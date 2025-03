Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"413988f9-20aa-443f-9f8e-1ecf93504c37","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A klub új elnökség vállalta, hogy takarékos és racionális működésre tér át.","shortLead":"A klub új elnökség vállalta, hogy takarékos és racionális működésre tér át.","id":"20250303_szombathely-haladas-futballklub-kormanyhatarozat-orban-viktor-foispan-nbIII","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/413988f9-20aa-443f-9f8e-1ecf93504c37.jpg","index":0,"item":"25d64179-0281-4519-83cf-913195b5d8bb","keywords":null,"link":"/sport/20250303_szombathely-haladas-futballklub-kormanyhatarozat-orban-viktor-foispan-nbIII","timestamp":"2025. március. 03. 15:24","title":"„Köszönet miniszterelnök úrnak”: kisegíti a kormány a jelentős tartozással küzdő Haladást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"071e20a4-8fb9-4ade-b7d3-fbd8645ea45c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A vizsgálat idejére felfüggesztették a gyógyszer forgalmazását.","shortLead":"A vizsgálat idejére felfüggesztették a gyógyszer forgalmazását.","id":"20250303_ozempic-gyartasi-hiba-nngyk-felfuggesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/071e20a4-8fb9-4ade-b7d3-fbd8645ea45c.jpg","index":0,"item":"7d6d2f6c-1a30-40ec-8c45-66d96ed80600","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_ozempic-gyartasi-hiba-nngyk-felfuggesztes","timestamp":"2025. március. 03. 16:24","title":"Hazánkba is juthatott a hibás Ozempic-injekciókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98608a20-0e60-4801-bb7d-4ebc699e237b","c_author":"Tarnay Kristóf Ábel","category":"360","description":"A Pride korlátozása a gyülekezési jog olyan szintű megsértése, amin mindenki rajtaveszthet. Túl sokszor mondták már túl sokan, hogy a NER szintet lép, de ezzel a támadással tényleg az egész társadalmat éri fenyegetés. Vélemény.","shortLead":"A Pride korlátozása a gyülekezési jog olyan szintű megsértése, amin mindenki rajtaveszthet. Túl sokszor mondták már túl...","id":"20250304_pride-betiltas-gyulekezesi-jog-ki-a-kovetkezo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98608a20-0e60-4801-bb7d-4ebc699e237b.jpg","index":0,"item":"a2e05766-27bd-4ce1-9aac-a3eca4cd53ca","keywords":null,"link":"/360/20250304_pride-betiltas-gyulekezesi-jog-ki-a-kovetkezo","timestamp":"2025. március. 04. 08:00","title":"Ma a Pride, holnap mi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0436bed0-95de-4eab-8a18-133dd9e75598","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az „Ajándék Putyinnak” elnevezésű szervezet szerint ebből már kijön egy Black Hawk helikopter.","shortLead":"Az „Ajándék Putyinnak” elnevezésű szervezet szerint ebből már kijön egy Black Hawk helikopter.","id":"20250304_csehek-civilek-black-hawk-adakozas-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0436bed0-95de-4eab-8a18-133dd9e75598.jpg","index":0,"item":"53689edd-23a1-4f9e-9a09-642f8fb2ab0c","keywords":null,"link":"/elet/20250304_csehek-civilek-black-hawk-adakozas-ukrajna","timestamp":"2025. március. 04. 12:29","title":"A cseh civileket annyira felháborította Trump, hogy két hét alatt összedobtak 2,9 millió eurót az ukránoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4daa109-bc5f-4b70-a27c-3d944c918ac8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétfői rosszullétek után nyugodtan telt az éjszaka. ","shortLead":"A hétfői rosszullétek után nyugodtan telt az éjszaka. ","id":"20250304_ferenc-papa-egeszsegi-allapot-tudogyulladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4daa109-bc5f-4b70-a27c-3d944c918ac8.jpg","index":0,"item":"fc0a1886-c5b5-427b-a9b2-04aab37da5bc","keywords":null,"link":"/elet/20250304_ferenc-papa-egeszsegi-allapot-tudogyulladas","timestamp":"2025. március. 04. 09:35","title":"Ferenc pápa átaludta az éjszakát, de a helyzet továbbra is „összetett”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c757ff6-93b4-4fe9-94a8-649d71c0ce0e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók óriási adatkészleten vizsgálták meg, miként alakul a bél mikrobioma, ha különböző módon táplálkozik az ember.","shortLead":"Amerikai kutatók óriási adatkészleten vizsgálták meg, miként alakul a bél mikrobioma, ha különböző módon táplálkozik...","id":"20250304_bel-egeszsege-mikrobiom-emesztorendszer-dieta-vegan-vegetarianus-mindenevo-hus-zoldseg-gyumolcs-tej","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c757ff6-93b4-4fe9-94a8-649d71c0ce0e.jpg","index":0,"item":"98df89ab-f59b-4d47-a325-13cd1cfe0a0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_bel-egeszsege-mikrobiom-emesztorendszer-dieta-vegan-vegetarianus-mindenevo-hus-zoldseg-gyumolcs-tej","timestamp":"2025. március. 04. 14:03","title":"21 561 ember rá a bizonyíték: így változik a bél egészsége a különböző étrendek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82fd7d97-2fa7-4ff6-ba18-a0d0986090ee","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter a frissen kinevezett USAID-kormánybiztost, László Andrást is magával vitte Marco Rubióhoz.","shortLead":"Szijjártó Péter a frissen kinevezett USAID-kormánybiztost, László Andrást is magával vitte Marco Rubióhoz.","id":"20250304_szijjarto-peter-usa-marco-rubio-rogan-antal-szankcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82fd7d97-2fa7-4ff6-ba18-a0d0986090ee.jpg","index":0,"item":"cb4d5c4c-31d1-4132-8a1c-4a41c84f10d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_szijjarto-peter-usa-marco-rubio-rogan-antal-szankcio","timestamp":"2025. március. 04. 20:22","title":"Szijjártó szerint az amerikai külügyminiszter \"nyitottságáról biztosította\" Rogán szankciós listáról való törlésével kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e8a1b5-0b3f-445c-9771-d018cace882c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hivatalosan is lehullott a lepel a korábban érkezett elektromos A6 e-tron belső égésű motoros testvéréről, az új A6-ról.","shortLead":"Hivatalosan is lehullott a lepel a korábban érkezett elektromos A6 e-tron belső égésű motoros testvéréről, az új A6-ról.","id":"20250305_itt-a-teljesen-uj-nem-elektromos-audi-a6","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34e8a1b5-0b3f-445c-9771-d018cace882c.jpg","index":0,"item":"2e559363-3fec-4d6b-9d7b-573efa04f848","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_itt-a-teljesen-uj-nem-elektromos-audi-a6","timestamp":"2025. március. 05. 07:59","title":"Itt a teljesen új, nem elektromos Audi A6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]