelmi-elozmeny-onsorsrontas-a-mult-kutja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab66a3ff-5a59-4471-84be-78ed2b50f78a.jpg","index":0,"item":"f127b714-3885-4740-8c5c-6579166819eb","keywords":null,"link":"/360/20250216_hvg-trump-vamhaboruja-tortenelmi-elozmeny-onsorsrontas-a-mult-kutja","timestamp":"2025. február. 16. 08:30","title":"Az USA utolsó vámháborújának csak vesztesei voltak, de Trumpot ez nem érdekli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50aaa09e-f17f-433d-a0d6-50f31f71288b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Orbán hosszú, tragikus hatalmát a Magyar-félék betonozták be” – mondta Gyurcsány a Tisza-kongresszus után.","shortLead":"„Orbán hosszú, tragikus hatalmát a Magyar-félék betonozták be” – mondta Gyurcsány a Tisza-kongresszus után.","id":"20250215_Gyurcsany-szerint-Magyar-Peter-vagy-intellektualisan-vagy-erkolcsileg-csapnivalo-ember-esetleg-is-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50aaa09e-f17f-433d-a0d6-50f31f71288b.jpg","index":0,"item":"ecb47e75-7efc-4c97-ab48-7c2ddf691c90","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Gyurcsany-szerint-Magyar-Peter-vagy-intellektualisan-vagy-erkolcsileg-csapnivalo-ember-esetleg-is-is","timestamp":"2025. február. 15. 18:40","title":"Gyurcsány szerint Magyar Péter vagy intellektuálisan vagy erkölcsileg csapnivaló ember, esetleg is-is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43","c_author":"Balizs Benedek","category":"itthon","description":"A Mandiner főszerkesztőjének és az MCC főigazgatójának azt mondta, sokat gondolkozott, hogy elutazzon-e a Tucker Carlson-csúcsra, hiszen félnapos az út és még a Fradi-meccsről is lemaradt.","shortLead":"A Mandiner főszerkesztőjének és az MCC főigazgatójának azt mondta, sokat gondolkozott, hogy elutazzon-e a Tucker...","id":"20250216_Orban-Viktor-dubaj-mandiner-mcc-interju-tucker-carlson-donald-trump-alice-weidel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43.jpg","index":0,"item":"9bf8efe4-4b48-4983-81a7-9021cd692b5f","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_Orban-Viktor-dubaj-mandiner-mcc-interju-tucker-carlson-donald-trump-alice-weidel","timestamp":"2025. február. 16. 08:49","title":"Orbán Viktor fáradhatatlan, most Dubajból hazafelé, a repülőn adott interjút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]